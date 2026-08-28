Не дожив одного дня до 58-ї річниці весілля: історія забороненого кохання короля Гаральда V і Соні

Заради Соні Гаральд був готовий узагалі відмовитися від шлюбу, а дозволу бути разом вони чекали дев’ять років
Король Норвегії Гаральд V пішов із життя 28 серпня у віці 89 років. Наступного дня, 29 серпня, він і королева Соня мали б відзначити 58 років шлюбу. Їхня історія почалася задовго до корони й ледь не поставила під питання майбутнє норвезької монархії.
Wave RBC.UA згадує історію Гаральда і Соні - кохання, за право на яке майбутньому королю довелося боротися майже десятиліття.
Гаральд і Соня Гаральдсен уперше зустрілися у 1959 році. Їм обом було по 22 роки.
За даними People, знайомство відбулося на вечірці, і між ними практично одразу виникли почуття.
Проте була одна проблема, яка для королівської родини того часу здавалася майже непереборною: Соня була простолюдинкою.
Майбутній король був єдиним сином короля Олава V і спадкоємцем престолу. За тодішніми негласними правилами від нього очікували шлюбу з представницею європейської королівської родини або аристократії.
Соня до цього світу не належала. Вона виросла у звичайній родині в Осло, а її батьками були Карл Август і Дагні Гаральдсен.
Король Гаральд V та королева Соня (фото: Getty Images)
Тому роман пари протягом років залишався проблемою для королівського двору.
Від першого знайомства Гаральда і Соні до їхнього весілля минуло дев’ять років.
Королівський двір Норвегії прямо зазначає: причина такого тривалого очікування полягала в тому, що кронпринц хотів одружитися з жінкою, яка не належала ані до королівської родини, ані до дворянства.
Це було серйозним відступом від традиції й викликало масштабні дискусії про майбутнє самої монархії.
Стосунки доводилося тримати подалі від публіки, а закохані кілька разів опинялися перед перспективою розриву.
Та Гаральд поступатися не збирався.
За біографічними даними, у середині 1960-х кронпринц поставив питання руба.
Він повідомив батькові, що якщо не зможе одружитися із Сонею, то не одружиться взагалі.
А оскільки Гаральд був єдиним чоловіком-спадкоємцем, таке рішення могло створити серйозну проблему для продовження династії.
У результаті королю Олаву V довелося переглянути свою позицію.
Але навіть для дозволу на особистий шлюб сина він провів консультації з прем’єр-міністром, урядом, керівництвом парламенту та лідерами політичних партій.
19 березня 1968 року сталося те, на що Гаральд і Соня чекали дев’ять років: король офіційно дав згоду на їхній шлюб.
Після оголошення про заручини на державних будівлях Норвегії навіть підняли прапори.
Король Гаральд V та королева Соня (фото: Getty Images)
Гаральд і Соня одружилися 29 серпня 1968 року в кафедральному соборі Осло.
Весілля стало великою державною подією.
На церемонію запросили близько 850 гостей, собор прикрасили більш ніж 2,5 тисячами квітів, а вздовж маршруту весільної процесії вишикувалися майже 3 тисячі військових.
Особливо символічним був момент появи нареченої.
Батько Соні помер ще у 1959 році, тому до вівтаря її повів сам король Олав V - чоловік, який роками не давав дозволу на цей шлюб.
Після церемонії молодят біля собору зустріли натовпи людей, а з фортеці Акерсгус пролунали два салюти з 21 гармати.
Весільні урочистості тривали три дні.
Побоювання, що шлюб спадкоємця престолу з простолюдинкою зашкодить монархії, не справдилися.
Навпаки, Соню доволі швидко прийняло норвезьке суспільство. Після весілля вона стала кронпринцесою і фактично першою леді країни.
У подружжя народилися двоє дітей - принцеса Марта Луїза та принц Гокон.
Король Гаральд V та королева Соня з дітьми(фото: Getty Images)
А після смерті Олава V у січні 1991 року Гаральд став королем Норвегії, а Соня - королевою. Вона стала першою норвезькою королевою за 53 роки.
У 2018 році Гаральд і Соня відзначили золоте весілля.
Через пів століття вони знову приїхали до того самого кафедрального собору Осло, де одружилися.
І зробили це на тому самому Lincoln Continental, який у 1968 році віз молодят із собору до королівського палацу.
Разом із ними 50-річчя шлюбу святкували діти та онуки.
29 серпня 2026 року Гаральд і Соня мали б відзначити 58 років від дня весілля.
Король не дожив до цієї дати лише одного дня.
Гаральд V помер вранці 28 серпня в Осло. Після його смерті престол перейшов до їхнього сина Гокона.
Історія, яка у 1959 році здавалася королівському двору майже неможливою, зрештою стала одним із найтриваліших шлюбів сучасних європейських монархів: дев’ять років боротьби за право бути разом і майже 58 років подружнього життя.