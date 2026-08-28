Путем героев "Хорта": Бадоев и Навроцкая презентовали вторую часть фэнтези-романа прямо на Днепре

Гостей повезли по маршруту героев романа, показали затопленные Гусинцы и превратили Лысую гору в сцену украинского фэнтези
Вместо обычной презентации книги - лодки, Днепр, затопленное село, старинная церковь и Лысая гора. Алан Бадоев и Ольга Навроцкая представили вторую часть фэнтези-романа "Хорт. Перший характерник" в формате путешествия по местам, которые стали частью созданной ими вселенной.
Wave RBC.UA побывал в пресс-туре и рассказывает, как реальные украинские локации на один день превратились в декорацию "Хроник Силы".
Путешествие началось в Ржищеве.
Именно отсюда участники пресс-тура отправились на лодках по Днепру, фактически повторяя часть маршрута персонажей "Хорта".
Идея заключалась в том, чтобы не просто рассказать о новой книге, а буквально перенести гостей в пространство, из которого рождался ее мир.
Днепр в этой истории стал не просто дорогой между точками маршрута. Реальные пейзажи постепенно начинали переплетаться с мифологией романа, а каждая последующая остановка открывала еще один элемент вселенной.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник"(фото предоставлено NO LIMITS)
Одной из самых эффектных точек маршрута стало затопленное село Гусинцы.
После создания Каневского водохранилища населенный пункт оказался под водой, однако Спасо-Преображенская церковь сохранилась и сегодня стоит фактически посреди Днепра.
Именно сюда добрались участники пресс-тура.
В контексте "Хроник Силы" такая локация выглядела почти готовой декорацией для фэнтези: вода, храм, удаленность от берега и ощущение пространства, которое существует как бы вне обычного времени.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)
Исторический контекст маршрута дополняла историкиня и экскурсоводка Нина Беллини, которая рассказывала о местах, по которым проходило путешествие.
Алан Бадоев и Нина Беллини (фото предоставлено NO LIMITS)
На отдельных точках маршрута гостей ждали театрализованные сцены.
Актеры воспроизводили образы и эпизоды из романа, поэтому презентация постепенно переставала напоминать традиционное книжное мероприятие.
Фэнтезийная история накладывалась на реальные украинские пейзажи: персонажи, о которых читатель обычно узнает на страницах, на этот раз буквально появлялись на маршруте.
Именно на этом построена концепция "Хроник Силы" - объединить украинскую историю, мифологию и современную попкультуру.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)
Финальной точкой путешествия стала Лысая гора.
Там же воспроизвели одну из ключевых сцен книги с участием ведической жрицы Рахманки - одной из центральных героинь истории.
Локация стала естественной декорацией для финала маршрута: вместо обычной презентации со сценой и речами гостей погрузили в мир романа из-за простора, актерской игры и самой атмосферы места.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)
Таким образом, вторая часть "Хорта" была представлена буквально там, где реальность больше всего напоминает созданный Навроцким и Бадоевым фэнтезийный мир.
Новая книга продолжает историю первого казака-характерника Хорта и Рахманки.
В этот раз авторы глубже погружают героев в мир украинской мифологии и раскрывают их отношения с богами.
В романе появятся новые персонажи, испытания и места силы. Вместе с героями читатели доберутся до днепровских порогов и Хортицы.
Вторая часть "Хорт. Перший характерник" появилась в книжных магазинах по всей Украине 24 августа.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)
"Хроники Силы" впервые представили украинской аудитории всего год назад.
За это время первая часть "Хорт. Первый характерник" разошлась тиражом более 40 тысяч экземпляров и попала в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года.
Однако книгой развитие вселенной не ограничится.
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая уже работают над следующим большим этапом – экранизацией "Хроник Силы".
Пока авторы завершают сценарий первого фильма, который должен перенести историю Хорта с книжных страниц уже на большой экран.
И если презентация второй части была своеобразной возможностью буквально пройти частью пути ее героев, то следующим шагом создатели планируют сделать этот мир еще более масштабным.