Путем героев "Хорта": Бадоев и Навроцкая презентовали вторую часть фэнтези-романа прямо на Днепре

Wave RBC.UA побывал в пресс-туре и рассказывает, как реальные украинские локации на один день превратились в декорацию "Хроник Силы".

Вместо обычной презентации книги - лодки, Днепр, затопленное село, старинная церковь и Лысая гора. Алан Бадоев и Ольга Навроцкая представили вторую часть фэнтези-романа "Хорт. Перший характерник" в формате путешествия по местам, которые стали частью созданной ими вселенной.

Начало маршрута - Ржищев

Путешествие началось в Ржищеве.

Именно отсюда участники пресс-тура отправились на лодках по Днепру, фактически повторяя часть маршрута персонажей "Хорта".

Идея заключалась в том, чтобы не просто рассказать о новой книге, а буквально перенести гостей в пространство, из которого рождался ее мир.

Днепр в этой истории стал не просто дорогой между точками маршрута. Реальные пейзажи постепенно начинали переплетаться с мифологией романа, а каждая последующая остановка открывала еще один элемент вселенной.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник"(фото предоставлено NO LIMITS)

Затопленные Гусинцы и церковь посреди Днепра

Одной из самых эффектных точек маршрута стало затопленное село Гусинцы.

После создания Каневского водохранилища населенный пункт оказался под водой, однако Спасо-Преображенская церковь сохранилась и сегодня стоит фактически посреди Днепра.

Именно сюда добрались участники пресс-тура.

В контексте "Хроник Силы" такая локация выглядела почти готовой декорацией для фэнтези: вода, храм, удаленность от берега и ощущение пространства, которое существует как бы вне обычного времени.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)

Исторический контекст маршрута дополняла историкиня и экскурсоводка Нина Беллини, которая рассказывала о местах, по которым проходило путешествие.

Алан Бадоев и Нина Беллини (фото предоставлено NO LIMITS)

Когда герои книги появляются рядом

На отдельных точках маршрута гостей ждали театрализованные сцены.

Актеры воспроизводили образы и эпизоды из романа, поэтому презентация постепенно переставала напоминать традиционное книжное мероприятие.

Фэнтезийная история накладывалась на реальные украинские пейзажи: персонажи, о которых читатель обычно узнает на страницах, на этот раз буквально появлялись на маршруте.

Именно на этом построена концепция "Хроник Силы" - объединить украинскую историю, мифологию и современную попкультуру.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)

Кульминация - Лысая гора

Финальной точкой путешествия стала Лысая гора.

Там же воспроизвели одну из ключевых сцен книги с участием ведической жрицы Рахманки - одной из центральных героинь истории.

Локация стала естественной декорацией для финала маршрута: вместо обычной презентации со сценой и речами гостей погрузили в мир романа из-за простора, актерской игры и самой атмосферы места.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)

Таким образом, вторая часть "Хорта" была представлена буквально там, где реальность больше всего напоминает созданный Навроцким и Бадоевым фэнтезийный мир.

О чем вторая часть "Хорта"

Новая книга продолжает историю первого казака-характерника Хорта и Рахманки.

В этот раз авторы глубже погружают героев в мир украинской мифологии и раскрывают их отношения с богами.

В романе появятся новые персонажи, испытания и места силы. Вместе с героями читатели доберутся до днепровских порогов и Хортицы.

Вторая часть "Хорт. Перший характерник" появилась в книжных магазинах по всей Украине 24 августа.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая презентовали вторую часть "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено NO LIMITS)

От книги к будущему фильму

"Хроники Силы" впервые представили украинской аудитории всего год назад.

За это время первая часть "Хорт. Первый характерник" разошлась тиражом более 40 тысяч экземпляров и попала в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года.

Однако книгой развитие вселенной не ограничится.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая уже работают над следующим большим этапом – экранизацией "Хроник Силы".

Пока авторы завершают сценарий первого фильма, который должен перенести историю Хорта с книжных страниц уже на большой экран.

И если презентация второй части была своеобразной возможностью буквально пройти частью пути ее героев, то следующим шагом создатели планируют сделать этот мир еще более масштабным.