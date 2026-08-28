Шляхом героїв "Хорта": Бадоєв і Навроцька презентували другу частину фентезі-роману просто на Дніпрі

Wave RBC.UA побував у прес-турі та розповідає, як реальні українські локації на один день перетворилися на декорації "Хронік Сили".

Замість звичайної презентації книги - човни, Дніпро, затоплене село, старовинна церква та Лиса гора. Алан Бадоєв та Ольга Навроцька представили другу частину фентезі-роману "Хорт. Перший характерник" у форматі подорожі місцями, які стали частиною створеного ними всесвіту.

Початок маршруту - Ржищів

Подорож почалася у Ржищеві.

Саме звідси учасники прес-туру вирушили човнами Дніпром, фактично повторюючи частину маршруту персонажів "Хорта".

Ідея була в тому, щоб не просто розповісти про нову книгу, а буквально перенести гостей у простір, з якого народжувався її світ.

Дніпро у цій історії став не просто дорогою між точками маршруту. Реальні пейзажі поступово починали переплітатися з міфологією роману, а кожна наступна зупинка відкривала ще один елемент всесвіту.

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька презентували другу частину "Хорт. Перший характерник" (фото надане NO LIMITS)

Затоплені Гусинці та церква посеред Дніпра

Однією з найефектніших точок маршруту стало затоплене село Гусинці.

Після створення Канівського водосховища населений пункт опинився під водою, однак Спасо-Преображенська церква збереглася і сьогодні стоїть фактично посеред Дніпра.

Саме сюди дісталися учасники прес-туру.

У контексті "Хронік Сили" така локація виглядала майже готовою декорацією для фентезі: вода, храм, віддаленість від берега та відчуття простору, який існує ніби поза звичним часом.

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька презентували другу частину "Хорт. Перший характерник" (фото надане NO LIMITS)

Історичний контекст маршруту доповнювала історикиня та екскурсоводка Ніна Белліні, яка розповідала про місця, через які проходила подорож.

Алан Бадоєв і Ніна Белліні (фото предоставлено NO LIMITS)

Коли герої книги з’являються поруч

На окремих точках маршруту гостей чекали театралізовані сцени.

Актори відтворювали образи та епізоди з роману, тому презентація поступово переставала нагадувати традиційний книжковий захід.

Фентезійна історія накладалася на реальні українські краєвиди: персонажі, про яких читач зазвичай дізнається зі сторінок, цього разу буквально з'являлися на маршруті.

Саме на цьому й побудована концепція "Хронік Сили" - поєднати українську історію, міфологію та сучасну попкультуру.

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька презентували другу частину "Хорт. Перший характерник" (фото надане NO LIMITS)

Кульмінація - Лиса гора

Фінальною точкою подорожі стала Лиса гора.

Саме там відтворили одну з ключових сцен книги за участі ведичної жриці Рахманки - однієї з центральних героїнь історії.

Локація стала природною декорацією для фіналу маршруту: замість звичайної презентації зі сценою та промовами гостей занурили у світ роману через простір, акторську гру та саму атмосферу місця.

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька презентували другу частину "Хорт. Перший характерник" (фото надане NO LIMITS)

Таким чином друга частина "Хорта" була представлена буквально там, де реальність найбільше нагадує створений Навроцькою та Бадоєвим фентезійний світ.

Про що друга частина "Хорта"

Нова книга продовжує історію першого козака-характерника Хорта та Рахманки.

Цього разу автори глибше занурюють героїв у світ української міфології та розкривають їхні взаємини з богами.

У романі з'являться нові персонажі, випробування та місця сили. Разом із героями читачі дістануться дніпровських порогів та Хортиці.

Друга частина "Хорт. Перший характерник" з'явилася у книгарнях по всій Україні 24 серпня.

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька презентували другу частину "Хорт. Перший характерник" (фото надане NO LIMITS)

Від книги до майбутнього фільму

"Хроніки Сили" вперше представили українській аудиторії лише рік тому.

За цей час перша частина "Хорт. Перший характерник" розійшлася накладом понад 40 тисяч примірників і потрапила до п'ятірки найуспішніших книжкових новинок 2025 року.

Однак книгою розвиток всесвіту не обмежиться.

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька вже працюють над наступним великим етапом - екранізацією "Хронік Сили".

Наразі автори завершують сценарій першого фільму, який має перенести історію Хорта з книжкових сторінок уже на великий екран.

І якщо презентація другої частини була своєрідною можливістю буквально пройти частиною шляху її героїв, то наступним кроком творці планують зробити цей світ ще масштабнішим.