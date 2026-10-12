Как сбалансировано питаться, когда нет света и холодильника: советы нутрициолога

Алена Поддубная рассказала, как собирать здоровую тарелку из простых продуктов
Алена Поддубная – сертифицированная нутрициологиня, фуд-терапевт, основательница платформы WELL BE HEALTH CLUB, автор книги “Ты – себе опора”. Она вместе с семьей живет в Украине и хорошо понимает, насколько может быть трудно поддерживать здоровое питание в современных условиях, когда нет света часами, а значит, не работает холодильник и может не быть возможности приготовить свежую еду.
Для Wave RBC.ua Алена дала несколько советов, как правильно питаться в таких условиях, чтобы поддержать здоровье и хорошее самочувствие.
Нутрициология рекомендует прежде всего пытаться соблюдать принцип сбалансированности в углеводах, белках и жирах.
В качестве углеводов подойдут цельнозерновой хлеб или хлебцы. Белок: предварительно сваренные яйца, консервированный тунец, вакуумированная рыба, индейка, курица или телятина. Полезные жиры: орешки, семечки, авокадо, оливковое масло. Также не стоит забывать о зелени.
В первую очередь для оставшихся в стране украинцев Алена рекомендует не пропускать еду и пытаться собирать тарелку по правилам сбалансированности.
"Как только вы забываете о балансе, вы увеличиваете вероятность быстрого ощущения голода, недополучения базовых микро- и макронутриентов, хронической усталости и гормональных проблем", - рассказывает эксперт.