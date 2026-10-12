9 стильных мужчин в Instagram, у которых можно подсмотреть идеи для образов

Wave RBC.UA собрал девять мужчин, за стилем которых стоит следить, чтобы вдохновиться новыми образами и обрести себя в моде.

Мода давно вышла за пределы подиумов и глянца. Она есть в офисе, на вечеринке, в кафе и даже в спортзале. Но, несмотря на это, многие мужчины до сих пор говорят об одежде между прочим: "да я просто надел, что случилось под руку". Интерес к стилю почему-то до сих пор кажется чем-то несерьезным, будто настоящему мужчине не подходит думать о том, как сидят брюки или подходит этот оттенок синему лицу.

Так что скажем прямо: интересоваться стилем – нормально. Более того, это разумно.

Стильный не означает эпатажный

Распространенный страх звучит так: стоит только заинтересоваться модой и ты уже стоишь в розовом бархатном костюме среди коллег в сером. На самом деле хорошо одетый мужчина чаще всего выглядит в первую очередь ухоженно и уверенно. У него пиджак, сидящий на плечах, брюки правильной длины, освежающий лицо свитер цвета и органично дополняющая аутфит обувь. Смотришь, и возникает чувство, что человек знает, что делает.

Хотя и в эпатаже нет ничего плохого. Если яркие принты, смелые силуэты и неожиданные сочетания – это о вас, то это тоже стиль. Главное, чтобы он был вашим.

Сначала формула, потом вещи

Прежде чем бежать на шоппинг, стоит найти свою формулу стиля, то есть сочетание кроя, цветов, фактур и уровня формальности, в котором вы чувствуете себя органично. То же состояние, когда одежда не мешает, а поддерживает.

Дело в том, что одежда говорит о нас раньше, чем мы успеваем открыть рот. Он рассказывает, вы человек деталей или сторонник лаконичности, вам ближе классика или свобода. Когда образ соответствует вашему внутреннему миру, вы не "наряжаетесь", а продолжаете себя. Стиль и индивидуальность делают нас более интересными: такого человека хочется рассмотреть, запомнить и узнать больше о его мыслях и внутреннем мире.

Кого читать: девять аккаунтов для вдохновения

Хорошая новость: ощущение кроя, фасона и цвета – это навык. Ее прокачивает "наглядность", то есть натренированный глаз, который с опытом начинает различать, что работает, а что нет. Почему один пиджак придает элегантности и непринужденности, а другой "съедает" плечи и укорачивает торс. Почему оливковый подходит одним, а другим придает уставшему виду? Как ширина брюк меняет весь силуэт?

Если вы пока не знаете, что составляет ядро вашего стиля и как подать себя без страха быть непонятным, мы собрали десять инфлюэнсеров, которые покажут разные направления. Смотрите, сравнивайте и ищите свое.

1. Ник Вустер

Никельсон Вустер – настоящая икона стритстайла и человек, знающий моду изнутри. За его плечами работа в легендарных универмагах Barneys New York, Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, а также в брендах Calvin Klein, Polo Ralph Lauren и Thom Browne. Вустер доказал, что седина и татуировки прекрасно сочетаются с безупречным кроем и легким вайбом жизни. Он смело миксует классический пиджак с камуфляжем, а шорты с галстуком и смотрится при этом совершенно эмезинг.

Кому подойдет : тем, кто хочет экспериментировать, но без потери солидности, а также всем, кто считает, что после 40 "уже поздно".

2. Крис Джон Миллингтон

Винтаж без нафталина: деним, рабочая одежда с историей, ретро-очки и вещи, которые хочется разглядывать. Крис доказывает, что классика прошлых десятилетий прекрасно чувствует себя в современном городе, если правильно соединить фактуры и посадку.

Кому подойдет: ценителям качественного денима, характерных вещей и уставшим от одинаковых аутфитов из масс-маркета.

3. Адам Галлагер

Американский кэжуал в самом лучшем проявлении: расслабленные силуэты, качественные базовые вещи, много путешествий. Никакой излишества, только комфорт, который выглядит дорого. Его аккаунт интересно рассматривать, ведь он, кроме моделинга, развивает собственную студию цветочного дизайна.

Кому подойдет : тем, для кого важно удобство, но хочется, чтобы она имела стиль и характер.

4. Темитайо Кордозо

Тайо играет по собственным правилам. Сегодня на нем оверсайз-рубашка и широкие джинсы, завтра безупречный костюм, а послезавтра цвета, от которых другие мужчины нервно отводят взгляд. Он доказывает, что в одном гардеробе могут мирно сосуществовать разные стили и что не обязательно выбирать что-то раз и навсегда. Украшения, цвет, смелые пропорции работают у него потому, что главный элемент каждого образа – внутренняя уверенность. Именно она превращает любую вещь в высказывания.

Кому подойдет: тем, кто не хочет загонять себя в рамки одного стиля и готов одеваться под настроение, а не чужие ожидания.

5. Эрик Форсгрен

Шведское воздержание в каждом кадре: монохромные образы, идеально сидячие костюмы, smart casual и продуманный капсульный гардероб. Его лента – наглядное пособие из кристаллизованного, даже немного нуарного стиля. Даже просто глядя на его аккаунт, хочется выровнять спину и придержать дверь.

Кому подойдет : тем, кто хочет собрать функциональную базу, где все сочетается со всем, и выглядеть идеально каждый день.

6. Дэвид Ганди

Британская модель и узнаваемое лицо мужской классики. Костюмы, пальто, трикотаж, винтажные авто – все очень по-британски сдержанно и мужественно. Четкие линии, ноль лишних деталей. Современный джентльмен с идеальным вкусом.

Кому подойдет : тем, кто тяготеет к традиционному мужскому гардеробу и ценит качество сверх трендов.

7. Итон Кифф

Практик ежедневного стиля: кэжуал, элементы стритвира, капсульные сочетания. Плюс спортивный образ жизни, напоминающий, что уверенность и стиль начинаются не с одежды, а с того, как вы себя чувствуете.

Кому подойдет: тем, кто хочет скорых и понятных подсказок «надеть завтра» без лишней теории.

8. Иоганнес Губль

Немецкая модель и фотограф с почерком тихой роскоши: нейтральная палитра, минимум деталей, идеальная посадка. Его образы выглядят так, будто их никто не обдумывал, и именно в этом их сила. А благодаря браку с Оливией Палермо, американской светской львицей и иконой стиля, их пара считается одной из самых стильных в fashion-индустрии.

Кому подойдет: поклонникам минимализма и тем, кто хочет выглядеть ухоженно без лишнего внимания к себе.

9. Кристиан Тодоровский

Молодой нью-йоркский креатор, вдохновляемый Ralph Lauren и кинематографом. Он смело сочетает карго и утилитарные вещи с пиджаками и тренчами, поэтому все равно убедительно выглядит и на вечеринке, и на побережье.

Кому подойдет : тем, кто хочет классики с характером и не боится смешивать жанры.