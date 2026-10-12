9 стильних чоловіків в Instagram, у яких можна підглянути ідеї для образів

Wave RBC.UA зібрав дев'ять чоловіків, за стилем яких варто стежити, щоб надихнутися новими образами й знайти себе у моді.

Мода давно вийшла за межі подіумів і глянцю. Вона є в офісі, на вечірці, в кав'ярні і навіть у спортзалі. Та попри це багато чоловіків досі говорять про одяг ніби між іншим: "та я просто вдягнув, що трапилося під руку". Інтерес до стилю чомусь і досі здається чимось несерйозним, ніби справжньому чоловікові не личить думати про те, як сидять штани чи пасує цей відтінок синього обличчю.

Тож скажемо прямо: цікавитися стилем - нормально. Більше того, це розумно.

Стильний не означає епатажний

Поширений страх звучить так: варто лише зацікавитися модою, і ти вже стоїш у рожевому оксамитовому костюмі серед колег у сірому. Насправді добре вдягнений чоловік найчастіше виглядає насамперед доглянуто й упевнено. У нього піджак, що сидить на плечах, штани правильної довжини, светр кольору, який освіжає обличчя, і взуття, яке органічно доповнює аутфіт. Дивишся, і виникає відчуття, що людина знає, що робить.

Хоча й в епатажі немає нічого поганого. Якщо яскраві принти, сміливі силуети й несподівані поєднання - це про вас, то це теж стиль. Головне, щоб він був вашим.

Спершу формула, потім речі

Перш ніж бігти на шопінг, варто знайти свою формулу стилю, тобто поєднання крою, кольорів, фактур і рівня формальності, в якому ви почуваєтеся органічно. Того самого стану, коли одяг не заважає, а підтримує.

Річ у тім, що одяг говорить про нас раніше, ніж ми встигаємо відкрити рот. Він розповідає, чи ви людина деталей чи прихильник лаконічності, чи вам ближча класика чи свобода. Коли образ відповідає вашому внутрішньому світу, ви не "наряджаєтеся", а продовжуєте себе. Стиль та індивідуальність роблять нас цікавішими: таку людину хочеться роздивитися, запам'ятати й дізнатися більше про її думки та внутрішній світ.

Кого читати: дев'ять акаунтів для натхнення

Добра новина: відчуття крою, фасону і кольору - це навичка. Її прокачує "надивленість", тобто натреноване око, яке з досвідом починає розрізняти, що працює, а що ні. Чому один піджак додає елегантності та невимушеності, а інший "з'їдає" плечі й вкорочує торс. Чому оливковий пасує одним, а іншим додає втомленого вигляду? Як ширина штанів змінює весь силует?

Якщо ви поки не знаєте, що становить ядро вашого стилю і як подати себе без страху бути незрозумілим, ми зібрали десять інфлюенсерів, які покажуть різні напрями. Дивіться, порівнюйте й шукайте своє.

1. Нік Вустер

Нікельсон Вустер - справжня ікона стритстайлу та людина, яка знає моду зсередини. За його плечима робота в легендарних універмагах Barneys New York, Bergdorf Goodman і Neiman Marcus, а також у брендах Calvin Klein, Polo Ralph Lauren і Thom Browne. Вустер довів, що сивина й татуювання чудово поєднуються з бездоганним кроєм та легким вайбом життя. Він сміливо міксує класичний піджак із камуфляжем, а шорти з краваткою й виглядає при цьому абсолютно емезінг.

Кому підійде: тим, хто хоче експериментувати, але без втрати солідності, а також усім, хто вважає, що після 40 "вже пізно".

2. Кріс Джон Міллінгтон

Вінтаж без нафталіну: денім, робочий одяг із історією, ретро-окуляри та речі, які хочеться роздивлятися. Кріс доводить, що класика минулих десятиліть чудово почувається у сучасному місті, якщо правильно поєднати фактури й посадку.

Кому підійде: поціновувачам якісного деніму, характерних речей і тим, хто втомився від однакових аутфітів із мас-маркету.

3. Адам Галлагер

Американський кежуал у найкращому прояві: розслаблені силуети, якісні базові речі, багато подорожей. Ніякої надмірності, лише комфорт, який виглядає дорого. Його акаунт цікаво розглядати, адже він окрім моделінгу, розвиває власну студію квіткового дизайну.

Кому підійде: тим, для кого важлива зручність, але хочеться, щоб вона мала стиль та характер.

4. Темітайо Кордозо

Тайо грає за власними правилами. Сьогодні на ньому оверсайз-сорочка й широкі джинси, завтра бездоганний костюм, а післязавтра кольори, від яких інші чоловіки нервово відводять погляд. Він доводить, що в одному гардеробі можуть мирно співіснувати різні стилі і що не обов'язково обирати щось одне раз і назавжди. Прикраси, колір, сміливі пропорції працюють у нього тому, що головний елемент кожного образу - внутрішня впевненість. Саме вона перетворює будь-яку річ на висловлювання.

Кому підійде: тим, хто не хоче заганяти себе в рамки одного стилю й готовий вдягатися під настрій, а не під чужі очікування.

5. Ерік Форсгрен

Шведська стриманість у кожному кадрі: монохромні образи, ідеально сидячі костюми, smart casual і продуманий капсульний гардероб. Його стрічка - наочний посібник з кристалізованого, навіть трохи нуарного стилю. Навіть просто дивлячись на його акаунт, хочеться вирівняти спину та притримати двері.

Кому підійде: тим, хто хоче зібрати функціональну базу, де все поєднується з усім, і виглядати бездоганно щодня.

6. Девід Ганді

Британська модель і впізнаване обличчя чоловічої класики. Костюми, пальта, трикотаж, вінтажні авто - все дуже по-британськи стримано й мужньо. Чіткі лінії, нуль зайвих деталей. Сучасний джентльмен з бездоганним смаком.

Кому підійде: тим, хто тяжіє до традиційного чоловічого гардероба й цінує якість понад тренди.

7. Ітан Кіффер

Практик щоденного стилю: кежуал, елементи стрітвиру, капсульні поєднання. Плюс спортивний спосіб життя, який нагадує, що впевненість та стиль починаються не з одягу, а з того, як ви себе почуваєте.

Кому підійде: тим, хто хоче швидких і зрозумілих підказок «що вдягнути завтра» без зайвої теорії.

8. Йоганнес Губль

Німецька модель і фотограф із почерком тихої розкоші: нейтральна палітра, мінімум деталей, ідеальна посадка. Його образи виглядають так, ніби їх ніхто не обмірковував, і саме в цьому їхня сила. А завдяки шлюбу з Олівією Палермо, американською світською левицею та іконою стилю, їхня пара вважається однією з найстильніших у fashion-індустрії.

Кому підійде: прихильникам мінімалізму й тим, хто хоче виглядати доглянуто без зайвої уваги до себе.

9. Крістіян Тодоровскі

Молодий нью-йоркський креатор, якого надихають Ralph Lauren і кінематограф. Він сміливо поєднує карго та утилітарні речі з піджаками й тренчами, тож однаково переконливо виглядає і на вечірці, і на узбережжі.

Кому підійде: тим, хто хоче класики з характером і не боїться змішувати жанри.