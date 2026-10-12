Сінді Кроуфорд і її чоловік вперше з’явилася на публіці після смерті 27-річного сина
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Сінді Кроуфорд і її чоловік вперше з’явилася на публіці після смерті 27-річного сина

Подружжя помітили під час прогулянки узбережжям Малібу

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Сінді Кроуфорд (фото: Getty Images)
Дата: 12 жовтня 2026

Американська супермодель Сінді Кроуфорд та її чоловік, бізнесмен Ренді Гербер, уперше потрапили в об’єктиви папараці після смерті їхнього 27-річного сина Преслі. Подружжя помітили під час прогулянки узбережжям Каліфорнії, де вони трималися за руки.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Daily Mail, пара відвідала пляж Зума в Малібу приблизно через три тижні після трагедії.

Як виглядає подружжя

Під час прогулянки Кроуфорд і Гербер намагалися залишатися непомітними та не привертати зайвої уваги.

Для виходу подружжя обрало стриманий повсякденний одяг і бейсболки. Сінді доповнила образ великими темними сонцезахисними окулярами. Зіркові батьки йшли поруч, тримаючись за руки.

Пляж Зума розташований у Малібу - місці, з яким родину пов’язують роки життя. Під час цієї прогулянки подружжя провело час разом на узбережжі, подалі від світських заходів і публічної уваги.

Деталі смерті Преслі Гербера

Син Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, 27-річний Преслі Гербер, помер помер 20 вересня 2026 року в реабілітаційному закладі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Поліція розслідує його смерть як можливе передозування.

Раніше Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров’ям і залежністю від психоактивних речовин. Його родина попросила поважати приватність у цей складний період.

За інформацією ЗМІ, батьки вже провели кремацію сина та залишили прах у своєму маєтку.

Сінді Кроуфорд і її чоловік вперше з’явилася на публіці після смерті 27-річного сина
Преслі Гербер (фото: instagram.com/presleygerber)
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