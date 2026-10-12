Нове кіно з Ортегою, Крус і Паскалем: що дивитися з програми Лондонського кінофестивалю

Олівія Колман замовляє чоловіка з лози, а Педро Паскаль стає віолончелістом у музичній драмі
Лондонський кінофестиваль, який цього року проходить із 7 до 18 жовтня, зібрав фільми різних жанрів - від фантастики та казкової комедії до кримінальних історій і біографічних драм. В їхніх акторських складах - Дженна Ортега, Скарлетт Йоганссон, Пенелопа Крус, Ендрю Скотт та інші зірки.
Про сім фільмів із програми фестивалю, які можуть зацікавити сюжетом і акторським складом, розповідає Wave RBC.UA.
Дженна Ортега зіграла Клару - штучну подругу, створену, щоб допомагати людям долати самотність.
Героїня потрапляє в родину Джозі, дівчинки з тяжкою хворобою, і намагається підтримати її та близьких.
Джозі зіграла Міа Тарія, а її матір - Емі Адамс. Складні стосунки між ними стають частиною історії, яку Клара поступово вчиться розуміти.
Стрічку зняв Тайка Вайтіті за однойменним романом нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро.
Сюжет поєднує фантастику з історією про турботу, втрату та пошук свого місця в родині.
Фестивальні покази заплановані на 15-17 жовтня, а український прокат стартує 22 жовтня.
Події кримінального трилера розгортаються в Нью-Йорку 1980-х років. Інженер і сім’янин Ірвін, якого грає Майлз Теллер, погоджується на добре оплачувану роботу, запропоновану його братом - колишнім поліцейським у виконанні Адама Драйвера.
Вигідна справа обертається небезпекою: брати опиняються втягнутими в діяльність російської мафії.
Режисером і сценаристом став Джеймс Ґрей, а до акторського складу також увійшла Скарлетт Йоганссон.
У центрі фільму - сімейний зв’язок, який проходить випробування грошима та насильством.
Історія розвивається навколо вибору братів і наслідків їхньої спроби швидко заробити.
Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем грають подружжя, яке прожило разом 17 років. Він - успішний архітектор, вона - видавчиня.
Їхнє звичне життя починає руйнуватися після того, як чоловік приймає суперечливе замовлення: побудувати розкішний бункер для технологічного мільярдера.
Психологічний трилер зняв Флоріан Зеллер, режисер "Батька" та "Сина". Новий проєкт архітектора стає поштовхом до історії про привілеї, бажання та параною. Окрім Крус і Бардема, у стрічці знялися Стівен Ґрем, Пол Дано та Патрік Шварценеггер.
Героїня Олівії Колман - самотня рибалка, яка живе серед непривітних сусідів і постійно стає об’єктом насмішок.
Вона вирішує змінити своє життя та замовляє чоловіка, сплетеного з лози. Його поява викликає заздрість і переполох у селі. Незвичайного чоловіка грає Александр Скашґорд.
Режисерами й сценаристами стали Алекс Г’юстон Фішер та Елеанор Вілсон. До акторського складу також увійшла Елізабет Дебікі.
Казкова комедія розповідає про кохання, самотність і реакцію спільноти на жінку, яка вирішила влаштувати особисте життя за власними правилами.
Ендрю Скотт зіграв британського актора Ієна Чарлсона, який готується вийти на сцену в ролі Гамлета, живучи зі СНІДом.
Він долучається до постановки Національного театру в Лондоні після того, як її залишає Деніел Дей-Льюїс.
Репетиції та робота над персонажем відбуваються на тлі погіршення здоров’я.
Біографічну драму зняв Саймон Стоун за сценарієм Стівена Бересфорда. Олівія Колман виконала роль лікарки Чарлсона, а серед інших акторів - Біллі Пайпер та Джонні Флінн.
Саме "Ельсінор" відкрив цьогорічний Лондонський кінофестиваль.
Дизайнерка очолює групу крадіїв, які виносять одяг із бутиків впливової представниці модного бізнесу.
Але коли власниця магазинів привласнює одну з її дизайнерських ідей, протистояння виходить на новий рівень. Крадіжки, мода та питання авторства переплітаються в сатиричній історії.
Режисером і сценаристом став Бутс Райлі. У фільмі знялися Кеке Палмер, Демі Мур, Наомі Акі, Тейлор Пейдж і Лакіт Стенфілд.
Через конфлікт героїнь Райлі звертається до тем нерівності, влади великих брендів і того, кому дістається визнання за творчі ідеї.
Педро Паскаль зіграв талановитого віолончеліста Алекса, чиє життя складається з постійних змін оркестрів і романтичних стосунків.
Після чергового роману він приїздить до Лос-Анджелеса й починає працювати сесійним музикантом у студії запису музики для кіно.
Стрічку зняв Тоні Ґілрой, режисер "Майкла Клейтона" та творець серіалу "Андор". Разом із Паскалем у ній знялися Олівія Вайлд, Єва Віктор і Вілл Арнетт.
Окреме місце у фільмі посідає музика: для проєкту зібрали команду з дев’яти композиторів