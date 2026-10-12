850 пензлів замість звичного декору: найефектніші виходи зірок на Лондонському кінофестивалі

Про найефектніші образи селебріті на Лондонському кінофестивалі розповідає Wave RBC.UA.

Лондонський кінофестиваль, який цього року проходить із 7 до 18 жовтня, зібрав на червоних доріжках зірок світового кіно. Для прем’єр вони обирають корсетні силуети, квіткову вишивку, блискучі тканини та незвичайні аксесуари.

Скарлетт Йоганссон

Йоганссон продемонструвала два різні прочитання червоного кольору. Для одного виходу вона обрала сукню Hermès без бретелей, із об’ємною спідницею та кишенями. Образ доповнили червоні босоніжки.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)

Для іншої прем’єри акторка вдягнула довгу сукню Prada із шовкового жоржету з драпіруванням на грудях.

До неї підібрала золотисте взуття та кольє Barron London. Блондинистий боб, укладений хвилями набік, додав образу настрою старого Голлівуду.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)

Пенелопа Крус

Крус з’явилася в ніжно-жовтій сукні Chanel, створеній спеціально для неї.

Мереживну тканину прикрасили об’ємними в’язаними квітами, намистинами та кришталевими перлинами.

Вбрання акторка доповнила сережками й каблучкою Chanel.

Пенелопа Крус (фото: Getty Images)

Ще один її вихід був побудований навколо строгого костюма. Для нього Крус обрала архівний Ralph Lauren із весняної колекції 2014 року, поєднавши чорний жакет і штани з картатою сорочкою, краваткою та чорним беретом.

Флоренс П’ю

П’ю обрала вбрання Wiederhoeft із весняної колекції 2027 року. Його головні елементи - лавандовий корсет із декором, виразна лінія талії та довга блискуча спідниця.

Образ акторка доповнила помітним кольє й сережками Bulgari. М’яка зачіска підтримала романтичний настрій вбрання, а чорний манікюр додав контрасту ніжному відтінку корсета.

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Наомі Акі

Акторка обрала сукню Marine Serre з осінньої колекції 2026 року, для створення якої використали 850 пензлів для макіяжу.

Їхні металеві кріплення відбивають світло й утворюють незвичайний блискучий візерунок.

Довгий силует і бретель через шию підкреслюють плечі. Зачесане назад волосся залишає відкритими деталі вбрання, головною прикрасою якого стала сама конструкція.

Наомі Акі (фото: Getty Images)

Лілі Джеймс

Джеймс з’явилася в білій сукні Prada з пресованого оксамиту. Фактура тканини створювала ефект дрібних заломів, а вузький силует підкреслював фігуру.

Відкриті плечі обрамляли довгі драпіровані деталі, що нагадували шарф.

Додатковими акцентами стали бант і стрічки, які тягнулися за акторкою. Прикраси Tiffany & Co. завершили образ.

Лілі Джеймс (фото: Getty Images)

Ейса Гонсалес

Гонсалес обрала сукню Fendi з осінньої колекції 2026 року. Мереживний верх у ній поєднувався з прозорою тюлевою спідницею, крізь яку було видно білизну.

Контраст щільнішого верху й легкої нижньої частини став головною деталлю вбрання.

Акторка доповнила його прикрасами David Yurman, а волосся гладко уклала з бічним проділом.

Ейса Гонсалес (фото: Getty Images)

Біллі Пайпер

Для відкриття фестивалю Пайпер обрала сукню Emilia Wickstead із чорно-білим квітковим принтом. Вбрання без бретелей мало об’ємне драпірування та довгий шлейф.

До романтичного силуету акторка додала довгі чорні шкіряні рукавички й гостроносі ботильйони.

Волосся зібрала в гладкий пучок, а в макіяжі зробила виразний акцент на очах.

Біллі Пайпер (фото: Getty Images)

Олівія Колман

На відкритті Колман з’явилася в довгій сукні Zimmermann, дизайн якої відсилає до елегантності 1920-х років.

Вбрання вона доповнила діамантовими сережками та зібраною зачіскою.

Для наступного виходу акторка обрала чорну сукню Celine з асиметричним драпіруванням.

Матовий верх контрастував із блискучою спідницею, а образ завершили прикраси Chopard. Цього разу Колман залишила волосся розпущеним.

Олівія Колман (фото: Getty Images)

Елізабет Дебікі

Дебікі обрала чорний костюм із блискітками. Жакет акторка вдягнула на голе тіло, зробивши відкриту лінію декольте одним із головних акцентів.

Блиск тканини додав вечірнього настрою строгому силуету. Її вихід став ще одним прикладом того, як брючний костюм працює на фестивальній червоній доріжці.

Елізабет Дебікі (фото: Getty Images)

Александр Скашґорд

Скашґорд з’явився в металізованому золотому костюмі Saint Laurent із весняної колекції 2027 року. Однобортний жакет він вдягнув без сорочки.

Найпомітнішою деталлю стали прозорі оксфорди того самого бренду. Крізь взуття було видно стопи актора - незвичайний аксесуар привернув увагу й викликав суперечки серед користувачів соцмереж.