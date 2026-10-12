850 кистей вместо привычного декора: самые эффектные выходы звезд на Лондонском кинофестивале

О самых эффектных образах селебрити на Лондонском кинофестивале рассказывает Wave RBC.UA.

Лондонский кинофестиваль, который в этом году проходит с 7 по 18 октября, собрал на красных дорожках звезд мирового кино. Для премьер они выбирают корсетные силуэты, цветочную вышивку, блестящие ткани и необычные аксессуары.

Скарлетт Йоганссон

Йоганссон продемонстрировала два разных прочтения красного цвета. Для одного выхода она выбрала платье Hermès без бретелей с объемной юбкой и карманами. Образ дополнили красные босоножки.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Для другой премьеры актриса надела длинное платье Prada из шелкового жоржета с драпировкой на груди.

К ней подобрала золотая обувь и колье Barron London. Блондинистый боб, уложенный волнами набок, придал оскорбление настроению старого Голливуда.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Пенелопа Крус

Крус появилась в нежно-желтом платье Chanel, созданном специально для нее.

Кружевную ткань украсили объемными вязаными цветами, бусинами и хрустальными жемчужинами.

Наряд актриса дополнила серьгами и кольцом Chanel.

Пенелопа Крус (фото: Getty Images)

Еще один ее выход был построен вокруг строгого костюма. Для него Крус выбрала архивный Ralph Lauren из весенней коллекции 2014 года, соединив черный жакет и брюки с клетчатой рубашкой, галстуком и черным беретом.

Флоренс Пью

Пью выбрала наряд Wiederhoeft из весенней коллекции 2027 года. Его главные элементы - лавандовый корсет с декором, выразительная линия талии и длинная блестящая юбка.

Образ актриса дополнила заметным колье и серьгами Bulgari. Мягкая прическа поддержала романтический наряд, а черный маникюр придал контрасту нежному оттенку корсета.

Флоренс Пью (фото: Getty Images)

Наоми Аки

Актриса выбрала платье Marine Serre из осенней коллекции 2026 года, для создания которой использовали 850 кистей для макияжа.

Их металлические крепления отражают свет и образуют необычный блестящий узор.

Длинный силуэт и бретель через шею подчеркивают плечи. Зачесанные назад волосы оставляют открытыми детали наряда, главным украшением которого стала сама конструкция.

Наоми Аки (фото: Getty Images)

Лили Джеймс

Джеймс появилась в белом платье Prada из прессованного бархата. Фактура ткани создавала эффект мелких изломов, а узкий силуэт подчеркивал фигуру.

Открытые плечи обрамляли длинные драпированные детали, напоминавшие шарф.

Дополнительными акцентами стали бант и ленты, тянувшиеся за актрисой. Украшения Tiffany & Co. завершили образ.

Лили Джеймс (фото: Getty Images)

Эйса Гонсалес

Гонсалес выбрала платье Fendi из осенней коллекции 2026 года. Кружевный верх в ней сочетался с прозрачной тюлевой юбкой, сквозь которую было видно белье.

Контраст более плотного верха и нижней части стал главной деталью наряда.

Актриса дополнила его украшениями David Yurman, а волосы гладко уложила с боковым пробором.

Эйса Гонсалес (фото: Getty Images)

Билли Пайпер

Для открытия фестиваля Пайпер выбрала платье Emilia Wickstead с черно-белым цветочным принтом. Наряды без бретелей имели объемную драпировку и длинный шлейф.

К романтическому силуэту актриса добавила длинные черные кожаные перчатки и остроносые ботильоны.

Волосы собрала в гладкий пучок, а в макияже сделала выразительный акцент на глазах.

Билли Пайпер (фото: Getty Images)

Оливия Колман

На открытии Колман появилась в длинном платье Zimmermann, дизайн которого отсылает к элегантности 1920-х годов.

Наряды она дополнила бриллиантовыми серьгами и собранной прической.

Для следующего выхода актриса выбрала черное платье Celine с асимметричной драпировкой.

Матовый верх контрастировал с блестящей юбкой, а образ завершили украшения Chopard. На этот раз Колман оставила волосы распущенными.

Оливия Колман (фото: Getty Images)

Элизабет Дебики

Дебики выбрала черный костюм с блестками. Жакет актриса надела на голое тело, сделав открытую линию декольте одним из главных акцентов.

Блеск ткани придал вечернему настроению строгого силуэта. Ее выход стал еще одним примером того, как брючный костюм работает на фестивальной красной дорожке.

Элизабет Дебики (фото: Getty Images)

Александр Скашгорд

Скашгорд появился в металлизированном золотом костюме Saint Laurent из весенней коллекции 2027 года. Однобортный жакет он надел без рубашки.

Самой заметной деталью стали прозрачные оксфорды того же бренда. Сквозь обувь были видны стопы актера – необычный аксессуар привлек внимание и вызвал споры среди пользователей соцсетей.