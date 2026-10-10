От Namelaka в Киеве до ресторана над Дубаем: 10 самых стильных заведений мира

Но Namelaka – далеко не единственное место в мире, где ради интерьера стоит сделать отдельную остановку.

Именно к этой категории теперь относится и киевская кондитерская Namelaka . В 2026 году она одержала победу в европейской категории Cafe престижной международной премии Restaurant & Bar Design Awards. Ее дизайн создала украинская студия NEMOV, превратив розовый цвет из декоративной детали в главный материал и настроение всего пространства.

Есть рестораны и кафе, куда приходят поесть. Есть места, ради которых хочется сначала изменить маршрут во время путешествия, а уже потом смотреть меню. В таких заведениях интерьер становится частью путешествия – наравне с кухней, архитектурой города и видом за окном.

Wave RBC.ua рассказывает о десяти заведениях, которые показывают, каким разным может быть современный ресторанный дизайн.

Namelaka, Киев

Новая Namelaka возле Национального академического театра оперетты выглядит так, будто кто-то перенес детское воспоминание о кондитерской во взрослый, очень утонченный мир.

Здесь почти нет случайных деталей. В пространстве использовали пять разновидностей натурального розового мрамора , причем цвет не имитируется краской – он буквально заложен в материалах. Архитектура построена на ритме арок, напоминающих о парижских интерьерах XIX века.

Дизайн продуман так, что все атрибуты гости изучают постепенно – сначала они попадают в зал, где десерты выставлены почти как экспонаты.

Далее появляется монументальная мраморная барная стойка, библиотека с украинскими сказками, комната с зеркалами и зал с работами украинской художницы Натальи Бричук.

Даже санузлы здесь смотрятся сказочно – розовые, зеленые и винные оттенки обоев создают отдельный камерный мир.

В результате Namelaka не просто смотрится красиво. Она рассказывает историю о детстве, семье, украинских воспоминаниях и любви к сладкому – но делает это языком современной архитектуры.

Nobu One Za'abeel, Дубай

В Дубае сложно удивить человека небоскребами, бассейнами на крышах и ресторанами с панорамными окнами. Но Nobu One Za'abeel использует именно масштаб города как часть своего дизайна.

Ресторан расположен в The Link – огромном горизонтальном пространстве, соединяющем две башни комплекса One Za'abeel. Отсюда открывается вид на Дубай, но при этом интерьер не пытается конкурировать с городом.

Напротив – он работает с геометрией самого строения. Высокие потолки, четкие линии, скульптурное освещение и геометрические детали создают чувство движения.

Пространство постепенно ведет от входа в основной зал и частные комнаты. Это тот случай, когда роскошь не обязательно означает много золота. Здесь она – в масштабе, материалах и ощущении, что ты находишься высоко над городом.

Le Fou, Вена

В Вене Le Fou играет совсем в другую игру. Его интерьер построен как последовательность комнат, и с каждым переходом атмосфера становится более камерной, темной и немного театральнее.

Для интерьера основатель Александр Шрак и дизайн Тереза Обермозер использовали ржаво-терракотовые оттенки, бархат, шелк, натуральный камень и патинированный металл создают ощущение старого, но очень хорошо ухоженного салона.

В глубине пространства цвета становятся более насыщенными, освещение – более мягким, а отдельная частная комната с леопардовым принтом придает интерьеру немного дерзости.

Еще Le Fou интересен тем, что не пытается быть одинаково эффектным с первой до последней минуты. Его дизайн рассчитан на открытие – буквально комната за комнатой.

Монти, Гштад, Швейцария

В швейцарском Гштаде легко было бы сделать ресторан в привычном альпийском стиле: дерево, мех, камин и множество очевидных намеков на шале. Но Monti пошел другим путем.

Его интерьер использует знакомые для гор материалы, но представляет их современно и сдержанно. Архитектор Якоб Шпренгер и креативный директор Антония Креспи использовали открытые 200-летние деревянные балки, фактурные ковры и мягкие кресла создают тепло, а бронзовые плетеные перегородки придают простору легкости.

Особенно хорошо работает связь с местом: за окнами – Альпы, а внутри нет попытки буквально воспроизвести горы. В этом и элегантность Monti: ресторан напоминает, где он находится, но не превращает локальный колорит в декорацию.

Akira Back, Гонконг

Гонконгский Akira Back расположен в The Henderson – одном из самых заметных современных небоскребов центрального района города, спроектированном Zaha Hadid Architects.

Интерьер ресторана намеренно контрастирует с архитектурой самого здания. Вместо резких линий здесь много округлых форм, дерева и мягкого света. Скульптурный потолок задает ритм помещению, а небольшие уютные зоны позволяют сделать огромный ресторан более камерным.

Отдельные детали связаны уже не с архитектурой, а с личной историей шефа — в частности, искусством, посвященным его матери. Этот ресторан – пример того, как дорогое заведение может оставаться человечным: не из-за декора, а из-за масштаба и деталей, которые хочется рассматривать вблизи.

Hana no Kumo, Гонконг

В том же The Henderson находится Hana no Kumo , значительно более камерный ресторан всего на 24 места. Название переводится как "цветочное облако", и этот образ очень точно описывает пространство. Дерево, камень, японская бумага, мягкий свет и детали, напоминающие лепестки сакуры, создают почти медитативную атмосферу.

Здесь особенно важно то, что дизайн не пытается перекричать еду. Формат ресторана построен вокруг японской традиции kappou, где повар работает перед гостями, поэтому бар становится частью спектакля.

Даже декоративный светильник в виде полупрозрачного ледяного куба при входе работает не как отдельное украшение, а как первый кадр этой истории.

Esca Playa, Египет

На побережье Средиземного моря в районе Рас-эль-Хекма находится Esca Playa – место, которое сложно спутать с традиционным пляжным рестораном.

Его архитектура напоминает природную скалу или кусок светлого камня, сформировавшегося под действием ветра. Плавные, почти органические формы создают ощущение, что здание не столько поставлено на побережье, сколько выросло из него.

Именно здесь особенно хорошо видна одна из главных тенденций современного ресторанного дизайна: лучший интерьер не всегда тот, который можно воспроизвести где угодно. Он имеет смысл как раз в своем месте. Море, светлый камень, солнце и округлые формы работают как единственный пейзаж.

Finlandia Bistro, Хельсинки

В Хельсинки ресторан спрятан внутри Finlandia Hall – одного из самых важных модернистских произведений финского архитектора Алвара Аалто. Перед дизайнерами стояла более сложная задача, чем просто создать красивый ресторан: нужно было не испортить существующую архитектуру.

Поэтому в Finlandia Bistro сохранила оригинальная мебель Аалто, характерные материалы и элементы самого здания, а рядом добавили современные предметы, текстиль, освещение и большой бар.

Особенно интересно сочетание старого и нового: кресла из березы и черной кожи, мраморные столы, оригинальные светильники и современная изогнутая барная стойка не выглядят как экспонаты музея.

Пространство этого заведения остается живым. Здесь можно провести обычный вечер, но при этом сидеть внутри архитектурной истории Финляндии.

Carbone, Лондон

Лондонский Carbone – пример совсем иного подхода к роскоши. Это ресторан, не скрывающий своей любви к театральности. Темные насыщенные цвета, блестящие поверхности, винтажные детали и чувство старого городского гламура создают атмосферу, в которой обычный ужин легко превращается в событие.

Дизайнер Кен Фулк увлекся образом классического нью-йоркского ресторана середины XX века, но перенес его в современный Лондон. Здесь важны не только отдельные красивые предметы. Все, от мебели до освещения, работает на чуть-чуть преувеличенной, почти кинематографической роскоши.

Интерьер этого заведения не для тех, кто хочет "минимализма". Именно поэтому он запоминается.

Amura by Ángel León, Кейптаун

В Кейптауне Amura by Ángel León использует то, чего нельзя привезти с собой и повторить в другом городе – океанский ландшафт. Дизайн этого заведения связан с природой и морем, а ресторан воспринимается не как замкнутый интерьер, а как часть большого пейзажа.

Это важный принцип современной гастрономической архитектуры: иногда лучшее решение – не добавить еще больше декора, а оставить место для того, что уже есть вокруг.

И если украинская Namelaka показывает, как культурная память может превратиться в интерьер, Amura демонстрирует другой путь – когда источником дизайна становится сам ландшафт.

Рестораны – как туристические точки маршрута

Все эти заведения очень разные. Но у них есть общая черта: дизайн больше не воспринимается как декорация .

Человек приходит сюда не только за едой. Она проходит определенный маршрут, замечает материалы, свет, мебель, вид из окна, детали, рассказывающие о городе или культуре. Поэтому такие места все чаще становятся частью туристического маршрута наравне с музеями, галереями и известными зданиями.

И Namelaka в этом списке выглядит вполне органично. Ее победа важна не только потому, что украинское заведение получило международную награду.

Она показывает, что современный украинский дизайн может говорить с миром не на языке копирования чужих трендов, а через собственные воспоминания, материалы, искусство и культурные образы.