Namelaka стала лучшим кафе Европы по дизайну: что известно

Заведение оценили за архитектурный стиль и цвет
Кондитерская Namelaka победила в европейской категории премии The Restaurant & Bar Design Awards 2026. Заведение отметили за дизайн, сочетающий современные решения с украинскими культурными мотивами.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram премии.
Как отметили представители премии, концепция заведения построена вокруг украинских воспоминаний, связанных с детством, семьей и традиционными рецептами. Его интерьер создала студия Nemov под руководством Романа Мовляйко и Елизаветы Редкиной.
"Отказавшись от мудбордов в пользу более глубокого анализа "ДНК", студия строит пространство на основе эмоциональной и культурной памяти", - отметили в посте.
Одним из ключевых элементов стал цвет. По словам судьи премии Сары Фелч, именно он определяет пространство кондитерской.
"Цвет - это вся история этого пространства: от общего дизайна до каждой детали и каждого дизайнерского решения", - сказала она.
В Namelaka уже успели поделиться эмоциями после победы.
"Это не просто награда. Это момент, которым мы невероятно гордимся", - отметили они в сторис.
Кондитерская также вошла в краткий список The Restaurant & Bar Design Awards 2026 в категории "Европа - цвет".
Однако в этой номинации победил мадридский ресторан здоровой пищи Superchulo. Его интерьер разработал дизайнер Пабло Ройг.
The Restaurant & Bar Design Awards - международная независимая премия, отмечающая заведения со всего мира за дизайн ресторанов, кафе, баров и других гастрономических пространств. Ее основали в 2008 году.