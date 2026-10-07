Namelaka стала лучшим кафе Европы по дизайну: что известно

Кондитерская Namelaka победила в европейской категории премии The Restaurant & Bar Design Awards 2026. Заведение отметили за дизайн, сочетающий современные решения с украинскими культурными мотивами.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram премии.

Namelaka признали лучшей в Европе по дизайну

Как отметили представители премии, концепция заведения построена вокруг украинских воспоминаний, связанных с детством, семьей и традиционными рецептами. Его интерьер создала студия Nemov под руководством Романа Мовляйко и Елизаветы Редкиной.

"Отказавшись от мудбордов в пользу более глубокого анализа "ДНК", студия строит пространство на основе эмоциональной и культурной памяти", - отметили в посте.

Одним из ключевых элементов стал цвет. По словам судьи премии Сары Фелч, именно он определяет пространство кондитерской.

"Цвет - это вся история этого пространства: от общего дизайна до каждой детали и каждого дизайнерского решения", - сказала она.

В Namelaka уже успели поделиться эмоциями после победы.

"Это не просто награда. Это момент, которым мы невероятно гордимся", - отметили они в сторис.



Namelaka также претендовала на еще одну награду

Кондитерская также вошла в краткий список The Restaurant & Bar Design Awards 2026 в категории "Европа - цвет".

Однако в этой номинации победил мадридский ресторан здоровой пищи Superchulo. Его интерьер разработал дизайнер Пабло Ройг.

The Restaurant & Bar Design Awards - международная независимая премия, отмечающая заведения со всего мира за дизайн ресторанов, кафе, баров и других гастрономических пространств. Ее основали в 2008 году.