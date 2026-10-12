Новое кино с Ортегой, Крус и Паскалем: что смотреть из программы Лондонского кинофестиваля

О семи фильмах из программы фестиваля, которые могут заинтересовать сюжетом и актерским составом, рассказывает Wave RBC.UA.

Лондонский кинофестиваль, который в этом году проходит с 7 по 18 октября, собрал фильмы разных жанров - от фантастики и сказочной комедии до криминальных историй и биографических драм. В их актерских составах – Дженна Ортега, Скарлетт Йоганссон, Пенелопа Крус, Эндрю Скотт и другие звезды.

"Клара и Солнце"

Дженна Ортега сыграла Клару - искусственную подругу, созданную, чтобы помогать людям преодолевать одиночество.

Героиня попадает в семью Джози, девочки с тяжелой болезнью, и пытается поддержать ее и близких.

Джози сыграла Миа Тария, а ее мать - Эми Адамс. Сложные отношения становятся частью истории, которую Клара постепенно учится понимать.

Лента снял Тайка Вайтети по одноименному роману нобелевского лауреата Кадзуо Ишигуро.

Сюжет сочетает фантастику с историей о заботе, потере и поиске своего места в семье.

Фестивальные показы запланированы на 15-17 октября, а украинский прокат стартует 22 октября.

"Бумажный тигр"

События криминального триллера разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х годов. Инженер и семьянин Ирвин, которого играет Майлз Теллер, соглашается на хорошо оплачиваемую работу, предложенную его братом – бывшим полицейским в исполнении Адама Драйвера.

Выгодное дело оборачивается опасностью: братья оказываются вовлеченными в деятельность русской мафии.

Режиссером и сценаристом стал Джеймс Грей, а в актерский состав также вошла Скарлетт Йоганссон.

В центре фильма - семейная связь, которая проходит испытание деньгами и насилием.

История развивается вокруг выбора братьев и последствий попытки быстро заработать.

"Бункер"

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем играют супруги, прожившие вместе 17 лет. Он - успешный архитектор, она - издательство.

Их привычная жизнь начинает рушиться после того, как мужчина принимает спорный заказ: построить роскошный бункер для технологического миллиардера.

Психологический триллер снял Флориан Зеллер, режиссер "Отца" и "Сына". Новый проект архитектора становится толчком к истории о привилегиях, желаниях и паранойях. Кроме Крус и Бардема, в ленте снялись Стивен Грэм, Пол Дано и Патрик Шварценеггер.

"Плетеный муж"

Героиня Оливии Колман - одинокая рыбалка, которая живет среди неприветливых соседей и постоянно становится объектом насмешек.

Она решает изменить свою жизнь и заказывает мужчину, сплетенного из лозы. Его появление вызывает зависть и переполох в деревне. Необычного мужчину играет Александр Скашгорд.

Режиссерами и сценаристами стали Алекс Хьюстон Фишер и Элеанор Уилсон. В актерский состав также вошла Элизабет Дебики.

Сказочная комедия рассказывает о любви, одиночестве и реакции сообщества на женщину, которая решила устроить личную жизнь по собственным правилам.

"Эльсинор"

Эндрю Скотт сыграл британского актера Иена Чарлсона, готовящегося выйти на сцену в роли Гамлета, живя со СПИДом.

Он приобщается к постановке Национального театра в Лондоне после того, как ее покидает Дэниел Дэй-Льюис.

Репетиции и работа над персонажем проходят на фоне ухудшения здоровья.

Биографическую драму снял Саймон Стоун по сценарию Стивена Бересфорда. Оливия Колман исполнила роль врача Чарлсона, а среди других актеров – Билли Пайпер и Джонни Флинн.

Именно "Эльсинор" открыл Лондонский кинофестиваль.

"Я люблю магазинных воришек"

Дизайнер возглавляет группу воров, которые выносят одежду из бутиков влиятельной представительницы модного бизнеса.

Но когда владелица магазинов присваивает одну из ее дизайнерских идей, противостояние выходит на новый уровень. Воровство, мода и вопросы авторства переплетаются в сатирической истории.

Режиссером и сценаристом стал Бутс Райли. В фильме снялись Кеке Палмер, Деми Мур, Наоми Аки, Тейлор Пейдж и Лакит Стэнфилд.

Из-за конфликта героинь Райли обращается к темам неравенства, власти крупных брендов и тому, кому достается признание за творческие идеи.

"Бегемот!"

Педро Паскаль сыграл талантливого виолончелиста Алекса, чья жизнь состоит из постоянных смен оркестров и романтических отношений.

После очередного романа он приезжает в Лос-Анджелес и начинает работать сессионным музыкантом в студии записи музыки для кино.

Лента снял Тони Гилрой, режиссер "Майкла Клейтона" и создатель сериала "Андор". Вместе с Паскалем в ней снялись Оливия Уайлд, Ева Виктор и Уилл Арнетт.

Отдельное место в фильме занимает музыка: для проекта собрали команду из девяти композиторов