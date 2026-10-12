Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
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Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?

Какие страны оказывают защиту и дают помощь в 2026 году, а где будет дешевле арендовать апартаменты на несколько месяцев

Автор: Анна Шиканова
Фото: В каких странах мира можно пожить зимой и где получить защиту (фото: Freepik)
Дата: 12 октября 2026

В конце 2026 карта мира для украинцев выглядит совсем иначе, чем в начале войны. Большинство стран ЕС продлили временную защиту (она действует официально до марта 2027-го с последующим переходом на другие программы), но условия, социальная помощь и ситуация с жильем кардинально отличаются в зависимости от региона. И есть много стран, где можно просто пожить комфортно с ноября по март.

Где сейчас реально обосноваться без лишнего стресса, а куда лучше даже не смотреть, чтобы не остаться на улице, рассказывает Wave RBC.ua.

Самая большая проблема сейчас в странах Европы – это жилье. И порой найти квартиру становится гораздо труднее чем работу. И даже если вы хотели бы просто "пережить зиму" в более безопасном месте и есть на это средства – сделать это можно далеко не во всех странах.

Где сейчас реально найти жилье

Румыния и Болгария

Жилье. Наиболее дружественный рынок аренды в Восточной Европе и цена на жилье здесь остается относительно доступной по сравнению с Западной Европой. В апартаментах у моря или в крупных городах (Бухарест, Клуж, Варна) цены выше, но все же приятные, а владельцы спокойно относятся к арендаторам с детьми и животными. Примерная цена – 300-500 евро и от вас не будут требовать длинного списка документов с подтверждением ваших финансовых гарантий.

В Болгарии получить жилье бесплатно – реально. Но расселение в государственных домах или гостиницах ограничено и только для льготных категорий. В Румынии государственные и муниципальные программы бесплатного проживания закрыты.

Социальная помощь и защита. Временную защиту оформляют беспрепятственно. Базовые государственные денежные программы для беженцев упразднены, однако финансовая помощь выплачивается при регистрации в местных центрах занятости и активного поиска работы, а также при наличии отдельных гуманитарных грантов от международных организаций.

Польша (только малые и средние города)

Жилье. В Варшаве, Кракове или Вроцлаве рынок аренды перегрет, а цены кусаются. Но если смотреть на меньшие города (Быдгощ, Торунь, Ополе, Люблин), найти адекватное жилье вполне реально в течение нескольких недель. В небольших городках цена аренды однокомнатной квартиры вполне приемлема – 1800-2000 злотых.

Бесплатное жилье осталось только в коллективных центрах для уязвимых категорий при оплате 50-70% стоимости проживания самими беженцами.

Социальная помощь и защита. Польша продолжает принимать украинцев и для полноценной жизни нужно оформлять PESEL UKR. Основная финансовая помощь была отменена, но пока еще действует программа "800+" – это 800 злотых на ребенка в месяц. Ее выплачивают исключительно при условии, что ребенок посещает польскую школу или детсад.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Прага, Чехия (фото: Getty Images)

Испания (южные регионы и небольшие городки)

Жилье. Большие мегаполисы типа Барселоны или Мадрида – это сплошная боль для аренды (требуют кучу документов и контрактов). Однако в Андалусии, Аликанте или в небольших городках побережья можно снять квартиру за разумные деньги, если есть собственные сбережения или отдаленная работа. Цены на апартаменты стартуют от 500–700 евро.

Бесплатное расселение в отелях или приютах предоставляется строго в рамках первого этапа государственной системы убежища (через благотворительные организации CEAR и Красный Крест) и только для первично зарегистрированных и незащищенных лиц.

Социальная помощь и защита. Временная защита предоставляется с выдачей иностранного идентификационного номера (NIE). Прямые ежемесячные выплаты от государства фактически отсутствуют, поддержка осуществляется только через целевые социальные программы гуманитарных организаций.

Литва и Латвия

Жилье. Как и в большинстве европейских стран, рынок аренды в крупных городах (Вильнюс, Рига) тяжелый и дорогой. Но есть пригороды и меньшие города (Шауляй, Даугавпилс), где найти необходимую квартиру можно быстро и недорого.

Бесплатного расселения нет, муниципальные пункты временного пребывания принимают всего на несколько суток до поиска частной аренды.

Социальная помощь и защита. Действуют единовременные выплаты на обустройство (около 300–500 евро) и стандартные социальные гарантии на уровне с местными гражданами.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Лигурия, Италия (фото: Freepik)

Бельгия

Жилье. Приюты и специальные городки переполнены и работают на грани возможностей, в первую очередь поселения получают семьи с детьми, а вот одиноким соискателям приходится месяцами ждать распределения.

Частный рынок аренды в крупных городах (Брюссель, Антверпен) требует предоставления доказательств платежеспособности и трудового договора. Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 750-900 евро в месяц без учета коммунальных услуг.

Социальная помощь и защита. Бельгия предоставляет временную защиту через единый регистрационный центр в Брюсселе. Прожиточный минимум (Leefloon) составляет ориентировочно 1260 евро в месяц на взрослого, однако требования к поиску работы строго контролируются.

Австрия

Жилье. Аренда в Вене, Граце или Линце требует финансовой дисциплины. Обычно арендодатели требуют депозита за 3 месяца (Kaution) и подтверждения дохода. Цены за однокомнатную квартиру в крупных городах стартуют от 650-850 евро, а в пригороде можно найти варианты за 450-600 евро.

Бесплатное базовое расселение через систему первичного приема (Grundversorgung) предоставляется, но преимущественно в федеральных землях вне столицы.

Социальная помощь и защита. Временная защита (Vertriebene) предоставляется и продолжается без проблем. Помощь покрывает базовые нужды – выплачиваются карманные деньги около 60 евро в месяц на человека при полном обеспечении жильем и питанием, или компенсация на питание до 260 евро на взрослого, если жилье частное. Для тех, кто официально работает от 12 месяцев, открыли путь к переходу на долгосрочный вид "Rot-Weiß-Rot Karte Plus".

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Барселона, Испания (фото: Getty Images)

Португалия

Жилье. В Лиссабоне и Порту рынок аренды перегрет из-за наплыва туристов и релокантов, цены на апартаменты начинаются от 800-1000 евро. Однако в центральных регионах страны и на севере (Брага, Коимбра) реально арендовать жилье за 450-600 евро. Владельцы часто лояльны украинцам и не требуют сложных проверок кредитной истории.

Бесплатное расселение через социальные службы (ISS) возможно, но это преимущественно временные убежища или хостелы.

Социальная помощь и защита. Защита (Proteção Temporária) и налоговый номер (NIF) выдаются быстро и без лишней бюрократии. Помощь выплачивается через социальную службу по схеме RSI (Rendimento Social de Inserção) и составляет около 200-230 евро на взрослого, но только при отсутствии других доходов и активном сотрудничестве с центром занятости.

Эстония

Жилье. В Таллинне и Тарту найти адекватную квартиру сложно, цены на аренду составляют от 450-650 евро плюс коммунальные услуги. В меньших городах (Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве) найти жилье можно быстро и значительно дешевле – за 200-350 евро.

Государственные пункты размещения беженцев отменены, однако действует единовременная компенсация на аренду первого жилья (около 1200 евро).

Социальная помощь и защита. Защита предоставляется с выдачей вида на жительство на 1–2 года. Финансовая помощь предоставляется на уровне с эстонскими гражданами (прожиточный минимум составляет 200 евро на первого члена семьи и 160 евро на каждого последующего).

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Будапешт, Венгрия (фото: Getty Images)

Финляндия

Жилье. Рынок аренды дорог (от 600–800 евро за студию в Хельсинки или Тампере), однако он очень прозрачный и без серых схем.

Первоначальное расселение для соискателей защиты происходит через Центры приема (Vastaanottokeskus) по всей территории страны. В меньших северных или восточных муниципалитетах получить муниципальное жилье гораздо проще.

Социальная помощь и защита. Временная защита оформляется быстро. Пособие на проживание (vastaanottoraha) составляет около 320-380 евро на одинокого взрослого, если центр приема не предоставляет бесплатное питание, или около 100-120 евро, если питание обеспечено. Имеется полный доступ к медицинским услугам и изучению финского языка.

Жилье есть, но есть нюансы

Словакия и Венгрия

Жилье. В больших городах – Братиславе и Будапеште рынок аренды переполнен соискателями, но на периферии найти варианты под аренду можно без проблем.

С бесплатным жильем есть проблемы – компенсация за расселение (за исключением льготных категорий и приехавших из зоны боевых действий) отменена.

Социальная помощь и защита. Получить временную защиту в этих странах можно без проблем, хотя и порой процедура требует больше времени – государственная социальная инфраструктура для украинцев фактически ликвидирована.

При этом уровень финансовой помощи минимален и только для нетрудоспособных лиц, и если нет сбережений или удаленной работы – придется быстро учить язык и искать простейшую работу.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Бухарест, Румыния (фото: Getty Images)

Великобритания

Жилье. Самостоятельный поиск аренды требует прохождения проверки финансовой способности (credit check) или оплаты за 6-12 месяцев вперед.

Бесплатное жилье возможно только в случае нахождения подтвержденного спонсора по программе, что гарантирует убежище сроком от 6 месяцев.

Социальная помощь и защита: Основная спонсорская программа Homes for Ukraine фактически свернута для людей без близких родственников в стране. Бесплатные визы по этой схеме выдаются только в исключительных случаях при наличии зарегистрированного спонсора, гарантирующего жилье.

Право на государственные выплаты (Universal Credit) имеют только те, кто уже находится в стране по легальным основаниям. Найти нового спонсора из-за официальных систем сейчас почти нереально.

Италия

Жилье. В этой стране жилье есть, но придется пройти сложную бюрократическую мясорубку – на севере (Милан, Турин) арендодатели требуют официальный итальянский контракт (bustapaga) и депозиты за несколько месяцев. Но на юге найти жилье проще и дешевле, но есть другая проблема – в регионах почти нет работы.

Если вам важно найти удобное жилье и жизнь в отдаленных регионах, где нет развлечений и работы, то можно смотреть на Калабрию, Базиликату, Апулию, Абруццо, Сицилию и Молизе.

Любое оформление документов идет медленно, поскольку бюрократическая машина устарела и несколько сложна. Но для тех, у кого есть удаленная работа или сбережения, южная часть Италии станет очень комфортной.

Бесплатное жилье возможно только через государственную систему CAS/SAI при наличии свободных мест, преимущественно в небольших коммунах.

Социальная помощь и защита. Оформление вида на жительство (permesso di soggiorno) длится несколько месяцев. Единовременное пособие в размере 300 евро в месяц в течение первых трех месяцев давно отменено.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Милан, Италия (фото: Getty Images)

Норвегия

Жилье. Эта страна славится очень высоким уровнем жизни, но нужно понимать, что это не только сама система и страна для людей, но и очень высокие расходы – аренда жилья просто заоблачная, цены на продукты тоже. Арендовать самостоятельно можно только если у вас есть работа и стабильный доход в несколько тысяч евро в месяц.

Жилье беженцам сейчас предоставляется в специальных центрах приема (убежищах). Осло уже переполнено, поэтому более вероятно оказаться на севере страны.

Социальная помощь и защита. Норвегия принимает украинцев, но с ограничением – все заявки на временную защиту от граждан, которые приехали из западных областей Украины рассматривают в индивидуальном порядке и могут отказать. При прохождении интеграционной программы выплачивают около 1400 евро в месяц, с которых высчитывают стоимость жилья и коммунальных услуг.

Куда ехать уже не стоит: жилищный кризис и жесткие ограничения

Германия

Житло. Страна практически исчерпала ресурсы для приема новых людей. Большинство крупных земель и городов официально закрыты для первоначального размещения. Найти жилье в аренду на рынке в Берлине, Мюнхене или Кельне превращается в задачу со звездочкой – владельцы жилья требуют не только идеальную кредитную историю, но и постоянный и высокий германский доход.

Большинство попыток интегрироваться и найти бесплатное жилье через лагерь или модульный городок превращается в месяцы ожидания.

Социальная помощь и защита. Прием украинцев продолжается, но распределение строго централизовано. Большинство крупных городов и федеральных земель официально закрыты для размещения. Всех приехавших размещают в первичных приемных лагерях и модульных городках, преимущественно в сельской местности.

Для всех, кто получит временную защиту, действует социальная помощь Burgergeld – примерно 563 евро в месяц на одинокого взрослого плюс компенсация базовых расходов на жилье и отопление.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Норвегия (фото: Getty Images)

Ирландия

Жилье. Остров сейчас переживает самый острый жилищный кризис за последние десятилетия. И проблема на рынке касается не только тех, кто хочет временно пожить в этой стране, но и местных жителей.

Кроме того, правительство значительно урезало социальные выплаты для новоприбывших, а бесплатное жилье можно получить только на короткий срок (90 дней), да и то – в очень отдаленных поселках или гостиницах. Арендовать что-то самостоятельно нереально даже за большие деньги из-за огромной конкуренции.

Социальная помощь и защита. Защита оформить в этой стране возможно, но многие социальные программы отменены. Проживающим в государственном жилье с питанием выплаты сократили до 38,80 евро в неделю.

Нидерланды

Жилье. В Нидерландах огромный дефицит жилья и он бьет даже по местному населению. Взрослые дети часто живут с родителями очень долго не только из-за тесных родственных связей, но и из-за невозможности найти другое жилье – как в аренду, так и чтобы купить.

Цены на аренду комнаты стартуют от 800-1000 евро в месяц, а целую квартиру или домик в пригороде найти просто невозможно. Владельцы жилья поэтому устраивают настоящие конкурсы и требуют кучу документов, подтверждающих постоянный высокий доход, работу и еще многое другое.

Приюты для соискателей временной защиты закрылись еще в прошлом году и сейчас не принимают ни в муниципальных, ни в центрах, ни в Красном кресте. Однако получить временную защиту в этой стране до сих пор можно – если вы найдете себе жилье самостоятельно или семью, которая вас примет.

Социальная помощь и защита. Пособие на питание и одежду составляет около 290-380 евро на человека (при условии, что жилье предоставляется государством). Если арендовать жилье самостоятельно или устроиться на работу – все выплаты прекращаются.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Амстердам, Нидерланды (фото: Getty Images)

Чехия (Прага и Брно)

Жилье. Чехия с 2022 года приняла самое большое количество украинцев на душу населения. Поэтому в столице и крупных студенческих городах свободное жилье практически отсутствует, а цены взлетели на уровень Западной Европы. Бесплатное гуманитарное жилье сейчас предоставляется по очень строгим критериям и то только на короткий срок.

Социальная помощь и защита. Статус временной защиты предоставляется, но центр регистрации в Праге больше не занимается расселением вновь прибывших в столицу. Поселить могут только на первые 90 дней и в основном в маленьких городах. После этого срока придется выселяться и исключения могут сделать только уязвимым категориям – пенсионеры, лица с инвалидностью, матери с детьми до 6 лет.

Также выплачивают пособие в размере 4860 крон (около 190 евро) в месяц и только тем, чей доход значительно ниже прожиточного минимума.

Швейцария

Первое , где оказываются украинцы – это центр приема. Распределение осуществляется по кантонам без права выбора. Стоит отметить, что муниципального жилья не хватает и большинство украинцев живут в специальных общежитиях, в отдаленных регионах.

Частная аренда требует разрешения местного социального ведомства кантона, а самостоятельный поиск на открытом рынке осложнен высокими ценами (от 1500-2000 франков за квартиру) и требованиями предоставить справку об отсутствии долгов (Betreibungsauszug) и рабочий контракт.

Социальная помощь и защита. Получить статус S стало очень сложно. Страна автоматически отказывает заявителям, уже имеющим временную защиту в любой другой стране ЕС.

Кроме того, очень тщательно рассматривают, откуда приехал искатель защиты и могут просто дать отказ. Социальная помощь составляет около 1500 франков в месяц, однако из этой суммы высчитывается стоимость жилья и страховки. При наличии собственного авто, сбережений или работы - отказывают в помощи.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Альпы, Швейцария (фото: Getty Images)

Альтернативные направления: где можно арендовать жилье на несколько месяцев

Если цель просто "перезимовать" или переждать несколько месяцев в безопасности и комфорте, без привязки к европейской временной защите, можно рассмотреть страны за пределами ЕС.

Официальной помощи и бесплатного расселения нет, но частный рынок аренды и визовый режим остаются достаточно лояльными.

Турция (Анталия, Алания, Стамбул)

Жилье. Аренда на короткий срок (от 1 до 6 месяцев) доступна, но цены существенно зависят от сезона и региона. В Анталии или Алании однокомнатную квартиру или апартаменты 1+1 можно снять за 450-700 евро в месяц, в Стамбуле – от 600-900 евро. Арендодатели легко идут на заключение краткосрочных договоров, но обычно требуют оплату за первый месяц и депозит (равный стоимости месяца аренды).

Пребывание и статус. Безвизовый режим для граждан Украины позволяет находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней. Получить краткосрочный вид на жительство (икамет) на основе аренды жилья сейчас стало крайне сложно — во многих популярных районах крупных городов и побережье выдачу новых первичных икаметов фактически приостановлено из-за превышения квот. Поэтому вариант подходит в первую очередь для пребывания в пределах безвизового срока.

Грузия (Тбилиси, Батуми)

Жилье. Рынок аренды очень гибок и дружен к украинцам. В Тбилиси цена аренды адекватной однокомнатной квартиры составляет 400-600 долларов, в Батуми в несезон (с осени по весну) можно найти качественные апартаменты у моря за 300-450 долларов в месяц. Большинство владельцев без проблем согласны на помесячную оплату без привлечения нотариусов или сложных бюрократических проверок.

Пребывание и статус. Самый либеральный визовый режим в мире – граждане Украины могут находиться в Грузии без визы и дополнительных разрешений в течение 365 дней. Никаких социальных выплат или государственных программ помощи нет, однако есть полная свобода для удаленной работы, открытие счетов в местных банках и комфортного проживания за собственные средства.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Шарм-эль-Шейх, Египет (фото: Getty Images)

Черногория и Сербия

Жилье. В Черногории (Будва, Бар, Подгорица) вне высокого туристического сезона арендовать хорошую квартиру можно за 350-500 евро в месяц. В Сербии (Белград, Новый Сад) цены выше – от 500-700 евро за уютное жилье.

Владельцы легко заключают краткосрочные договора, однако в Черногории обязательно нужно платить туристический сбор (около 1 евро в сутки с человека) и регистрироваться в полиции или туристическом инфоцентре в течение 24 часов после приезда.

Пребывание и статус. Безвизовый режим позволяет находиться в Черногории и Сербии до 90 дней. Социальной помощи от государства нет, но регион привлекает относительно умеренными ценами на продукты и услуги, а также мягким климатом.

ОАЭ (Дубай, Шарджа, Аджман)

Жилье. Дорогой, но очень прозрачный рынок. В Дубае краткосрочная аренда студии через сервисы апартаментов или гостиничный жилой фонд стоит от 1200-1800 долларов в месяц. Если искать варианты в соседних эмиратах (Шарджа или Аджман, что в 30-40 минутах езды от Дубая), цены будут значительно ниже – около 700-1000 долларов в месяц.

Пребывание и статус. Для украинцев действует безвизовый режим на 30 дней с возможностью бесплатного продления на месте. Кроме того, в Эмиратах действует специальная гуманитарная программа (Humanitarian Residency) для граждан стран с зонами конфликта, позволяющая оформить годовую резидентскую визу без спонсора или работодателя. Эта виза дает право легально жить в стране, открывать банковские счета и арендовать жилье на долгосрочных условиях.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Вильнюс, Литва (фото: Getty Images)

Таиланд (Пхукет, Чиангмай, Бангкок)

Жилье. Рынок аренды нацелен конкретно на краткосрочных арендаторов (на 1-6 месяцев). В Чиангмае или Паттайе современное кондоминиумное жилье (с бассейном и спортзалом в доме) можно снять за 300-500 долларов в месяц. На Пхукете и в Бангкоке цены выше – от 500-800 долларов. Арендодатели требуют депозит в размере 1–2 месяцев аренды, но процесс оформления максимально прост и занимает несколько часов.

Пребывание и статус. Для граждан Украины действует безвизовый режим до 60 дней с возможностью продления на месте еще на 30 дней в иммиграционной службе. Также есть возможность оформить специальную "Destination Thailand Visa" (DTV) для удаленных работников и фрилансеров, выдаваемую на 5 лет с правом находиться в стране до 180 дней в году.

Индонезия (Бали)

Жилье. Бали предлагает тысячи вариантов – от гестхаусов за 250-400 долларов в месяц до гестхаусов с бассейном или отдельных вилл от 700-1200 долларов. Жилье обычно арендуют через локальные группы или напрямую у владельцев. Большинство вариантов уже включают уборку, интернет и коммунальные услуги в стоимость.

Пребывание и статус. Виза по прибытии (VoA) оформляется в аэропорту или онлайн на 30 дней с возможностью одноразового продления еще на 30 дней (всего 60 дней). Для более длительного проживания оформляют визы типа 211A (до 180 дней) или специальные цифровые визы для кочевников.

Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?
Тбилиси, Грузия (фото: Getty Images)

Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада, Дахаб)

Жилье. Одно из самых дешевых направлений для того, чтобы "пережить зиму" у моря. В Хургаде или Шарм-эль-Шейхе апартаменты в закрытых комплексах с бассейном или квартиру у моря можно арендовать за 200-400 долларов в месяц. В Дахабе цены еще ниже – от 150-300 долларов. Договоры заключаются без бюрократии, часто даже без больших депозитов.

Пребывание и статус. Туристическая виза покупается в аэропорту за 25 долларов и дает право находиться 30 дней. На месте его можно бесплатно продлить еще на 30-90 дней в паспортном столе (Gawazat) без выезда из страны.

Вьетнам (Дананг, Нячанг)

Жилье. Очень доступный рынок аренды. В курортных городах Дананг или Нячанг комфортабельные апартаменты с мебелью и техникой можно снять за 250-450 долларов в месяц. Владельцы спокойно относятся к аренде на 2-3 месяца.

Пребывание и статус. Для въезда оформляется электронная туристическая виза (e-Visa) на 90 дней (многократная или одноразовая), что делает Вьетнам очень удобным направлением для зимнего отдыха или удаленной работы.

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