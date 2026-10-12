Як збалансовано харчуватись, коли немає світла і холодильника: поради нутриціолога
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Велнес

Як збалансовано харчуватись, коли немає світла і холодильника: поради нутриціолога

Альона Піддубна розповіла, як збирати здорову тарілку з простих продуктів

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Як збалансовано харчуватись у важких умовах (фото: Getty Images)
Дата: 12 жовтня 2026

Альона Піддубна – сертифікована нутриціологиня, фуд-терапевтка, засновниця платформи WELL BE HEALTH CLUB, авторка книги “Ти – собі опора”. Вона разом з родиною живе в Україні і добре розуміє, наскільки може бути важко підтримувати здорове харчування в сучасних умовах, коли немає світла годинами, а отже не працює холодильник та може не бути можливості приготувати свіжу їжу.

Для Wave RBC.ua Альона дала кілька порад, як правильно харчуватися в таких умовах, щоб підтримати здоровʼя та добре самопочуття.

Що покласти на тарілку

Нутриціологиня рекомендує перш за все намагатися дотримуватися принципу збалансованості в вуглеводах, білках та жирах.

В якості вуглеводів підійдуть цільнозерновий хліб або хлібці. Білок: заздалегідь зварені яйця, консервований тунець, вакуумована риба, індичка, курка або телятина. Корисні жири: горішки, насіння, авокадо, оливкова олія. Також не варто забувати про зелень.

Головна порада

Насамперед для українців, які залишилися в країні, Альона рекомендує не пропускати їжу і намагатися збирати тарілку по правилам збалансованості.

“Як тільки ви забуваєте про баланс, ви збільшуєте вірогідність швидкого відчуття голоду, недоотримання базових мікро- і макронутрієнтів, хронічної втоми та гормональних проблем”, – розповідає експертка.

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