Слова, создающие дистанцию: психолог объяснила, чего не стоит говорить детям

Доверие между родителями и ребенком формируется не громкими поступками, а ежедневным общением. Именно слова, реакции и чувства, которые тебя слышат, определяют, насколько крепки будут эти отношения. Поэтому умение слушать, быть рядом и признавать собственные ошибки часто важнее стремления быть "идеальными" родителями.

Педагогиня и психологиня Любовь Рудницкая специально для Wave RBC-Украина рассказала, какие слова могут разрушать доверие ребенка и что помогает его сохранить.

Доверие рождается в обычных моментах

Когда речь идет о потере доверия, мы часто представляем себе серьезные конфликты или болезненные события. На самом же деле оно редко разрушается в мгновение ока. Значительно чаще это происходит постепенно - из-за привычных слов, реакций и моментов, которые взрослым могут казаться неважными.

По словам Любови Рудницкой, иногда достаточно много раз ответить ребенку: "Не сейчас" , отвлечься на телефон, когда он хочет что-то рассказать, или обесценить его эмоции фразой "Не преувеличивай" .

Для взрослого это может быть только эпизод напряженного дня. Для ребенка такие ситуации становятся сигналом, что его чувства, мысли или переживания не имеют достаточной ценности.

Именно из таких, на первый взгляд, мелочей и формируется доверие. Или же, напротив, между родителями и ребенком постепенно появляется эмоциональная дистанция.

Любовь и доверие - не одно и то же

Многие родители убеждены: если ребенок знает, что его любят, этого достаточно, чтобы он доверял. Однако, по словам Любови Рудницкой, любовь сама по себе не гарантирует открытость.

Ребенок может искренне любить маму или папу, но в то же время бояться рассказать о своих трудностях, если ожидает ответную критику, осуждение, стыд или наказание за честность.

С течением времени он все реже делится своими переживаниями. Не потому, что нечего сказать, а потому, что не чувствует безопасного пространства для откровенности.

Больше всего болит не ссора, а одиночество

Во взрослом возрасте многие обращаются к психологу из-за тревожности, неуверенности в себе или трудностей в отношениях. И нередко корни этих переживаний уходят в детство - в моменты, когда человек не чувствовал себя услышанным или понятым.

По словам Любови Рудницкой, ребенка чаще всего ранит не сам конфликт, а чувство эмоционального одиночества рядом с самыми близкими людьми.

Идеальных родителей не существует

Психологиня отмечает: стремление быть безупречными лишь усиливает давление, которое родители оказывают на себя. Усталость, раздражение или неосторожные слова встречаются в каждой семье. Гораздо важнее происходящее после таких ситуаций.

Умение признать свою ошибку, сказать ребенку: "Прости, я была неправа", внимательно выслушать его без осуждения или поучений и остаться рядом в сложный момент помогает восстановить доверие даже после конфликта. Именно эти шаги показывают ребенку, что его чувства имеют значение, а отношения являются безопасным пространством для искренности.

Какими дети запомнят своих родителей

Дети вряд ли вспомнят, что именно было на ужин в какой-нибудь обычный день или какую оценку получили несколько лет назад. Вместо этого они будут хорошо помнить, что чувствовали рядом с родителями.

Могли ли они плакать без страха быть осужденными, ошибаться без стыда, говорить о своих переживаниях без страха услышать критику и оставаться собой, не пытаясь постоянно заслужить любовь и одобрение.

Именно из таких моментов и складывается доверие - не исчезающее с годами и часто определяющее отношения между родителями и детьми даже во взрослом возрасте.

Любовь Рудницкая отмечает: главная задача родителей - не воспитать "идеального" ребенка, а стать человеком, к которому он захочет прийти со своими радостями, ошибками и трудностями не только в детстве, но и когда станет взрослым. Ведь именно это и есть подлинный признак доверия.