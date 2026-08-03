Слова, які створюють дистанцію: психолог пояснила, чого не варто говорити дітям

Довіра між батьками й дитиною формується не гучними вчинками, а щоденним спілкуванням. Саме слова, реакції та відчуття, що тебе чують, визначають, наскільки міцними будуть ці стосунки. Тому вміння слухати, бути поруч і визнавати власні помилки часто важливіше за прагнення бути "ідеальними" батьками.

Педагогиня та психологиня Любов Рудницька спеціально для Wave RBC-Україна пояснила, які слова можуть непомітно руйнувати довіру дитини та що допомагає її зберегти.

Довіра народжується у звичайних моментах

Коли йдеться про втрату довіри, ми часто уявляємо серйозні конфлікти або болісні події. Насправді ж вона рідко руйнується в одну мить. Значно частіше це відбувається поступово - через звичні слова, реакції та моменти, які дорослим можуть здаватися неважливими.

За словами Любові Рудницької, іноді достатньо багато разів відповісти дитині: "Не зараз", відволіктися на телефон, коли вона хоче щось розповісти, або знецінити її емоції фразою "Не перебільшуй".

Для дорослого це може бути лише епізод напруженого дня. Для дитини ж такі ситуації стають сигналом, що її почуття, думки чи переживання не мають достатньої цінності.

Саме з таких, на перший погляд, дрібниць і формується довіра. Або ж, навпаки, між батьками й дитиною поступово з'являється емоційна дистанція.

Любов і довіра - не одне й те саме

Багато батьків переконані: якщо дитина знає, що її люблять, цього достатньо, аби вона довіряла. Проте, за словами Любові Рудницької, любов сама по собі не гарантує відкритості.

Дитина може щиро любити маму чи тата, але водночас боятися розповісти про свої труднощі, якщо очікує у відповідь критику, осуд, сором або покарання за чесність.

З часом вона дедалі рідше ділиться своїми переживаннями. Не тому, що їй нічого сказати, а тому, що не відчуває безпечного простору для відвертості.

Найбільше болить не сварка, а самотність

У дорослому віці багато людей звертаються до психолога через тривожність, невпевненість у собі чи труднощі у стосунках. І нерідко коріння цих переживань сягає дитинства - моментів, коли вони не почувалися почутими чи зрозумілими.

За словами Любові Рудницької, дитину найчастіше ранить не сам конфлікт, а відчуття емоційної самотності поруч із найближчими людьми.

Ідеальних батьків не існує

Психологиня наголошує: прагнення бути бездоганними лише посилює тиск, який батьки чинять на себе. Втома, роздратування чи необережні слова трапляються в кожній родині. Набагато важливіше те, що відбувається після таких ситуацій.

Уміння визнати власну помилку, сказати дитині: "Пробач, я була неправа", уважно вислухати її без осуду чи повчань і залишитися поруч у складний момент допомагає відновити довіру навіть після конфлікту. Саме ці кроки показують дитині, що її почуття мають значення, а стосунки є безпечним простором для щирості.

Якими діти запам'ятають своїх батьків

Діти навряд чи згадають, що саме було на вечерю в якийсь звичайний день або яку оцінку отримали кілька років тому. Натомість вони добре пам'ятатимуть, що відчували поруч із батьками.

Чи могли вони плакати без страху бути засудженими, помилятися без сорому, говорити про свої переживання без остраху почути критику й залишатися собою, не намагаючись постійно заслужити любов і схвалення.

Саме з таких моментів і складається довіра — та, що не зникає з роками й часто визначає стосунки між батьками та дітьми навіть у дорослому віці.

Любов Рудницька наголошує: головне завдання батьків - не виховати "ідеальну" дитину, а стати людиною, до якої вона захоче прийти зі своїми радощами, помилками й труднощами не лише в дитинстві, а й тоді, коли стане дорослою. Адже саме це і є справжньою ознакою довіри.