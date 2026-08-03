Почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса: ответ эндокринолога

Важно обращать не только на количество пищи в рационе, но и на ее качество
Даже при сбалансированном питании и физической активности процесс похудения может отличаться у разных людей. На это могут влиять не только калорийность рациона, но и другие факторы, в частности, индивидуальные особенности организма и качество питания.
На что стоит обратить внимание в питании эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала эндокринолог, терапевт и врач клинической диагностики Елена Доманская.
По мнению специалиста, понятие "правильное питание" сегодня часто ассоциируется с популярными трендами, подсчетом калорий или отдельными "суперфудами". В то же время, универсального подхода, который был бы одинаково эффективным для всех, не существует.
Эндокринологиня отмечает, что важно обращать внимание не только на количество пищи, но и на ее состав, разнообразие и степень обработки.
Большую роль в работе организма играет микробиом кишечника. Именно он участвует в процессах пищеварения и усвоении питательных веществ.
Продукты природной ферментации, в частности квашеные овощи, могут быть частью сбалансированного рациона. Избыточное потребление сильно обработанных продуктов может уменьшать его разнообразие.
Доманская советует внимательнее относиться к ежедневному рациону и выбирать продукты, легко вписывающиеся в сбалансированное питание.
Среди рекомендаций, которые она выделяет:
Причины трудностей с похудением могут быть разными. Вес способны влиять на гормональный фон, уровень физической активности, сон, стресс, сопутствующие заболевания и другие индивидуальные особенности.
Именно поэтому, если вес длительно не меняется несмотря на усилия, следует не только пересмотреть пищевые привычки, но и обратиться к врачу, чтобы определить возможные причины и подобрать индивидуальный подход.
Здоровый образ жизни - это не строгие ограничения или модные тенденции, а сбалансированное питание, достаточная физическая активность и внимание к потребностям собственного организма.