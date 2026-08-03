Чому правильне харчування не завжди призводить до зниження ваги: відповідь ендокринолога

Навіть за збалансованого харчування та фізичної активності процес схуднення може відрізнятися в різних людей. На це можуть впливати не лише калорійність раціону, а й інші чинники, зокрема індивідуальні особливості організму та якість харчування.

На що варто звернути увагу у харчуванні, ексклюзивно для Wave RBC.UA розповіла ендокринолог, терапевт та лікар клінічної діагностики Олена Доманська.

Не лише калорії

На думку фахівця, поняття "правильне харчування" сьогодні часто асоціюється з популярними трендами, підрахунком калорій або окремими "суперфудами". Водночас універсального підходу, який був би однаково ефективним для всіх, не існує.

Ендокринологиня наголошує, що важливо звертати увагу не лише на кількість їжі, а й на її склад, різноманітність і ступінь обробки.

Чому стан кишківника має значення

Елику роль у роботі організму відіграє мікробіом кишківника. Саме він бере участь у процесах травлення та засвоєння поживних речовин.

Продукти природної ферментації, зокрема квашені овочі, можуть бути частиною збалансованого раціону. Натомість надмірне споживання сильно оброблених продуктів може зменшувати його різноманітність.

На що звернути увагу

Доманська радить уважніше ставитися до щоденного раціону та обирати продукти, які легко вписуються у збалансоване харчування.

Серед рекомендацій, які вона виокремлює:

віддавати перевагу сезонним овочам, фруктам і ягодам

регулярно включати до меню різноманітні овочі

обмежувати надмірно оброблені продукти

стежити за різноманітністю джерел білка, жирів і складних вуглеводів

приділяти увагу не лише тому, що ви їсте, а й режиму харчування

Чому не варто шукати універсальне рішення

Причини труднощів зі схудненням можуть бути різними. На вагу здатні впливати гормональний фон, рівень фізичної активності, сон, стрес, супутні захворювання та інші індивідуальні особливості.

Саме тому, якщо вага тривалий час не змінюється попри зусилля, варто не лише переглянути харчові звички, а й звернутися до лікаря, щоб визначити можливі причини та підібрати індивідуальний підхід.

Здоровий спосіб життя - це не суворі обмеження чи модні тенденції, а збалансоване харчування, достатня фізична активність і увага до потреб власного організму.