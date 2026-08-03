Санатории снова в моде: что известно о новом велнес-тренде и где отдохнуть в Украине

Вместо роскошных спа и пятизвездочных курортов все больше людей выбирают санатории. Заведения, еще недавно ассоциировавшиеся с оздоровлением старшего поколения, сегодня переживают настоящее возрождение благодаря новому тренду на медленный отдых и заботу о ментальном здоровье.

Чем особенны санатории и где отдохнуть в Украине, рассказывает Wave RBC.UA.

Почему санатории снова стали трендом

В последние годы в мире набирает популярность так называемый slow wellness - формат отдыха, который делает ставку не на роскошь, а на восстановление физических и психологических сил. Именно поэтому санатории вновь оказались в центре внимания.

Заведения с старинными интерьерами, лечебными процедурами, минеральной водой, массажами и четким расписанием начали привлекать не только людей старшего возраста, но и молодежь. Причина проста: после многих лет жизни в условиях постоянного стресса на фоне войны все больше людей ищут место, где можно расслабиться и ни о чем не думать.

Популярности тренду добавляют и соцсети. В Threads, TikTok и Instagram все чаще появляются кадры из санаториев, где пользователи делятся опытом отдыха.

В санаториях можно найти оздоровительные процедуры, бюветы с минеральной водой, старинные корпуса и питание. Здесь есть природа, чистый воздух и самое главное для ментального восстановления - покой и тишина.

Где отдохнуть в Украине

В Украине немало курортов, где можно совместить отдых с оздоровлением. Большинство из них расположены вблизи источников минеральных вод, лечебных грязей или в регионах с мягким климатом и живописной природой.

Трускавец

Один из самых известных бальнеологических курортов Украины. Город славится минеральной водой "Нафтуся", бюветами и большим количеством санаториев, где предлагают оздоровительные программы, массажи, физиотерапию и спа-процедуры.



Сходница

Небольшой курортный поселок в предгорьях Карпат, известный десятками природных источников минеральной воды различного состава. Здесь можно совместить оздоровление с прогулками по горам и отдыхом на природе.

Санаторий "Сідус" в Сходнице (фото: sanatorii-karpat.com)

Моршин

Еще один популярный бальнеологический курорт с разнообразными минеральными водами, которые благотворно влияют на желудок, кишечник и печень. Сюда приезжают не только ради лечебных программ, но и ради возможности провести несколько дней в неспешном ритме.

Минеральные воды Моршина (фото: morshynkurort.net)

Хмельник

Курорт известен уникальными радоновыми водами и торфяными грязями. Здесь работают современные оздоровительные комплексы, специализирующиеся на лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Санаторий "Хмельник" (фото: Facebook-страница заведения)

Поляна

Один из самых популярных закарпатских курортов, где можно совместить отдых среди гор с лечением минеральными водами. Это отличный выбор для тех, кто хочет восстановить силы и насладиться карпатскими пейзажами.

Атмосфера Поляны (фото: facebook.com/sanpolyana)

Миргород

Один из старейших курортов Украины, известный своей лечебной минеральной водой. Помимо санаторного лечения, здесь можно насладиться уютными парками и неспешной атмосферой города.

Отдых в Миргороде (фото: facebook.com/MirgorodKurortOfficial)​​

Сколько стоит отдых в украинских санаториях

Цены на санаторный отдых в Украине зависят от курорта, категории номера и набора услуг. Если речь идет о проживании одного человека с трехразовым питанием, то в среднем придется заплатить от 1 500 до 2 300 грн в сутки.

В премиальных оздоровительных комплексах цены значительно выше. Например, сутки проживания с трехразовым питанием для одного человека могут стоить от 4 000 грн и более, в зависимости от категории номера и перечня услуг.