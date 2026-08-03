Санаторії знову в моді: що відомо про новий велнес-тренд та де відпочити в Україні

Замість розкішних спа та п'ятизіркових курортів дедалі більше людей обирають санаторії. Заклади, які ще недавно асоціювалися з оздоровленням старшого покоління, сьогодні переживають справжнє відродження завдяки новому тренду на повільний відпочинок і турботу про ментальне здоров'я.

Чим особливі санаторії та де відпочити в Україні, розповідає Wave RBC.UA.

Чому санаторії знову стали трендом

Останніми роками у світі набирає популярності так званий slow wellness - формат відпочинку, який робить ставку не на розкіш, а на відновлення фізичних і психологічних сил. Саме тому санаторії знову опинилися в центрі уваги.

Заклади зі старими інтер'єрами, лікувальними процедурами, мінеральною водою, масажами та чітким графіком почали приваблювати не лише людей старшого віку, а й молодь. Причина проста: після років життя в умовах постійного стресу на тлі війни дедалі більше людей шукають місце, де можна розслабитися і ні про що не думати.

Популярності тренду додають і соцмережі. У Threads, TikTok та Instagram дедалі частіше з'являються кадри із санаторіїв, де користувачі діляться досвідом відпочинку.

В санаторіях можна знайти оздоровчі процедури, бювети з мінеральною водою, старовинні корпуси та харчування. Тут є природа, чисте повітря і найголовніше для ментального відновлення - спокій і тиша.

Де відпочити в Україні

Україна має чимало курортів, де можна поєднати відпочинок із оздоровленням. Більшість із них розташовані поблизу джерел мінеральних вод, лікувальних грязей або в регіонах із м'яким кліматом і мальовничою природою.

Трускавець

Один із найвідоміших бальнеологічних курортів України. Місто славиться мінеральною водою "Нафтуся", бюветами та великою кількістю санаторіїв, де пропонують оздоровчі програми, масажі, фізіотерапію та спа-процедури.



Східниця

Невелике курортне селище в передгір'ї Карпат, відоме десятками природних джерел мінеральної води різного складу. Тут можна поєднати оздоровлення з прогулянками горами та відпочинком на природі.

Санаторій "Сідус" в Східниці (фото: sanatorii-karpat.com)

Моршин

Ще один популярний бальнеологічний курорт з різними мінеральними водами, які допомагають шлунку, кишківнику та печінці. Сюди приїжджають не лише за лікувальними програмами, а й за можливістю кілька днів провести в неспішному ритмі.

Мінеральні води Моршина (фото: morshynkurort.net)

Хмільник

Курорт відомий унікальними радоновими водами та торф'яними грязями. Тут працюють сучасні оздоровчі комплекси, що спеціалізуються на лікуванні та профілактиці захворювань опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної системи.

Санаторій "Хмільник" (фото: facebook-сторінка закладу)

Поляна

Один із найпопулярніших закарпатських курортів, де можна поєднати відпочинок серед гір із лікуванням мінеральними водами. Це гарний вибір для тих, хто хоче відновити сили та насолодитися карпатськими пейзажами.

Атмосфера Поляни (фото: facebook.com/sanpolyana)​​​​​​​

Миргород

Один із найстаріших курортів України, відомий своєю лікувальною мінеральною водою. Окрім санаторного лікування, тут можна насолодитися затишними парками та неспішною атмосферою міста.

Відпочинок в Миргороді (фото: facebook.com/MirgorodKurortOfficial)​​​​​​​

Скільки коштує відпочинок в українських санаторіях

Ціни на санаторний відпочинок в Україні залежать від курорту, категорії номера та набору послуг. Якщо йдеться про проживання однієї людини з триразовим харчуванням, то в середньому доведеться заплатити від 1 500 до 2 300 грн на добу.

У преміальних оздоровчих комплексах ціни значно вищі. Наприклад, доба проживання з триразовим харчуванням для однієї людини може коштувати від 4 000 грн і більше, залежно від категорії номера та переліку послуг.