Рождественская сказка: в Лондоне зажгли 15-метровую елку в Ковент-Гардене
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Рождественская сказка: в Лондоне зажгли 15-метровую елку в Ковент-Гардене

Нынешнее праздничное оформление посвятили театральной истории Лондона

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Елка в Ковент Гардене в Лондоне (фото: скриншот)
Дата: 13 ноября 2026

В Лондоне официально начался рождественский сезон. 12 ноября в одном из самых известных районов британской столицы - Ковент-Гардене - состоялась церемония зажигания праздничной иллюминации. Wave RBC.UA сообщает, что главным событием вечера стала засветка 15-метровой рождественской елки.

Как выглядит праздничная елка

Оформление этого года получило название The Theatre of Christmas и посвящено театральной истории лондонского Вест-Энда. Елку, установленную на площади West Piazza, украсили 200 праздничными шарами и тысячами огоньков.

Праздничная атмосфера охватила и историческое здание Market Building. В общем Ковент-Гарден, а также соседние районы Seven Dials и Neal's Yard украсили более 300 тысяч LED-огоньков.

Отдельной частью праздничного оформления стала инсталляция The Forest of Theatre - коллекция елок, вдохновленных известными театральными постановками. Среди них - MAMMA MIA!, Moulin Rouge! The Musical, SIX, Hadestown, Legally Blonde и My Neighbour Totoro.

Рождественские декорации будут оставаться в Ковент-Гардене в праздничный сезон.

А с 4 декабря здесь также вернется традиционный искусственный снегопад: снег будет падать каждый час с 12:00 до 21:00.

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