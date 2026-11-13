Різдвяна казка: у Лондоні засвітили 15-метрову ялинку в Ковент-Гардені

Головні новини

"Чуваки, всьо чотко": "Брати Гадюкіни" про новий альбом, тур "Плюс" і пісні під час війни

У Вашингтоні з’явилася сатирична статуя Трампа: чому її встановили перед Днем ветеранів

Чотири міфи про пиво, в які досі вірять: технологиня пояснила, що з ними не так