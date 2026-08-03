Необычные отели, ради которых хочется отправиться в путешествие

Некоторые отели запоминаются не меньше, чем сами города - от домиков на деревьях до номеров под водой
Иногда именно необычная гостиница становится главной причиной поездки. Домик среди деревьев, номер под водой, стеклянный купол с видом на звездное небо или исторический дворец - все больше путешественников выбирают места, дающие не только комфорт, но и незабываемые впечатления.
Wave RBC.UA собрали несколько необычных отелей мира, ради которых действительно хочется планировать следующее путешествие
В шведской Лапландии расположилась одна из самых известных гостиниц на деревьях. Его номера больше напоминают артобъекты: зеркальный куб, "птичье гнездо", летающую тарелку или современный деревянный дом среди сосен.
Это место привлекает тех, кто хочет побыть поближе к природе, не отказываясь от современного комфорта.
Treehotel (фото: https://treehotel.se/)
Одна из самых известных гостиниц на Мальдивах для тех, кто мечтает проснуться буквально под водой. Можно наблюдать за рыбами, скатами и коралловыми рифами, не выходя из номера.
В отличие от большинства мальдивских курортов, Conrad занимает два природных острова, соединенных мостом.
Это позволяет объединить:
Через прозрачный акриловый купол гости могут наблюдать за коралловым рифом, тропическими рыбами, скатами и даже рифовыми акулами во время обеда или ужина.
Conrad Maldives Rangali Island (фото: conradmaldives.com)
Стеклянные иглы среди Лапландии давно стали символом зимних путешествий. Зимой гости могут любоваться северным сиянием прямо с постели, а днем кататься на собачьих упряжках, знакомиться с культурой саамов или отправляться на прогулки по снежным лесам.
Гости могут попробовать:
Kakslauttanen Arctic Resort (фото: kakslauttanen.fi/)
В Швеции каждую зиму этот отель строят заново со льда и снега. Над созданием номеров работают художники из разных стран, поэтому каждый сезон интерьеры выглядят новыми. Даже мебель, бар и декоративные элементы здесь изготовлены из льда.
Для строительства используют лед, заготовленный из реки Торне.
Весной отель постепенно тает и возвращается в реку - это часть его концепции.
Его особенности:
ICEHOTEL (фото: https://www.icehotel.com/)
В Канаде есть еще одна знаменитая ледяная гостиница, которая открывается только зимой. Здесь можно провести ночь в комнате со снежными стенами, посетить ледяной бар или даже жениться на ледяной часовне.
Hotel de Glace (фото: valcartier.com)
Отель расположен в Таиланде. Гости этого курорта могут переночевать в прозрачных "пузырьках" среди природы и наблюдать за слонами, свободно гуляющими неподалеку. Такой формат отдыха совмещает комфорт, необычный опыт и знакомство с дикой природой.
Панорамные виды на место слияния трех стран: Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Отель имеет уединенное расположение среди тропических джунглей, что создает атмосферу полного единения с природой.
Anantara Golden Triangle Elephant Camp&Resort (фото: booking.com)
Этот отель в Испании спроектирован знаменитым архитектором Фрэнком Гэри, легко узнать по волнистой крыше из металлических лент розового, золотого и серебристого цветов. Он расположен в винодельческом регионе Риоха и стал настоящим архитектурным памятником.
Hotel Marques de Riscal (фото: boutiquehotel.me)