Незвичні готелі, заради яких хочеться вирушити в подорож

Іноді саме незвичний готель стає головною причиною поїздки. Будиночок серед дерев, номер під водою, скляний купол із видом на зоряне небо чи історичний палац - дедалі більше мандрівників обирають місця, які дарують не лише комфорт, а й незабутні враження.

Treehotel

У шведській Лапландії розташувався один із найвідоміших готелів на деревах. Його номери більше нагадують артоб'єкти: дзеркальний куб, "пташине гніздо", літаючу тарілку або сучасний дерев'яний будинок серед сосен.

Це місце приваблює тих, хто хоче побути ближче до природи, не відмовляючись від сучасного комфорту.

Treehotel (фото: https://treehotel.se/)

Conrad Maldives Rangali Island

Один із найвідоміших готелів на Мальдівах для тих, хто мріє прокинутися буквально під водою. Можна спостерігати за рибами, скатами та кораловими рифами, не виходячи з номера.

На відміну від більшості мальдівських курортів, Conrad займає два природні острови, з’єднані мостом.

Це дозволяє поєднати:

спокійну атмосферу для пар і дорослих

більш активну сімейну частину з різноманітними розвагами

Через прозорий акриловий купол гості можуть спостерігати за кораловим рифом, тропічними рибами, скатами та навіть рифовими акулами під час обіду чи вечері.

Conrad Maldives Rangali Island (фото: conradmaldives.com)

Kakslauttanen Arctic Resort

Скляні іглу посеред Лапландії давно стали символом зимових подорожей. Узимку гості можуть милуватися північним сяйвом просто з ліжка, а вдень кататися на собачих упряжках, знайомитися з культурою саамів або вирушати на прогулянки засніженими лісами.

Гості можуть спробувати:

сафарі на собачих упряжках (хаскі)

прогулянки на північних оленях

катання на снігоходах

лижі та снігоступи

зустріч із Санта-Клаусом у його лапландському будинку

Kakslauttanen Arctic Resort (фото: kakslauttanen.fi/)

ICEHOTEL

У Швеції щозими цей готель будують заново з льоду та снігу. Над створенням номерів працюють художники з різних країн, тому кожен сезон інтер'єри мають новий вигляд. Навіть меблі, бар і декоративні елементи тут виготовлені з криги.

Для будівництва використовують кригу, заготовлену з річки Торне.

Навесні готель поступово тане й повертається у річку - це частина його концепції.

Його особливості:

температура близько -5 °C підтримується навіть улітку

охолодження забезпечується, зокрема, енергією сонячних панелей

виставка та Icebar цілий рік

ICEHOTEL (фото: https://www.icehotel.com/)

Hotel de Glace

В Канаді є ще один знаменитий крижаний готель, який відкривається лише взимку. Тут можна провести ніч у кімнаті зі сніговими стінами, відвідати льодяний бар або навіть одружитися в крижаній каплиці.

Hotel de Glace (фото: valcartier.com)

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

Готель розташований в Таїланді. Гості цього курорту можуть переночувати у прозорих "бульбашках" серед природи та спостерігати за слонами, які вільно гуляють неподалік. Такий формат відпочинку поєднує комфорт, незвичайний досвід і знайомство з дикою природою.

Панорамні краєвиди на місце злиття трьох країн: Таїланду, Лаосу та М’янми. Готель має відокремлене розташування серед тропічних джунглів, що створює атмосферу повного єднання з природою.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort (фото: booking.com)

Hotel Marques de Riscal

Цей готель в Іспанії спроєктований знаменитим архітектором Френком Гері, легко впізнати за хвилястим дахом із металевих стрічок рожевого, золотого та сріблястого кольорів. Він розташований у виноробному регіоні Ріоха та став справжньою архітектурною пам'яткою.

Hotel Marques de Riscal (фото: boutiquehotel.me)