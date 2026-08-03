Незвичні готелі, заради яких хочеться вирушити в подорож

Деякі готелі запам'ятовуються не менше, ніж самі міста - від будиночків на деревах до номерів під водою
Іноді саме незвичний готель стає головною причиною поїздки. Будиночок серед дерев, номер під водою, скляний купол із видом на зоряне небо чи історичний палац - дедалі більше мандрівників обирають місця, які дарують не лише комфорт, а й незабутні враження.
Wave RBC.UA зібрали кілька незвичайних готелів світу, заради яких справді хочеться планувати наступну подорож
У шведській Лапландії розташувався один із найвідоміших готелів на деревах. Його номери більше нагадують артоб'єкти: дзеркальний куб, "пташине гніздо", літаючу тарілку або сучасний дерев'яний будинок серед сосен.
Це місце приваблює тих, хто хоче побути ближче до природи, не відмовляючись від сучасного комфорту.
Treehotel (фото: https://treehotel.se/)
Один із найвідоміших готелів на Мальдівах для тих, хто мріє прокинутися буквально під водою. Можна спостерігати за рибами, скатами та кораловими рифами, не виходячи з номера.
На відміну від більшості мальдівських курортів, Conrad займає два природні острови, з’єднані мостом.
Це дозволяє поєднати:
Через прозорий акриловий купол гості можуть спостерігати за кораловим рифом, тропічними рибами, скатами та навіть рифовими акулами під час обіду чи вечері.
Conrad Maldives Rangali Island (фото: conradmaldives.com)
Скляні іглу посеред Лапландії давно стали символом зимових подорожей. Узимку гості можуть милуватися північним сяйвом просто з ліжка, а вдень кататися на собачих упряжках, знайомитися з культурою саамів або вирушати на прогулянки засніженими лісами.
Гості можуть спробувати:
Kakslauttanen Arctic Resort (фото: kakslauttanen.fi/)
У Швеції щозими цей готель будують заново з льоду та снігу. Над створенням номерів працюють художники з різних країн, тому кожен сезон інтер'єри мають новий вигляд. Навіть меблі, бар і декоративні елементи тут виготовлені з криги.
Для будівництва використовують кригу, заготовлену з річки Торне.
Навесні готель поступово тане й повертається у річку - це частина його концепції.
Його особливості:
ICEHOTEL (фото: https://www.icehotel.com/)
В Канаді є ще один знаменитий крижаний готель, який відкривається лише взимку. Тут можна провести ніч у кімнаті зі сніговими стінами, відвідати льодяний бар або навіть одружитися в крижаній каплиці.
Hotel de Glace (фото: valcartier.com)
Готель розташований в Таїланді. Гості цього курорту можуть переночувати у прозорих "бульбашках" серед природи та спостерігати за слонами, які вільно гуляють неподалік. Такий формат відпочинку поєднує комфорт, незвичайний досвід і знайомство з дикою природою.
Панорамні краєвиди на місце злиття трьох країн: Таїланду, Лаосу та М’янми. Готель має відокремлене розташування серед тропічних джунглів, що створює атмосферу повного єднання з природою.
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort (фото: booking.com)
Цей готель в Іспанії спроєктований знаменитим архітектором Френком Гері, легко впізнати за хвилястим дахом із металевих стрічок рожевого, золотого та сріблястого кольорів. Він розташований у виноробному регіоні Ріоха та став справжньою архітектурною пам'яткою.
Hotel Marques de Riscal (фото: boutiquehotel.me)