Ивано-Франковск на выходные: куда советует пойти актер Иван Блиндарь

Украинский актер Иван Блиндарь посоветовал туристам приезжать в Ивано-Франковск на несколько дней. Среди мест, с которых он рекомендует начать знакомство с городом - театр и пространство "Промприбор.Реновация".

Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказал актер Иван Блиндарь.

Начать с нескольких театральных представлений

Блиндар советует оставить в программе поездки время на несколько постановок, чтобы составить собственное впечатление о местном театре и его репертуаре.

"Действительно, я бы очень рекомендовал приехать на несколько дней, посмотреть несколько спектаклей", - посоветовал актер.

Речь идет о Франковском драмтеатре, в труппе которого работает Блиндар. Театр расположен по улице Независимости, 42.

Дать постановки и билеты следует проверить в официальной афише перед планированием поездки.

Франковский драмтеатр (фото: Википедия)

Заглянуть на Промприбор

Еще одна рекомендация актера - "Промприбор.Реновация".

"Там очень много крутых активностей можно увидеть", - отметил Блиндар.

Инновационный центр работает на базе бывшего завода по улице Академика Сахарова, 23. Здесь сочетаются современное искусство, образование и предпринимательство.

В афише Промприбора можно найти концерты, спектакли и мастер-классы.

Промприбор (фото: Википедия)

Для обеденной паузы на территории есть фудмаркет Foodoteka с кафе, пекарней и другими заведениями. Графики отдельных заведений опубликованы на сайте Foodoteka.

Что еще посмотреть между спектаклями

К советам актера Wave RBC.UA добавляет остановку возле городской ратуши. Здесь, по улице Галицкой, 4а, работает информационно-туристический центр.

В нем можно бесплатно воспользоваться аудиогидами с экскурсиями "Загадочный Ивано-Франковск" и "Ивано-Франковск для влюбленных".

Они доступны на пяти языках. Это вариант для тех, кто хочет познакомиться с городом в своем темпе.

На смотровую площадку ратуши ведут 166 ступенек. По опубликованному графику, он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, последний подъем - в 18:30. Понедельник - выходной.

Ивано-Франковская ратуша (фото: Википедия)

Как составить маршрут на один день

Чтобы объединить прогулку с культурной программой, предлагаем следующую последовательность:

Утро - ратуша и исторический центр. Зайдите в туристический центр по аудиогидам, прогуляйтесь по городу и, при желании, поднимитесь на смотровую площадку.

- ратуша и исторический центр. Зайдите в туристический центр по аудиогидам, прогуляйтесь по городу и, при желании, поднимитесь на смотровую площадку. День - Промприбор. Сделайте остановку на обед в Foodoteka. Если в афише есть интересное событие, учтите его время в маршруте.

- Промприбор. Сделайте остановку на обед в Foodoteka. Если в афише есть интересное событие, учтите его время в маршруте. Вечер - спектакль во Франковском драмтеатре. Спланируйте возвращение в театр согласно времени начала выбранной постановки.

Если остаетесь на выходные, второе представление можно запланировать на следующий день - согласно совету Блиндара познакомиться с несколькими постановками.