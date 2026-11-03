Івано-Франківськ на вихідні: куди радить піти актор Іван Бліндар

У міській ратуші туристам пропонують безкоштовні аудіогіди
Український актор Іван Бліндар порадив туристам приїжджати до Івано-Франківська на кілька днів. Серед місць, із яких він рекомендує почати знайомство з містом, - театр і простір "Промприлад.Реновація".
Про це в інтерв'ю Wave RBC.UA розповів актор Іван Бліндар.
Бліндар радить залишити в програмі поїздки час на кілька постановок, щоб скласти власне враження про місцевий театр і його репертуар.
"Справді я би дуже рекомендував приїхати на декілька днів, подивитися декілька вистав", - порадив актор.
Ідеться про Франківський драмтеатр, у трупі якого працює Бліндар. Театр розташований на вулиці Незалежності, 42.
Дати постановок і квитки варто перевірити в офіційній афіші перед плануванням поїздки.
Ще одна рекомендація актора - "Промприлад.Реновація".
"Там дуже багато крутих активностей можна побачити", = зазначив Бліндар.
Інноваційний центр працює на базі колишнього заводу на вулиці Академіка Сахарова, 23. Тут поєднуються сучасне мистецтво, освіта та підприємництво.
В афіші Промприладу можна знайти концерти, вистави та майстер-класи.
Для обідньої паузи на території є фудмаркет Foodoteka з кав'ярнями, пекарнею та іншими закладами. Графіки окремих закладів опубліковані на сайті Foodoteka.
До порад актора Wave RBC.UA додає зупинку біля міської ратуші. Тут, на вулиці Галицькій, 4а, працює інформаційно-туристичний центр.
У ньому можна безкоштовно скористатися аудіогідами з екскурсіями "Загадковий Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ для закоханих".
Вони доступні п'ятьма мовами. Це варіант для тих, хто хоче познайомитися з містом у власному темпі.
На оглядовий майданчик ратуші ведуть 166 сходинок. За опублікованим графіком, він працює з вівторка до неділі з 10:00 до 19:00, останній підйом - о 18:30. Понеділок - вихідний.
Щоб поєднати прогулянку з культурною програмою, пропонуємо таку послідовність:
Якщо залишаєтеся на вихідні, другу виставу можна запланувати на наступний день - відповідно до поради Бліндара познайомитися з кількома постановками.