Где погулять в Киеве: звезды фильма "Крашанка 2.0" раскрыли любимые места
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Путешествия

Где погулять в Киеве: звезды фильма "Крашанка 2.0" раскрыли любимые места

Среди особых уголков столицы - Ярославов Вал, Подол, ВДНГ и не только

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Владимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)
Дата: 12 августа 2026

У каждого Киев имеет свой особый маршрут - места, связанные с воспоминаниями, важными людьми или просто приятными моментами. На фоне выхода официального трейлера актеры ленты "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" рассказали, какие локации столицы они любят больше всего.

Детальнее об этом читайте в материале Wave RBC.UA.

Владимир Гладкий

Ярославов Вал. Один из самых атмосферных уголков Киева, который для актера, прежде всего, связан со студенческими годами. Здесь он учился в университете, поэтому этот район навсегда остался для него местом теплых воспоминаний.

Подол. Любимый район для неспешных прогулок. Старинная архитектура, узкие улицы и особенная атмосфера делают Подол одним из самых колоритных мест столицы.

Майдан Независимости. Для Владимира это не туристическая локация, а символ борьбы украинцев за свободу.

"Майдан - потому что самые знаковые события каждого украинца происходили именно на Майдане. Особенно сейчас… Как смотришь на Аллею Героев, флажки… видишь, сколько сломанных жизней и судеб за то, чтобы мы жили в свободной и независимой Украине", - поделился он.

Где погулять в Киеве: звезды фильма &quot;Крашанка 2.0&quot; раскрыли любимые местаВладимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

Михаил Пулянский

Контрактовая площадь. Одно из самых любимых мест актера, откуда часто начинаются его прогулки по городу.

Андреевский спуск. Улица, где история сочетается с искусством. Атмосфера старого Киева и виды делают ее одним из самых красивых маршрутов столицы.

Набережная Днепра. Место, куда Михаил любит приходить, чтобы отдохнуть, пройтись пешком и насладиться видом на город.

ВДНГ. Просторный зеленый комплекс, где можно все равно хорошо провести время с друзьями, заняться спортом или просто убежать от городской суеты.

Во время прогулок по городу Михаил чаще всего выбирает японскую кухню, поэтому после долгого маршрута с удовольствием завершает день в ресторане с суши или раменом.

Где погулять в Киеве: звезды фильма &quot;Крашанка 2.0&quot; раскрыли любимые местаМихаил Пулянский (фото: instagram.com/mikhailo_pulianskyi)

Артур Логай

А вот для Артура любимое место силы в Киеве - дом. После насыщенных съемок и постоянных поездок он больше всего ценит домашний уют, тишину и время с близкими, помогающими ему восстановиться и набраться сил.

Где погулять в Киеве: звезды фильма &quot;Крашанка 2.0&quot; раскрыли любимые местаАртур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

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