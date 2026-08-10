Стас Боклан сел за руль машины времени в трейлере "Крашанки 2.0": что известно о премьере

В Украине презентовали официальный трейлер семейной комедии "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс". В продолжении истории семья Забияк снова окажется в центре невероятных событий, в частности героям придется столкнуться с путешествиями во времени.

Что показали в трейлере и когда премьера, узнайте в материале Wave RBC.UA.

О чем будет "Крашанка 2.0"

В новой части изобретательный Иван Андреевич, которого сыграл Стас Боклан, не отказывается от идеи изменить ход исторических событий. После экспериментов с ракетой герой берется за более масштабный проект - создает Машину Квантовых Парадоксов.

Для своего изобретения Андреевич превращает старый бус в машину времени. Вместе с внуком Мишкой он планирует отправиться в прошлое, чтобы попытаться предотвратить войну и не допустить ряд трагических событий.

Стас Боклан в роли Ивана Андреевича (кадр из фильма)

Впрочем, как это часто бывает с экспериментами изобретателя, все быстро идет не по плану. Путешествие во времени превращается для семьи Забияк в ряд неожиданных встреч, курьезных ситуаций и новых испытаний.

Смогут ли они повлиять на ход истории и что произойдет с семьей после вмешательства во время, станет известно после выхода фильма в кинотеатрах.

А пока зрители могут просмотреть официальный трейлер "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс".



Кто сыграл в фильме и когда премьера

В актерский состав комедии вошли Стас Боклан, Олеся Жураковская, Дарья Легейда, Артур Логай, Михаил Пулянский и Владимир Гладкий.

Также в фильме появятся известные украинцы в камео. Среди них - певица KOLA, хореограф Елена Шоптенко и чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик.

Актер Владимир Гладкий отметил, что, несмотря на фантастическую составляющую и приключенческий сюжет, фильм поднимает вполне близкие каждому темы - родственные отношения и взаимопонимание между поколениями.

"Все это представлено из-за приключений, юмора и фантастики. Мне кажется, зрителям будет интересно не только следить за сюжетом, но и узнавать в героях себя и своих близких. А еще это тот случай, когда фильм стоит смотреть именно в кинотеатрах - вместе с друзьями и семьей", - сказал он.

Кто сыграл в ленте "Крашанка 2.0" (кадр из фильма)

Премьера фильма от режиссера Тараса Дударя запланирована на 8 октября 2026 года.

Фильм создал Mamas Film Production, а его дистрибуцией занимается Green Light Films.