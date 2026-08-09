Звезды на фестивале "Вирій": модные образы Ефросининой, Френдий, Кадная и других

Известные украинцы поразили яркими аутфитами в стилях бохо, этно-шик и кэжуал
В Киеве 8-9 августа на территории ВДНГ проходил фестиваль "Вирій. Простонеба". Событие объединило украинскую, электронную музыку, театр и визуальное искусство, а гости фестиваля поддержали его атмосферу уникальными луками.
Какие образы продемонстрировали звезды, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Актриса, которая появилась на событии вместе с сыном, поразила аутентичным аутфитом, надев полупрозрачный нюдовый корсет, белые шорты и открытую юбку с длинной бахромой. Свой наряд она завершила объемным головным убором, кулоном-мушлей и высокими кожаными сапогами.
Виктория Маремуха на фестивале "Вирій" (фото: instagram.com/vicky_mare)
Телеведущая выбрала для фестиваля нежный и утонченный образ - бра в оттенке кофе с молоком и белую миди-юбку с фактурной тканью, которые дополнила объемной шалью. Голову звезды украшал изящный обруч.
Ефросинина на фестивале "Вирій" (скриншот)
Солистка группы KAZKA появилась в свободной блузе оттенка оливы с объемными рюшами и длинной черной юбке. Дополнительным акцентом образа стало массивное серебряное украшение на шее.
Зарицкая на фестивале "Вирій" (скриншот)
Для мероприятия артист выбрал стильный total black, состоящий из укороченного пиджака, футболки, шорт и массивных туфель с белыми носками. Свой аутфит он дополнил серебряными цепочками на шее, сумкой-кроссбоди и белой кепкой.
Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/dimakadnay)
Фешн-блогерша сделала ставку на драматический бохо-шик, надев изысканное черное платье с глубоким декольте и длинной юбкой. Дополнили наряд кожаный пояс на бедрах, витое копье на шее и макияж.
Алина Френдий на фестивале "Вирій" (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Артистка продемонстрировала яркий total white лук. Она надела белый корсет, короткие шорты и один гольф. Дополнили наряд перчатки и изящная сумочка, а белые перья в волосах добавили этнического колорита.
Мишель Андраде показала образ на "Вирій" (скриншот)
Блогерша и модель сделала ставку на этно-гламур, надев короткое белое платье и накидку молочного цвета. Свой аутфит Анна дополнила массивными золотыми украшениями - бусами, поясом и браслетами, а также обувью на массивной плетеной платформе.
Анна Неплях на фестивале "Вирій" (скриншот)
Продюсер посетил фестиваль вместе с женой Ириной, дочерью Дианой, певицей Марьяной Ромась и представителями команды лейбла Foxlab. В основе их образов - семейная fashion-легенда "Біла Мавка, Чорний Ворон і Зоря", которую создали стилист Сергей Пастухов и гримерка Елена Замрий.
Продюсер и бизнесмен продемонстрировал расслабленный этно-кэжуал лук, надев светлую льняную рубашку с запахом и поясом и широкие серо-коричневые джинсы с сандалями. Дополнительными акцентами его аутфита стали черные солнцезащитные очки и колоритная подвеска в виде деревянной расчески на шее.
Евгений Таллер на фестивале "Вирій" (скриншот)