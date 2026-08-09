Звезды на фестивале "Вирій": модные образы Ефросининой, Френдий, Кадная и других

В Киеве 8-9 августа на территории ВДНГ проходил фестиваль "Вирій. Простонеба". Событие объединило украинскую, электронную музыку, театр и визуальное искусство, а гости фестиваля поддержали его атмосферу уникальными луками.

Виктория Маремуха

Актриса, которая появилась на событии вместе с сыном, поразила аутентичным аутфитом, надев полупрозрачный нюдовый корсет, белые шорты и открытую юбку с длинной бахромой. Свой наряд она завершила объемным головным убором, кулоном-мушлей и высокими кожаными сапогами.

Виктория Маремуха на фестивале "Вирій" (фото: instagram.com/vicky_mare)

Маша Ефросинина

Телеведущая выбрала для фестиваля нежный и утонченный образ - бра в оттенке кофе с молоком и белую миди-юбку с фактурной тканью, которые дополнила объемной шалью. Голову звезды украшал изящный обруч.

Ефросинина на фестивале "Вирій" (скриншот)

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA появилась в свободной блузе оттенка оливы с объемными рюшами и длинной черной юбке. Дополнительным акцентом образа стало массивное серебряное украшение на шее.

Зарицкая на фестивале "Вирій" (скриншот)

Дмитрий Каднай

Для мероприятия артист выбрал стильный total black, состоящий из укороченного пиджака, футболки, шорт и массивных туфель с белыми носками. Свой аутфит он дополнил серебряными цепочками на шее, сумкой-кроссбоди и белой кепкой.

Дмитрий Каднай (фото: instagram.com/dimakadnay)

Алина Френдий

Фешн-блогерша сделала ставку на драматический бохо-шик, надев изысканное черное платье с глубоким декольте и длинной юбкой. Дополнили наряд кожаный пояс на бедрах, витое копье на шее и макияж.

Алина Френдий на фестивале "Вирій" (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Мишель Андраде

Артистка продемонстрировала яркий total white лук. Она надела белый корсет, короткие шорты и один гольф. Дополнили наряд перчатки и изящная сумочка, а белые перья в волосах добавили этнического колорита.

Мишель Андраде показала образ на "Вирій" (скриншот)

Анна Неплях

Блогерша и модель сделала ставку на этно-гламур, надев короткое белое платье и накидку молочного цвета. Свой аутфит Анна дополнила массивными золотыми украшениями - бусами, поясом и браслетами, а также обувью на массивной плетеной платформе.

Анна Неплях на фестивале "Вирій" (скриншот)

Вадим Лисица с семьей и командой

Продюсер посетил фестиваль вместе с женой Ириной, дочерью Дианой, певицей Марьяной Ромась и представителями команды лейбла Foxlab. В основе их образов - семейная fashion-легенда "Біла Мавка, Чорний Ворон і Зоря", которую создали стилист Сергей Пастухов и гримерка Елена Замрий.

Лисица с семьей и командой (фото предоставлено представителями продюсера)

Евгений Таллер

Продюсер и бизнесмен продемонстрировал расслабленный этно-кэжуал лук, надев светлую льняную рубашку с запахом и поясом и широкие серо-коричневые джинсы с сандалями. Дополнительными акцентами его аутфита стали черные солнцезащитные очки и колоритная подвеска в виде деревянной расчески на шее.

Евгений Таллер на фестивале "Вирій" (скриншот)