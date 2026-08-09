На войне пропал без вести украинский актер Александр Мартыненко: что известно

Актер театра кукол и куратор актерских курсов Александр Мартыненко, который после начала полномасштабной войны встал на защиту Украины, получил статус без вести пропавшего. Он находился на боевом выходе, когда связь с ним прервалась.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост актера дубляжа под ником NoizyMinor в X.

Что известно об исчезновении Александра Мартыненко

NoizyMinor опубликовал сторис, в которой отмечалось, что Александр уже неделю находится в статусе без вести пропавшего. Он служил в 158-й отдельной механизированной бригаде.

Как сообщается, позиция, на которой находились украинские военнослужащие, испытала прямое попадание двух российских FPV-дронов. После этого с ними была потеряна связь.

Александр Мартыненко пропал без вести (скриншот)

На другом скриншоте актер показал сообщение от пользователя Instagram под ником patrici_ia, которая первой распространила информацию об исчезновении. По ее словам, Мартыненко с 18 апреля находился на боевом выходе без связи.

"Лишь дважды голосовое передавали от него маме через комбата. В конце июля в позицию попало 2 FPV-дрона", - говорилось в сообщении.

Также девушка отметила, что нет подтверждений о том, что Александр в этот момент был на позиции. В то же время с 1 августа он официально находится в статусе без вести пропавшего.

Что известно об исчезновении Мартыненко (скриншот)

Что известно об Александре Мартыненко

Он связан с украинским театральным искусством. Работал актером театра кукол, участвовал в современных театральных проектах и занимался преподаванием актерского мастерства.

Мартыненко был куратором актерско-перформативных курсов DAKH School. Также участвовал в театральных постановках и перформансах.

Кроме того, актер был одним из исполнителей философско-музыкальной притчи "Сон Аліси", созданной по пьесе драматурга KLIM.