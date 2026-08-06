"Я стал ее адвокатом". Анатолий Анатолич о Лободе, ссоре с Остапчуком и дружбе с Зеленскими

В интервью для Wave RBC.UA Анатолий Анатолич рассказал об отношениях с коллегами и кумовьями во время войны, воспитании троих детей и финансовом распределении в браке с Юлой.

Анатолий Анатолич производит впечатление легкого на подъем шоумена, но за кадром остается многодетным папой, который ежедневно ищет баланс между рабочим хаосом, воспитанием подростков и сохранением собственных ориентиров.

Главное из интервью: Анатолий Анатолич признался, что добровольно оставлял рейтинговые шоу ради свободы и движения вперед, а недавно отказался от нового предложения вернуться на телевидение.

Ведущий рассказал о собственной позиции относительно Влада Ямы и объяснил, почему считает нужным не публично осуждать, а отдавать долги собственной аудитории в Украине.

Анатолич объяснил, почему считает выбор Светланы Лободы уехать из России осознанным шагом с потерей состояния, и рассказал об их личном общении сегодня.

Шоумен раскрыл, что покрывает 70–80% семейного бюджета, спокойно относится к упрекам в сети и искренне восхищается бизнесовой самодостаточностью жены Юлы.

Не имея примера отца в детстве, Анатолич рассказал, как нативно учится быть ролевой моделью для сына Нила и строит доверительные отношения с дочерьми-подростками.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube канале РБК-Украина LIFE.

О YouTube, телевидении и радио

– Ты много лет занимался жанром интервью, общался со множеством разных людей. На какой вопрос ты сам отвечать не любишь?

– Да нет такого на самом деле. Я знаю, какие вопросы я не очень люблю задавать сам…

– А какие?

– Ну, мне как-то всегда было не очень комфортно лезть в личное, честно говоря. Поэтому, возможно, я и перестал делать интервью со звездами в таком классическом формате, потому что мне не хочется расспрашивать о чем-то таком, о чем мне самому некомфортно было бы говорить с человеком.

К тому же я почти со всеми знаком, и это немного накладывает ответственность, ведь ты общаешься с человеком, с которым ты 100 лет знаком, ты о нем очень много знаешь и знаешь то, что он не хотел бы рассказывать.

Здесь ты не можешь как журналист включать эту "акулу" и пользоваться теми знаниями, которые у тебя есть, потому что вы лично общаетесь. Поэтому для меня этот вопрос всегда был сложным.

– В свое время ты был очень популярным ведущим на телевидении. Сейчас ты остался только на радио, если я не ошибаюсь.

– Да, сейчас я работаю на радио на радио "Максимум" с Денисом Жупником и с Яной Глущенко. И мне очень нравится. Меня приглашали недавно, кстати, в новый телевизионный проект. И я отказался.

– Просто телевидение не привлекает?

– Если бы у меня не было радийного утреннего шоу, то, возможно, я согласился бы, потому что мне утра всегда интересны. Мне нравится сейчас работать на радио. Поэтому я в свое время, когда ушел с "плюсов", я ушел просто потому, что решил, что не хочу больше вести "Сніданок".

У нас все было отлично. Я предупредил за полгода, что ухожу из проекта. Хотя если бы я не ушел, я работал бы и до сих пор, я думаю. Мне нравится то, что делает "Сніданок". Но я для себя в какой-то момент понял: если тебе что-то не нравится или ты хочешь что-то изменить, то нужно это менять.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

– Ты всегда уходил из этих проектов, когда, во-первых, и сам был на пике в этих проектах, и когда они были на пике. Почему? "Просто захотел" – звучит неубедительно.

– Нет, это абсолютная правда. Из "Хит FM" я ушел, потому что у меня появился "Сніданок". Это была мечта – работать на "Сніданку з 1+1" на самом деле. Я тогда работал уже на "Голосі", и они искали ведущего на "Сніданок". Но я не подошел.

Это была весна, и уже к концу года они все-таки меня позвали, потому что перепробовали очень многих, и никто не подходил. Я подошел, и это было классно, и поэтому я ушел из "Хит FM".

А с "плюсов" я ушел, потому что… Я тебе могу рассказать такую историю. Меня уведомили, что возвращают "Танці з зірками" в 2017 году. Я сказал: "Блин, это очень круто. Я хотел бы быть ведущим, например, балкона".

Мне сказали, что там будет Юра Горбунов и Тина Кароль. Такой первый состав. Мне предложили стать участником, но мне это было неинтересно. Я понял, почему мне не дали вести "Танці".

Потому что я так завяз в "Сніданку", хоть мне и нравилось, но я понимал: мне не дадут чего-то другого, и я сам себе не смогу найти что-то другое. Так всегда. Чтобы появилось что-то новое, нужно освободить место от старого, даже если старое хорошее. Я так раздаю там постоянно кроссовки, какие-то вещи свои.

– Ты везде уходил сам.

– Да, я ушел с "Прямого", при том, что планировал там год проработать, а проработал больше. Но была классная команда. Знаешь, как было – то, что сейчас есть у меня на радио – абсолютная свобода. Я что хочу, то и делаю. Мне это очень нравится.

Я не завишу от политических взглядов владельцев. На "Прямом" меня никогда не заставляли топить, например, за Петра Алексеевича. Когда на эфир приходили люди, которые откровенно мочили тогда еще кандидата Владимира Зеленского, его жену, мне было не очень комфортно, скажу тебе откровенно.

– Это связано как-то с тем, что вы знакомы, что вы дружили?

– Да, конечно. Если кому интересно, но я вроде этого не скрывал, я не голосовал за Владимира Зеленского. Я знаком даже больше с Еленой Зеленской, и она была на всех моих днях рождения до президентства. Я даже еще в первый год ее приглашал.

Говорю: "Елена, я не знаю, как по протоколу, могу ли я тебя приглашать, но я тебя приглашаю". А она говорит: "Я бы очень хотела прийти, но мы не в Киеве". И это был момент, когда они впервые встречались с Дональдом Трампом на мой день рождения.

Дружба с Зеленскими и шоу-бизнес

– Твоя цитата о президенте, собственно: "Я топлю за президента, но я не голосовал за Зеленского на предыдущих выборах". Об этом ты говорил ранее. Что сегодня с отношением к президенту?

– Оно непростое, оно сложное для меня. Мы не коммуницируем, мы не общаемся, мы виделись на одном мероприятии. Это была буквально минутка на сцене. Я горжусь работой президента Зеленского на международной арене.

И тем, что сейчас мы в стадии, когда происходит перелом войны, когда россияне не остановлены, и когда все же год назад было вообще ощущение, что все плохо. Мы проиграли, Америка отвернулась.

Но сейчас мне нравится то, что происходит. Это как раз и есть последствия событий в том самом Овальном кабинете. Поэтому как президенту, как представителю нашей страны, я абсолютно доверяю и даже в некоторых моментах даже удивлен тем, как сейчас происходит, по сравнению с тем, что было год назад.

Мне казалось, что что-то пошло не так, но я сейчас вижу, что какие-то вещи действительно сработали. И я не знаю причин назначения Сырского и назначения Федорова (запись разговора состоялась до отставки Александра Сырского и Михаила Федорова – ред.), эти вещи для меня были какие-то непонятные. Но сейчас я понимаю, почему так.

Есть и второй аспект. Это внутренняя политика, которой президент не должен заниматься. Но как я могу не реагировать на попытки сделать придворными САП и НАБУ, и как я могу не реагировать на коррупционные скандалы с людьми, приближенными к президенту, приближенными к 95-му кварталу.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

– Украинский шоу-бизнес, как и все остальное, очень изменился за время полномасштабной войны. Как ты чувствуешь себя в этом океане?

– Отлично. Мне комфортно. Мне многие нравятся из новых артистов. Нравится, что появляются новые имена.

– Ты чувствуешь с кем-то конкуренцию сейчас в своей именно нише?

– Есть люди, которые в моей сфере популярны и делают классные продукты. Это даже не конкуренция, мне нравится то, что они делают. Мне нравится, как работает ведущий Тимур Мирошниченко, мне нравится Женя Янович, мне нравятся многие – и Григорий Решетник, он ведущий классных проектов на СТБ.

У меня нет по этому поводу негативных эмоций. Это уже давно прошло у меня. Я на это смотрю иначе. Я отношусь только с восхищением, и если мне что-то нравится, я искренне буду этим восхищаться.

– С кем ты не дружишь в шоу-бизе? С кем у тебя холодные отношения?

– Например, с Тиной Кароль мы не были особо знакомы. Мы увиделись на радио у меня, и мы прямо обнимались так, будто мы знакомы. Это так странно было, по-хорошему странно. Мы в очень теплых отношениях с Тимуром Мирошниченко, со всеми. Слушай, я так могу долго перечислять. Со всеми в прекрасных отношениях. Ну, с кем я не дружу – с Владимиром Остапчуком, он меня заблокировал.

– Почему?

– Не знаю. Из-за каких-то взглядов его жены. Я не хочу в это вдаваться, они переехали в Канаду. Всем, кто за границей, я желаю счастья. Я не думаю, что нужно их тащить сюда.

Просто он заблокировал меня, при том, что мы не ссорились с Владимиром лично, мы даже общались во время войны больше, чем раньше. Я заблокирован только у Остапчука. Даже президент на меня подписан.

– Твой кум Влад Яма также находится за границей, еще с 2022 года. Как ты тогда отреагировал на его решение уехать за границу и не вернуться?

– У меня такая позиция по тем, кто за границей. Если ты живешь там, зарабатываешь там, это нормально. А когда приезжаешь, здесь заработал денег и поехал туда их снова тратить, то с этим я не согласен.

Я считаю это нечестным по отношению к твоей аудитории, к людям, которые тебя здесь любят. Если ты живешь там, зарабатываешь там, помогаешь Украине, то не пытайся оттуда рассказывать, кто здесь хороший, кто плохой, потому что ты не в политическом поле, ведь твое формирование мнения об Украине складывается из тех Telegram-каналов, на которые ты подписан, что очень часто ошибочно. Ты не понимаешь настроений общества.

Это твой выбор, как я могу тебя осуждать. У каждого своя жизнь. Если же ты там живешь, приезжаешь сюда что-то напомнить, или оттуда какие-то вбросы отвратительные о нашей стране, с этим я не согласен. Я такую позицию не принимаю. Поэтому я для себя так разделил.

Но есть другой момент. Я не согласен с тезисом, когда кто-то говорит: "Я этой стране ничего не должен". Потому что я должен. Я должен своей аудитории, потому что все, что у меня есть – благодаря моим зрителям, слушателям, подписчикам. И я это четко понял в первые дни войны. Это ответственность.

Потому что мы, популярные люди, всегда что-то получали. Я летал бизнес-классом Turkish Airlines, бесплатные кроссовки, в ресторанах не берут с тебя счет. Мы всегда получали бенефиты. А когда пришел момент, когда всем твоим зрителям, твоим слушателям, всем нам очень сложно, в это время нужно отдавать назад то, что ты всегда получал. Поработать без денег.

– Есть у нас другая когорта людей украинского шоу-бизнеса, которые долгое время работали в России. Думаю, ты понимаешь, что я подвожу к Светлане Лободе, также твоей куме. Что думаешь об этой части наших публичных людей? Как нам стоит к ним относиться?

– Я неофициально стал адвокатом Лободы в Украине. Во-первых, в первые дни войны у Лободы не было никаких двойных мыслей относительно позиции. Хотя об этом и говорят. Да, были неудачные "маленькие люди", это было плохо, и, думаю, она это прекрасно понимает. Такая тогда была эмоция у нее.

Это был второй или третий день войны, мы с ней час по телефону разговаривали. Она в тот момент уезжала из Москвы, вывозила свою семью.

Перед этим планировалось открытие одного бизнес-клуба в Киеве в мае. Где-то за месяц до начала полномасштабной у меня спросили, могу ли я поговорить со Светланой о скидке на выступление на открытии клуба. Я звоню Нателле – она тогда была продюсером. Она говорит: "120 тысяч евро гонорар плюс райдер. Но на май дат нет".

То есть можем утверждать, что в мае миллион, полтора миллиона – только с концертов. Так она зарабатывала тогда как артистка. А если говорить о российском рынке, ты понимаешь.

Я считаю, что человек, который, в отличие от 99% наших популярных людей там, сознательно заявляет свою антивоенную позицию (да, вначале немного кривенькими словами), уезжает из Москвы, становится там persona non grata, теряет все состояние – миллионы долларов, не десятки тысяч – то это о чем-то говорит. По крайней мере о позиции человека. Не было у нее никаких двойных мыслей о том, чтобы остаться.

Были ли у нее предложения остаться там? Да. И не нужно было даже за войну выступать. Если ты заметила, те же условные "Седоковы" за войну не выступали. Им достаточно было просто промолчать. Потому что если украинка или украинец такого уровня популярности там молчит, этого уже достаточно, чтобы сказать, что война – это "нормально". Но нет же, она уезжает.

Может ли Лобода петь на русском в Украине? Нет, я против этого, и она это знает. Почему за границей она поет на русском? Потому что там есть рынок: Казахстан, Узбекистан, страны Балтии, где ее понимают, и диаспора, которая хочет слушать старые песни. Я это понимаю.

Если бы она играла на два лагеря – здесь пела на русском, а при этом жила и пела на украинском – это было бы нечестно. Но в Украине она не зарабатывает: она зарабатывает за границей, а в Украине помогает, донатит. Поэтому у меня такая позиция. Если бы она пыталась здесь в медийном поле продвигать нарратив "давайте русский язык", я бы откровенно сказал, что против этого.

Она живет в странах Балтии, бизнес ее там, в России не выступает, с россиянами не сотрудничает. Для меня этого достаточно, потому что это уже на 1000% больше, чем большинство популярных украинцев, которые жили в России на начало полномасштабного вторжения.

– А вы общаетесь сегодня?

– Да, конечно, мы много общаемся. Последний раз, когда она была в Украине, она была у нас дома. Она очень ответственная крестная мама. Недавно был день рождения дочери, мы записываем кружочки друг другу. То есть обычно это такое общение.

Но когда она в Украине, то конечно видимся, потому что это близкий человек моей жены и моей семьи. При том, что моя позиция достаточно радикальная относительно украинского языка и россиян. Если бы у нее были другие взгляды на жизнь, я думаю, мы бы не общались.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Расходы, семья и ценности

– Хочу поговорить о твоей семье. Думаю, вы для многих являетесь примером ценностей и крепкого, классного брака на фоне того, что сейчас много разводов и скандалов. Я листала твой Instagram, и там кое-где называли тебя альфонсом, потому что людям кажется, будто Юла зарабатывает больше. Как ты реагируешь на такие упреки? – Нормально. Мне приятно, что у моей жены такой имидж, это классно. Юла – абсолютно самодостаточная девушка, у нее успешный бизнес. Зарабатывает ли она больше? Нет, не зарабатывает. Зарабатываю я больше, но если бы она зарабатывала больше, я был бы не против. Почему бы и нет? Все-таки где-то 70–80% семейного бюджета, все основные расходы покрываю я. Самое дорогое – это образование, дети. Недавно мне прислали счет на 19 000 за конный спорт. А Лолита вообще просит нас не купить лошадь, а взять в аренду за 50 000 грн в месяц плюс тренер. Я говорю, что это очень дорого. Насчет того, что я "альфонс", я не против. Я вообще в этом плане каблук абсолютный. Статистически женщины зарабатывают меньше, так сложилось во многих сферах. Но очень большую часть моей жизни моими шефами были женщины. То есть мною руководят женщины, и мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. – Я примерно представляю график Юлы, слежу за ней как за пиарщицей. Учитывая, как сложно мы выбирали день, чтобы встретиться с тобой сегодня, понимаю, что ты тоже занятой человек. Как вы поддерживаете отношения как муж и жена, и как мама и папа, имея такие насыщенные дни? – Это сложно, мы вдвоем не так часто бываем, к сожалению. Если у меня свободная пятница, я очень люблю гулять по Подолу, мы с Юлой ходим там по барчикам, тусуемся с молодежью. У Юлы классная команда, им всем где-то по 20 лет, и мы с ними тусуемся – мне очень нравится такая атмосфера. А так мы старались куда-то ездить.Вот я ездил в Чикаго, где принимал участие в мероприятии два с половиной дня. Почти неделю занимает такая маленькая поездка, где я вел конкурс "Мисс Диаспора". И Юла со мной ездила. Мы решили, что это будет шанс побыть вдвоем и немного поговорить. Иногда я могу куда-то поехать с Лолой вдвоем или с Алисой вдвоем, то есть мы разделяемся. Не всегда ездим впятером. Это и тяжело, и очень дорого. Куда-то доехать впятером – это капец. За границу я могу выезжать как многодетный отец, но не езжу отдыхать, потому что считаю, что мне как лидеру мнений это неэтично. Мы ездили недавно впятером, когда я должен был быть ведущим, и решили поехать все вместе. Нам доехать до Варшавы просто поездом – сесть в Киеве, выйти в Варшаве, переночевать там в отеле и вернуться обратно в Киев – где-то 60 000 грн. Если кто-то пропустил, билет стоит сейчас почти 6000 грн, а нас пятеро. В отеле нам теперь нужно два номера, потому что в один мы не влезаем. Если такси, надо два такси или минивэн. Быть многодетной семьей звучит прикольно, но это сложно на самом деле. Но отдых – это вообще космос, очень дорого. Да, но я считаю, что это те деньги, которые стоит зарабатывать. А с Юлой вдвоем вроде и недорого, потому что вдвоем.

Анатолий Анатолич с супругой Юлой (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

– Расскажи о воспитании детей. Это на самом деле очень интересно, потому что у вас старшая Алиса – подросток. Лоле 13 лет. А Нил – это вообще отдельная система, он еще маленький мальчик. Расскажи, как вы разделяете принципы воспитания? Что общего для всех детей?

– Это очень сложный вопрос, потому что у Алисы сейчас сложный период пубертата. Я не очень понимаю, мне сложно. А вот Лола смотрит на то, что было с Алисой, и не повторяет этих ошибок. Она такая более умная у нас, хитрая лисица. А от Нила мы просто получаем удовольствие, у него такой возраст классный!

Я понимаю, что это такой период, стараюсь себя контролировать, чтобы не злиться, но это все равно сложно. Посмотрим, что будет дальше и какие приключения ждут в будущем.

Основное – это любовь и уважение. Банально звучит, но так и есть. Мне кажется, что мы нормальные, современные родители. С нами можно поговорить обо всем. Но пропасть поколений все равно будет присутствовать, каким бы ты молодым и модным родителем ни был.

– О Ниле мне интересно, ведь ты вырос без отца. Где ты берешь этот паттерн, как быть папой для мальчика?

– Как-то нативно, сам. Я не ходил ни на какие курсы "Как быть папой".

– Что для тебя значит быть хорошим отцом для мальчика?

– Любить его. Я все думаю, что придет время, когда мы будем в футбол играть, на секции его возить... Мне хочется такое делать. Я хотел бы какие-то вещи передать. Поэтому для меня сейчас воспитание – это уважение.

С другой стороны, самый простой способ воспитания детей – это собственный пример. Они видят мою позицию по многим вопросам: языка, украинской культуры, парковки на местах для людей с инвалидностью... Они знают, что я всегда подойду, буду разговаривать и делать замечания.

Поэтому получается, что быть отцом – это прежде всего показывать пример.

Если с девочками показывать пример, то это, наверное, на будущее, каким должен быть мужчина. Все об этом говорят.

Это вопрос жизненных принципов, что-то глобальное. А для мальчика – это ролевая модель. Но опять же, пока такой возраст... Посмотрим, когда дойдем до пубертата.

Анатолий Анатолич с самым маленьким сыном Нилом (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

– Кто такой Анатолий Анатолич сегодня и чем он отличается от того, который запускал свой YouTube-канал?

– Сегодня Анатолич точно украинец. Я идентифицирую себя украинцем и понимаю это. Раньше, возможно, 10 лет назад я не так четко это осознавал.

Волонтер – мне нравится это, очень почетное звание. Телерадиоведущий, отец... Слушай, много всего! Мне нравится, что моя жизнь не ограничивается чем-то одним, и я развиваюсь в разных сферах: на телевидении, радио, волонтерстве, семье, спорте.

Вообще жизнь человека состоит из постоянного движения и достижения целей. И мне нравится, что все, чем я занимаюсь, у меня не просто более-менее, а прямо очень хорошо получается!

А отличаюсь тем, что мне очень нравится новое. Мне нравится, что через пару лет точно появится что-то новое в моей жизни, о чем я с увлечением буду рассказывать, связанное с работой или со спортом.