"Надеюсь, ты сгоришь, Путин": грузинский дизайнер сделал громкое заявление на London Fashion Week

Первый образ коллекции SS27 вышел на подиум с гитарой за спиной и политическим посланием, написанным красной краской
Грузинский дизайнер Георгий Кебурия обратил внимание на политическое заявление во время показа своего бренда KEBURIA на London Fashion Week. Первый же выход коллекции весна-лето 2027 года содержал прямое послание президенту России Владимиру Путину.
Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на Hypebae.
Показ KEBURIA прошел 17 сентября и стал одним из первых шоу нового сезона London Fashion Week.
В официальном расписании бренд представил коллекцию в полдень первого дня модной недели.
Открыть дефиле дизайнер решил особенно красноречивым образом.
На подиум вышел мужчина-модель с гитарой за спиной.
На ее задней части красной краской было написано: "Hope you burn Putin", что можно перевести как "Надеюсь, ты сгоришь, Путин".
Именно этот выход Hypebae назвал политически заряженным началом шоу.
В этом сезоне KEBURIA также впервые обратилась к мужской одежде.
После первого образа коллекция продолжилась характерными для бренда экспериментами с пропорциями: острыми плечами, архитектурными воротниками, большими карманами и ультракороткими шортами.
В коллекции объединили мотивы британской сельской эстетики, конного спорта и вестерна.
Дизайнер использовал потертый канвас, металлизированный твид, жаккардовые ткани и многие бахромы.
KEBURIA - грузинский бренд одежды и аксессуаров, созданный дизайнером-самоучкой Георгием Кебурией в Тбилиси.
Сам бренд отмечает, что дизайнер основал его в 2015 году. За годы работы вещи KEBURIA появлялись на Рианне, Леди Газе, Майле Сайрусе, Розалии и других мировых звездах.
Георгий Кебурия (фото: instagram.com/george.keburia)
Политические и общественные темы для Кебурии не нов. London Fashion Week в профиле дизайнера отмечает, что в своих работах он уже обращался к последствиям гражданской войны в Грузии 1990-х и теме гомофобии.
Для KEBURIA это тоже не первое появление на лондонском подиуме. Дизайнер дебютировал на London Fashion Week в 2025 году, а нынешняя коллекция стала очередным этапом работы в британской столице.
London Fashion Week сезона весна-лето 2027 проходит в британской столице с 17 по 21 сентября.
В программе заявлены десятки показов и презентаций, в том числе Burberry, Alexander McQueen, Simone Rocha, Mulberry и другие бренды.