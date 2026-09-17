Владимир Дантес попал в ДТП: певец показал, что произошло с его BMW

Известный украинский певец Владимир Дантес попал в ДТП. Артист показал кадры с места аварии и рассказал, чем все закончилось.

Wave RBC.UA сообщает, что фотографиями после столкновения Дантес поделился в своих Instagram -сторисах.

Сильно ли пострадало авто

На опубликованных кадрах видно его BMW и Chevrolet Aveo, оказавшиеся рядом после ДТП. На автомобиле другого участника аварии заметна вмятина на бампере возле номерного знака. В то же время, на BMW певца видимых повреждений на фото не видно.

Впоследствии певец записал видео уже из салона своего автомобиля. Он заверил, что авария оказалась легкой: все участники остались живы и невредимы, а повреждения получили только машины.

"Я хочу сказать, что все супер, все хорошо, это достаточно легкое ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, вы будете спокойными, уравновешенными и даже будете успокаивать того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что все не повреждены, все живы, только машины повреждены", - сказал Дантес.

Владимир Дантес попал в аварию (фото: скриншот)

Ситуацию артист также прокомментировал с юмором, указав на состояние собственной BMW.

"И, кстати, не моя! "Беха" - топ! Спасибо за такую хорошую машину", - пошутил певец.

Дантес также отметил, что после аварии спешит на работу.

Известно, что BMW приобрел артист в 2025 году. По данным из открытых источников, стоимость автомобилей этой модели может стартовать примерно от 3,5 млн. гривен. В то же время, конкретная комплектация и фактическая цена автомобиля Дантеса неизвестна.