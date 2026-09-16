Дамиано Давид и Дав Камерон устроили путешествие по Риму в предсвадебной фотосессии

Итальянский певец Дамиано Давид из группы Måneskin и американская актриса Дав Камерон накануне свадьбы устроили романтическую фотосессию в Риме. Пара позировала в разных местностях и откровенно рассказала о своих отношениях.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue Italia .

Дамиано и Дав снялись в фотосессии в Риме

Для октябрьского номера авторы решили отказаться от традиционных туристических локаций Рима. Вместо этого пара погрузилась в путешествие по скрытым уголкам города, где Дамиано провел юность.

Фотосессию задумали как своеобразный road movie. Маршрут начался в Монтеверде-Веккьо - районе, где прошла юность музыканта.

Далее они побывали в Трастевере, в том числе у паба Samovar и легендарного Bar San Calisto.

Съемки также проходили на территории Американской академии в Риме и в Вилле Скиарра.

Личная жизнь пара

Как известно, Дамиано и Дав готовятся к свадьбе, которая должна состояться в ближайшие месяцы. Они подтвердили свои отношения в 2024 году, а в начале 2026-го объявили о помолвке.

Несмотря на постоянное внимание публики, они пытаются покидать часть своей жизни вне камер. В настоящее время они живут между Римом и Лос-Анджелесом и планируют рабочие графики так, чтобы как можно меньше времени проводить по отдельности.

"Мы не хотим жить в отношениях на расстоянии. Мы делаем все, чтобы они казались нормальными", - сказала Дав.

Дамиано со своей стороны отметил, что его понятие дома изменилось. Рим навсегда останется его родным городом, но теперь ощущение дома для него связано прежде всего с рядом человеком.

"Даже если мы на гастролях, находимся в Баден-Бадене, в Германии, я чувствую себя как дома. Мы действительно нужны друг другу", - рассказал артист.

Как Дамиано сделал предложение

Музыкант не стал прибегать к большим романтическим жестам. Он сделал предложение дома, когда они собирали чемоданы перед поездкой. В тот момент актриса была в объемной футболке, с мокрыми волосами и без макияжа.

Дамиано объяснил невесте, что их жизнь и без того полна впечатляющих моментов. Романтика для них заключается в простых вещах - вместе заниматься домашними делами, готовить и однажды состариться рядом.

"В интернете люди видят только важные моменты. Но между ними было два месяца, когда мы просто ходили за продуктами, готовили еду и пытались понять, как работает наша новая соковыжималка", - поделилась она.