"Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week

Грузинський дизайнер Георгій Кебурія привернув увагу політичною заявою під час показу свого бренду KEBURIA на London Fashion Week. Перший же вихід колекції весна-літо 2027 містив пряме послання президенту Росії Володимиру Путіну.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на Hypebae .

Що з'явилося на подіумі

Показ KEBURIA відбувся 17 вересня і став одним із перших шоу нового сезону London Fashion Week.

В офіційному розкладі бренд представив колекцію опівдні першого дня модного тижня.

Відкрити дефіле дизайнер вирішив особливо промовистим образом.

На подіум вийшов чоловік-модель із гітарою за спиною.

На її задній частині червоною фарбою було написано: "Hope you burn Putin", що можна перекласти як "Сподіваюся, ти згориш, Путін".

Саме цей вихід Hypebae назвав політично зарядженим початком шоу.

Цього сезону KEBURIA також уперше звернувся до чоловічого одягу.

Після першого образу колекція продовжилася характерними для бренду експериментами з пропорціями: гострими плечима, архітектурними комірами, великими кишенями та ультракороткими шортами.

У колекції поєднали мотиви британської сільської естетики, кінного спорту та вестерну.

Дизайнер використав потертий канвас, металізований твід, жакардові тканини та багато бахроми.

Хто такий Георгій Кебурія

KEBURIA - грузинський бренд одягу та аксесуарів, створений дизайнером-самоучкою Георгієм Кебурією у Тбілісі.

Сам бренд зазначає, що дизайнер заснував його у 2015 році. За роки роботи речі KEBURIA з'являлися на Ріанні, Леді Газі, Майлі Сайрус, Розалії та інших світових зірках.

Георгій Кебурія (фото: instagram.com/george.keburia)

Політичні та суспільні теми для Кебурії не нові. London Fashion Week у профілі дизайнера окремо зазначає, що у своїх роботах він уже звертався до наслідків громадянської війни у Грузії 1990-х та теми гомофобії.

Для KEBURIA це також не перша поява на лондонському подіумі. Дизайнер дебютував на London Fashion Week у 2025 році, а нинішня колекція стала черговим етапом його роботи у британській столиці.

До слова, London Fashion Week сезону весна-літо 2027 проходить у британській столиці з 17 до 21 вересня.

У програмі заявлені десятки показів і презентацій, серед яких Burberry, Alexander McQueen, Simone Rocha, Mulberry та інші бренди.