На війні зник безвісти український актор Олександр Мартиненко: що відомо

Актор театру ляльок та куратор акторських курсів Олександр Мартиненко, який після початку повномасштабної війни став на захист України, отримав статус безвісти зниклого. Він перебував на бойовому виході, коли зв'язок із ним перервався.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис актора дубляжу під ніком NoizyMinor в X .

Що відомо про зникнення Олександра Мартиненка

NoizyMinor опублікував сториз, у якій зазначалося, що Олександр вже тиждень знаходиться у статусі безвісти зниклого. Він служив в 158-й окремій механізованій бригаді.

Як зазнається, позиція, на якій перебували українські військовослужбовці, зазнала прямого влучання двох російських FPV-дронів. Після цього з ними було втрачено зв'язок.

Олександр Мартиненко зник безвісти (скриншот)

На іншому скриншоті актор показав повідомлення від користувачки Instagram під ніком patrici_ia, яка першою поширила інформацію про зникнення. За її словами, Мартиненко з 18 квітня перебував на бойовому виході без зв'язку.

"Лише двічі голосове передавали від нього мамі через комбата. Наприкінці липня в позицію влучило 2 FPV-дрони", - йщлося в повідомленні.

Також дівчина зазначила, що немає підтверджень, що Олександр в цей момент був на позиції. Водночас з 1 серпня він офіційно перебуває у статусі безвісти зниклого.

Що відомо про зникнення Мартиненка (скриншот)

Що відомо про Олександра Мартиненка

Він пов'язаний з українським театральним мистецтвом. Працював актором театру ляльок, брав участь у сучасних театральних проєктах і займався викладанням акторської майстерності.

Мартиненко був куратором акторсько-перформативних курсів DAKH School. Також брав участь у театральних постановках і перформансах.

Крім того, актор був одним із виконавців філософсько-музичної притчі "Сон Аліси", створеної за п'єсою драматурга KLIM.