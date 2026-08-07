Оксамитовий сезон: де є шанс наздогнати літо

У вересні та на початку жовтня погода ще залишається теплою, сонце стає лагіднішим, море зберігає комфортну температуру, а популярні курорти помітно порожніють. Саме тому оксамитовий сезон багато мандрівників вважають найкращим часом для відпочинку.

Наталія Якименко, директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!", радить читачам Wave RBC.UA обирати напрямок уважно.

"Не всі курорти однаково добре підходять для оксамитового сезону. Адріатичне море швидко охолоджується, тому можна не отримати того пляжного відпочинку, на який розраховуєш. На чорноморському узбережжі Болгарії вже можливі прохолодні дні. Натомість Туреччина, Єгипет, Греція, Туніс та Іспанія залишаються безпрограшним вибором: комфортна погода, тепле море й значно менше туристів. Крім того, початок осені - чудовий час для круїзів: уже не так спекотно, можна неспішно побачити кілька країн без виснажливої спеки", - запевняє Наталія.

Туреччина

Для оксамитового сезону найкраще підійдуть Анталія та Кемер. У вересні температура повітря тут сягає +28…30 °C, море прогріте приблизно до +26 °C, а пакетні тури вже стають доступнішими.

Белек, Анталія (фото: особистий архів автора)

Наприкінці літа курорти помітно тихішають: дітей менше, анімація вже не така гучна, тому атмосфера стає більш спокійною. У жовтні погода трохи прохолодніша, але море все ще комфортне для купання, а вечори - для прогулянок.

Водночас Фетхіє, розташоване ближче до Егейського моря, восени зазвичай більш вітряне й прохолодніше.

Єгипет

Хургада та Шарм-ель-Шейх традиційно залишаються одними з найкращих напрямків для осіннього пляжного відпочинку. Температура повітря стає комфортнішою, а море ідеально підходить для плавання, снорклінгу та дайвінгу.

Хургада, Єгипет (фото: instagram.com/travel_matters_ro)

Наталія Якименко також радить звернути увагу на Нью-Аламейн: "Цей курорт уже називають "новими Мальдівами". В оксамитовий сезон тут комфортні +26…28 °C, спокійне море, сучасні готелі й небагато туристів. До того ж із вересня ціни стають значно привабливішими".

Грецькі острови

Крит восени поєднує пляжний відпочинок із неспішними екскурсіями. У вересні тут ще панує справжнє літо, а в жовтні стає свіжіше, хоча море залишається теплим.

Крит, Греція (фото: instagram.com/vitor.esteves)

Родос із боку Егейського моря може бути доволі вітряним, саме тому його особливо люблять кайтсерфери.

Вікторія Плясун, менеджерка приймаючої компанії на Криті, зазначає: "Після початку вересня на острові значно меншає молоді та родин із дітьми. Вулиці стають тихішими, зникає шум квадроциклів і мотоциклів, повітря стає свіжішим, а цикади поступово стихають. Це найкращий час, щоб насолодитися вечорами, ароматом гірських трав і моря. До звичних екскурсій додаються фестивалі вина, збору оливок і свята врожаю. Подорожі на Санторіні також стають комфортнішими завдяки м'якшому сонцю".

Кіпр

Пляжний сезон на Кіпрі нерідко триває майже до листопада. У жовтні температура повітря тримається на рівні +25…28 °C, море залишається теплим, а погода чудово підходить як для пляжного відпочинку, так і для винних маршрутів та екскурсій.

Кіпр, Ларнака (фото: особистий архів автора)

Південна Іспанія

Коста-Бланка та Коста-дель-Соль - Аліканте, Малага й сусідні курорти — восени все ще тішать комфортною погодою. Температура моря становить близько +22…23 °C, а відсутність літніх натовпів дозволяє спокійно гуляти містами й відвідувати музеї без черг.

Аліканте, Іспанія, у жовтні (фото: особистий архів автора)

Де може не пощастити з погодою

Албанія та Чорногорія

Попри красу цих напрямків, більшість чартерних програм і туристичних сервісів працюють лише до середини вересня. Якщо плануєте поїздку, краще обирати першу половину місяця.

Чорногорія у вересні (фото: особистий архів автора)

Хорватія та північна Італія

У жовтні тут дедалі частіше йдуть дощі, море швидко охолоджується, а багато готелів завершують сезон. Вересень ще підходить для прогулянок та активного відпочинку, але купання вже може бути некомфортним.

Місто Сало на березі озера Гарда, Ломбардія, Італія, жовтень (фото: особистий архів автора)

Єлена Патрк із хорватської агенції Adria Sole розповідає: "На острові Крк у вересні туристів уже значно менше, ніж у серпні, а ціни на проживання помітно знижуються. Денна температура іноді сягає +27 °C, однак море прохолодніше - близько +20 °C. У цей період можливі сильний вітер і дощі. Вересень більше підходить для прогулянок, велосипедних маршрутів та активного відпочинку. Частина закладів працює до середини жовтня, але багато сервісів уже завершує сезон".

Що перевірити перед бронюванням

Плануючи подорож восени, варто звертати увагу не лише на температуру повітря, а й на температуру моря, ймовірність опадів, напрямок і силу вітру.

Не менш важливо заздалегідь перевірити, чи працюють ресторани, екскурсії та розважальні заклади на обраному курорті, адже наприкінці сезону частина сервісів уже може бути закрита.

Також починати планування краще з логістики: уточніть, чи ще виконуються чартерні або регулярні рейси. На багатьох популярних напрямках чартерні програми завершуються вже в першій половині вересня.

Оксамитовий сезон - це можливість продовжити літо без його недоліків. Якщо правильно обрати напрямок, можна отримати тепле море, комфортну погоду, неспішний ритм відпочинку й значно менше людей навколо. Саме тому багато досвідчених мандрівників вважають вересень і початок жовтня найкращим часом для подорожей до моря.