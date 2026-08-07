Трюки без дублерів, примхи стихії та неочікувані повороти - як створювали “Заколот” із Джейсоном Стейтемом

Екшен-трилер "Заколот" із Джейсоном Стейтемом та Аннабелль Волліс виходить у всеукраїнський прокат вже 27 серпня. Знімальна група працювала на реальному контейнеровозі посеред моря, долала примхи погоди, а Стейтем вкотре відмовився перекладати небезпечні трюки на дублерів. Про те, що залишилося за кадром одного з найочікуваніших екшенів літа, Wave RBC.UA ексклюзивно розповіли у Green Light Films.

Перші сцени "Заколоту" знімали у британській студії Pinewood, де спеціально для фільму звели масштабні декорації: тайську вулицю з магазинами та барами, внутрішні приміщення контейнеровоза й навіть самі вантажні контейнери. Та головний виклик чекав команду попереду.

Режисер Жан-Франсуа Ріше від самого початку наполягав: ключові події мають розгортатися не в павільйоні, а на справжньому контейнеровозі. Знайти відповідне судно виявилося складніше, ніж очікували. Команда кілька місяців переглядала кораблі по всьому світу, укладала угоди, які зривалися одна за одною, і навіть розпочала зйомки, ще не маючи головної локації. Лише згодом вдалося знайти 150-метровий контейнеровоз Skylight на Мальті. Саме він "зіграв" судно Artemis, на борту якого розгортається більшість подій фільму.

Робота на реальному кораблі додала стрічці автентичності, але водночас стала справжнім випробуванням для всієї команди. Вузькі проходи, спекотне машинне відділення, постійний гуркіт двигунів і море, яке щодня диктувало свої правила, змушували акторів буквально підлаштовуватися під стихію.

Кадр з фільму "Заколот" (фото: Green Light Films)

Для Аннабелль Волліс участь у проєкті стала справжньою "безпрограшною ставкою" - саме так акторка описала рішення приєднатися до фільму поруч із Джейсоном Стейтемом. А найважчим випробуванням для неї виявилися не бойові сцени, а мінлива погода.

"Одного дня море було абсолютно спокійним, і ми могли впевнено стояти на ногах та вимовляти репліки. Наступного здіймався сильний вітер, і підлога буквально йшла з-під ніг. Доводилося миттєво пристосовуватися. Думаю, на екрані половина з нас виглядатиме так, ніби ми добряче напідпитку", - зі сміхом розповіла Волліс.

Та повернімося до самого початку. Щойно сценарій потрапив до режисера Жана-Франсуа Ріше, він навіть не розглядав інших кандидатів на головну роль. За його словами, образ Коула Ріда відразу асоціювався саме з Джейсоном Стейтемом.

"Я одразу подумав про Джейсона. Коли він погодився, фільм буквально ожив. Я надіслав йому сценарій у п'ятницю, за вихідні він його прочитав, а вже в понеділок ми почали планувати роботу. Знімати кіно — складно, але з Джейсоном усе відбувалося легко. "Заколот" - це Джейсон Стейтем. Він став серцем цього фільму", - розповів режисер.

І хоча саме Стейтем був першим вибором режисера, це означало й інше - виконавець головної ролі прагнув виконати максимум екшен-сцен самостійно.

"Джейсон хоче робити все сам. І це чудово, адже я не люблю, коли під час великих планів видно, що замість актора працює дублер. Глядач одразу це помічає. А з Джейсоном у бійках і автомобільних погонях - це справді він. Він любить це", - наголосив Ріше.

Сам Стейтем зізнається, що саме такі сцени найбільше захоплюють його під час роботи.

"Жан-Франсуа хоче знімати якомога більше наживо, а не покладатися на комп'ютерну графіку. Саме це мені в ньому подобається. Я й сам завжди захоплююся трюками. Це, мабуть, трохи по-дитячому, але щоразу із нетерпінням чекаю, як ми їх реалізуємо”, - поділився актор.

Кадр з фільму "Заколот" (фото: Green Light Films)

Не відставала й Аннабелль Волліс. До початку зйомок акторка вперше серйозно взялася за силові тренування, додала більше кардіонавантажень і готувалася до фізично складних сцен.

“Я завжди хочу виконувати якомога більше сама. Нам пощастило працювати з однією з найкращих каскадерських команд у світі, але я вважаю, що тіло - це головний інструмент актора. Воно має бути готовим до будь-яких викликів”, - зазначила Волліс.

Нагадаємо, у центрі сюжету - Коул Рід, якого після вбивства боса підставляють, звинувативши у злочині. Змушений переховуватися, він прагне не лише помститися за смерть друга, а й докопатися до правди та відновити справедливість. Та вже незабаром на його шляху з'являється Енджі Елліс — жінка, яка понад усе хоче повернутися до доньки. Їхні цілі різні, але обставини змушують діяти разом, а ставки виявляються значно вищими, ніж вони могли уявити.

Продюсери називають "Заколот" поєднанням "Міцного горішка" та "В облозі" - масштабним екшеном, у якому дія не зупиняється ні на хвилину. І якщо історії зі знімального майданчика виявилися настільки напруженими, то на великому екрані ставки будуть ще вищими.