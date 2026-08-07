Трюки без дублёров, капризы стихии и неожиданные повороты - как снимали "Мятеж" с Джейсоном Стэйтемом

Первые сцены "Мятежа" снимали на британской студии Pinewood, где специально для фильма возвели масштабные декорации: тайскую улицу с магазинами и барами, внутренние помещения контейнеровоза и даже сами грузовые контейнеры. Но главное испытание ждало команду впереди.

Режиссёр Жан-Франсуа Рише с самого начала настаивал: ключевые события должны разворачиваться не в павильоне, а на настоящем контейнеровозе. Найти подходящее судно оказалось сложнее, чем ожидалось. Команда несколько месяцев искала корабли по всему миру, заключала сделки, которые срывались одна за другой, и даже начала съёмки, ещё не имея главной локации. Лишь позже удалось найти 150-метровый контейнеровоз Skylight на Мальте. Именно он «сыграл» судно Artemis, на борту которого разворачивается большая часть событий фильма.

Работа на настоящем корабле добавила фильму аутентичности, но одновременно стала настоящим испытанием для всей команды. Узкие проходы, жаркое машинное отделение, постоянный гул двигателей и море, которое каждый день диктовало свои правила, заставляли актёров буквально подстраиваться под стихию.

Кадр из фильма «Мятеж» (фото: Green Light Films)

Для Аннабель Уоллис участие в проекте стало настоящей "беспроигрышной ставкой" - именно так актриса описала свое решение присоединиться к фильму вместе с Джейсоном Стэйтемом. Но самым сложным испытанием для нее оказались вовсе не боевые сцены, а переменчивая погода.

"Однажды море было абсолютно спокойным, и мы могли уверенно стоять на ногах и произносить реплики. На следующий день поднимался сильный ветер, и палуба буквально уходила из-под ног. Приходилось мгновенно приспосабливаться. Думаю, на экране половина из нас будет выглядеть так, будто мы изрядно выпили", — со смехом рассказала Уоллис.

Но вернемся к самому началу. Как только сценарий попал к режиссеру Жану-Франсуа Рише, он даже не рассматривал других кандидатов на главную роль. По его словам, образ Коула Рида сразу ассоциировался именно с Джейсоном Стэйтемом.

"Я сразу подумал о Джейсоне. Когда он согласился, фильм буквально ожил. Я отправил ему сценарий в пятницу, за выходные он его прочитал, а уже в понедельник мы начали планировать работу. Снимать кино - сложно, но с Джейсоном все происходило легко. "Мятеж" - это Джейсон Стэйтем. Он стал сердцем этого фильма", — рассказал режиссер.

И хотя именно Стэйтем был первым выбором режиссера, это означало и другое - исполнитель главной роли стремился выполнить максимум экшен-сцен самостоятельно.

"Джейсон хочет делать все сам. И это прекрасно, потому что я не люблю, когда в крупных планах видно, что вместо актера работает дублер. Зритель сразу это замечает. А с Джейсоном в драках и автомобильных погонях - это действительно он. Ему это нравится", - подчеркнул Рише.

Сам Стэйтем признается, что именно такие сцены больше всего увлекают его во время работы.

"Жан-Франсуа хочет снимать как можно больше вживую, а не полагаться на компьютерную графику. Именно это мне в нем нравится. Я и сам всегда обожаю трюки. Наверное, это немного по-детски, но каждый раз с нетерпением жду, как мы их реализуем", - поделился актер.

Кадр из фильма "Мятеж" (фото: Green Light Films)

Не отставала и Аннабелль Уоллис. Перед началом съемок актриса впервые всерьез занялась силовыми тренировками, добавила больше кардионагрузок и готовилась к физически сложным сценам.

"Я всегда стараюсь выполнять как можно больше трюков сама. Нам повезло работать с одной из лучших каскадерских команд в мире, но я считаю, что тело - главный инструмент актера. Оно должно быть готово к любым испытаниям», - отметила Уоллис.

Напомним, в центре сюжета - Коул Рид, которого после убийства босса подставляют, обвинив в преступлении. Вынужденный скрываться, он стремится не только отомстить за смерть друга, но и докопаться до правды и восстановить справедливость. Однако вскоре на его пути появляется Энджи Эллис - женщина, которая больше всего на свете хочет вернуться к своей дочери. Их цели разные, но обстоятельства вынуждают их действовать сообща, а ставки оказываются гораздо выше, чем они могли себе представить.

Продюсеры называют "Мятеж" сочетанием "Крепкого орешка" и "В осаде" - масштабным экшеном, в котором действие не останавливается ни на минуту. И если истории со съемочной площадки оказались настолько напряженными, то на большом экране ставки будут еще выше.