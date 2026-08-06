Макіяж без макіяжу: як природна шкіра стала головним beauty-трендом

Зендая, Гейлі Бібер, Софія Річі Ґрейндж і Памела Андерсон відмовляються від щільного покриття на користь майже непомітного макіяжу
Після років контурингу, матових тональних основ і бездоганно "відретушованих" облич індустрія краси повертається до природності. Головний макіяж літа 2026 року майже неможливо помітити: він не маскує шкіру, а лише підкреслює її природну текстуру. Зіркова візажистка та б'юті-інфлюенсерка Ася Кобзар та Wave RBC.UA вважають, що цей тренд надовго.
На нью-йоркській прем'єрі "Одіссеї" Зендая з'явилася в образі, який одразу став одним із найобговорюваніших цього літа. Шкіра акторки виглядала так, ніби на ній немає нічого, окрім легкої засмаги й природного сяйва.
Зендая на нью-йоркській прем'єрі "Одіссеї" (фото: https://www.instagram.com/tom_zendaya_marvel)
Візажист Ернесто Касільяс свідомо відмовився від щільного покриття. Ледь помітний рум'янець теплих відтінків, природно розчесані брови, відсутність туші та тон, який буквально зливається зі шкірою, - усе працює на головну ідею: обличчя має виглядати не нафарбованим, а відпочилим.
Зендая - далеко не єдина, хто зробив ставку на таку естетику. Схожі образи цього літа демонструють Гейлі Бібер, Софія Річі Ґрейндж, Памела Андерсон і сестри Дженнер. У кожної своя інтерпретація, але принцип залишається незмінним: доглянута шкіра, мінімум декоративної косметики та максимум природного світіння.
Попри популярність у TikTok, no makeup makeup - далеко не новий винахід.
Його витоки можна знайти ще на бекстейджах показів Calvin Klein у 1990-х роках, коли візажисти навмисно залишали текстуру шкіри видимою, а декоративний макіяж зводили до мінімуму. Саме тоді сформувалася філософія, яка залишається актуальною й сьогодні: спочатку - здорова шкіра, потім - косметика.
У 2004 році американська візажистка й підприємиця Вікторія Джексон навіть зареєструвала вислів no makeup makeup, фактично закріпивши його як окрему концепцію в індустрії краси.
Друга хвиля популярності прийшла разом із соцмережами. Після епохи складного контурингу, матових тональних основ і максимально щільного покриття користувачі дедалі більше тяжіли до естетики clean girl. Саме вона повернула в моду природну текстуру шкіри, легке сяйво та мінімальну кількість косметики.
Цікаво, що для багатьох жінок із Латинської Америки такий підхід ніколи не був трендом - це давно стало частиною щоденної б'юті-рутини. Тож сьогодні радше йдеться не про новий винахід, а про переосмислення знайомої естетики.
За найвідомішими "макіяжами без макіяжу" стоять візажисти, які вже багато років просувають принцип skin first.
Ернесто Касільяс, автор останніх образів Зендаї, працює з максимально прозорими текстурами та світним фінішем.
Деніел Мартін, який створював весільний макіяж Меган Маркл, давно відомий любов'ю до шкіри, що виглядає живою, а не припудреною.
Кеті Джейн Г'юз ще задовго до TikTok популяризувала культ природного сяйва та мінімальної кількості продуктів, працюючи з Дуа Ліпою та Гейлі Бібер.
А Мері Філліпс зробила знаменитою техніку underpainting - спосіб створити скульптурне, але майже непомітне обличчя завдяки роботі з кремовими текстурами.
Зіркова візажистка та б'юті-інфлюенсерка Ася Кобзар переконана: no makeup makeup давно перестав бути короткочасною модою.
"Індустрія краси перестала концентруватися на тому, щоб щось приховати. Сьогодні головний акцент - на здоровій шкірі. Саме тому догляд, SPF, сироватки й відновлення шкірного бар'єра стали важливішими за декоративну косметику. І поки цей запит існує, тренд залишатиметься актуальним", - говорить експертка.
На її думку, літо лише підсилює популярність такого макіяжу, адже в спеку хочеться менше шарів косметики та легших текстур. Водночас сама філософія не залежить від сезону.
"Взимку тон може бути трохи щільнішим, відтінки — холоднішими, а зволоження — інтенсивнішим. Але головний принцип залишається незмінним: шкіра має виглядати шкірою", - пояснює вона.
Саме тут і криється найбільший парадокс.
Макіяж, який виглядає так, ніби його немає, є одним із найскладніших у роботі візажиста.
"Щоб отримати ефект "своя шкіра, тільки краща", її потрібно дуже добре підготувати. Будь-яка сухість, нерівність чи неправильна текстура одразу стають помітними. Після догляду потрібна лише точкова корекція - трохи консилера там, де це справді необхідно, кремові рум'яна, легкий контур і хайлайтер. Не більше", - говорить Ася Кобзар.
Власницям рівної шкіри досягти такого ефекту простіше. Якщо ж є виражена пігментація, розацеа чи постакне, техніка вимагатиме більше часу й точнішої роботи. А інколи - і зовсім не стане найкращим вибором.
Головний парадокс no makeup makeup полягає в тому, що його природність ретельно продумана. За ефектом "я майже не фарбувалася" стоїть складна робота з текстурами, світлом і доглядом.
Саме тому цей тренд так органічно вписується в сучасну beauty-культуру. Сьогодні розкіш асоціюється не з кількістю косметики, а зі здоровою шкірою, яка не потребує маскування. І, схоже, саме ця естетика залишатиметься з нами ще не один сезон.