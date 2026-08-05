Антон Тимошенко чесно відповів на незручні запитання: про гроші, страхи та російську мову

Комік і волонтер поділився несподіваними фактами про себе
Стендап-комік і волонтер Антон Тимошенко відверто висловився про гроші, назвав свій найбільший страх, зізнався, кому по-доброму заздрить, та пояснив, що сказав би собі у 18 років.
Цими та іншими подробицями комік поділився в ексклюзивному бліці Wave RBC.UA.
Найдорожча річ у вашому гардеробі?
Чек за загальний чекап організму.
Скільки грошей зараз у вас на картці?
Про такі речі я не говорю, як і будь-який українець. Це найінтимніше питання для будь-кого з України.
У нас люди готові говорити про улюблені пози в сексі, але не про гроші.
Я люблю по-собачому, бо 1 хвилина оргазму по-собачому - це 15 хвилин по-людському.
Коли востаннє плакали?
Коли перевіряв скільки грошей на картці.
Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?
"Фу, це хуже Петросяна!". Хоча я ніколи не хотів бути краще петросяна. Чи на рівні. Якщо я гірше петросяна - це здобуток.
Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)
Кого з українського шоубізнесу недооцінюють?
Ницо Потворно. Єгора Шатайла. Паліндрома. Нікіту Трандафілова. Юлю Юріну. Діти інженерів. Love n Joy.
А кого переоцінюють?
Антона Тимошенка.
На що вам шкода витрачати гроші?
Буквально на будь-що, окрім дітей. Але в мене їх немає.
Найбільша сума, яку заробили за один день?
5000 доларів
Найбільша сума, яку витратили за один день?
1000 доларів. Якщо я витрачу більше за день, у мене буде інсульт.
Що про вас знають не всі?
Я пройшов Stronghold: Crusader без чітів.
Остання людина, якій ви писали в месенджері?
Євген Янович.
Найбільший страх?
Що мама прочитає це інтервʼю і дізнається, що я витратив тисячу доларів за день.
Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)
Якби завтра довелося змінити професію - ким би стали?
Онліфанщиком.
Ваша найдорожча покупка за останній рік?
Новий макбук.
Коли востаннє ревнували?
Нещодавно, коли Василь Байдак запостив про те, скільки донатів він привіз з туру США.
Яке питання від журналістів дратує найбільше?
Як змінився гумор під час війни / як війна впливає на гумор / а не думаєте піти в президенти.
За що вам соромно з минулого?
Владе, вибач, що кинув в тебе стільцем.
Кому з колег заздрите по-доброму?
Більшості й через купу причин. Перші - це талановиті коміки з крутими кутами зору на тему і формулюваннями.
Можу виділити Єгора Шатайла, Сергія Чиркова, Ганну Кочегуру, Настю Зухвалу, Сергія Ліпка, Євгена Євсюкова.
Ще заздрю комікам з класною імпровізацією: Вася Байдак, Рома Міщеряков. Марку Куцевалову заздрю, що йому так личить образ Лілу. Роману Щербану заздрю його харизмі.
Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)
Без чого не уявляєте свій день?
Без балістики.
Що б зараз сказали собі 18-річному?
Хлопче, в майбутньому все буде супер. Навіть не переживай. Але російська мова відкидає тебе назад.