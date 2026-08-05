Антон Тимошенко чесно відповів на незручні запитання: про гроші, страхи та російську мову

Стендап-комік і волонтер Антон Тимошенко відверто висловився про гроші, назвав свій найбільший страх, зізнався, кому по-доброму заздрить, та пояснив, що сказав би собі у 18 років.

Цими та іншими подробицями комік поділився в ексклюзивному бліці Wave RBC.UA.

Бліц "Зірки без фільтрів" з Антоном Тимошенком

Найдорожча річ у вашому гардеробі?

Чек за загальний чекап організму.

Скільки грошей зараз у вас на картці?

Про такі речі я не говорю, як і будь-який українець. Це найінтимніше питання для будь-кого з України.

У нас люди готові говорити про улюблені пози в сексі, але не про гроші.

Я люблю по-собачому, бо 1 хвилина оргазму по-собачому - це 15 хвилин по-людському.

Коли востаннє плакали?

Коли перевіряв скільки грошей на картці.

Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?

"Фу, це хуже Петросяна!". Хоча я ніколи не хотів бути краще петросяна. Чи на рівні. Якщо я гірше петросяна - це здобуток.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Кого з українського шоубізнесу недооцінюють?

Ницо Потворно. Єгора Шатайла. Паліндрома. Нікіту Трандафілова. Юлю Юріну. Діти інженерів. Love n Joy.

А кого переоцінюють?

Антона Тимошенка.

На що вам шкода витрачати гроші?

Буквально на будь-що, окрім дітей. Але в мене їх немає.

Найбільша сума, яку заробили за один день?

5000 доларів

Найбільша сума, яку витратили за один день?

1000 доларів. Якщо я витрачу більше за день, у мене буде інсульт.

Що про вас знають не всі?

Я пройшов Stronghold: Crusader без чітів.

Остання людина, якій ви писали в месенджері?

Євген Янович.

Найбільший страх?

Що мама прочитає це інтервʼю і дізнається, що я витратив тисячу доларів за день.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Якби завтра довелося змінити професію - ким би стали?

Онліфанщиком.

Ваша найдорожча покупка за останній рік?

Новий макбук.

Коли востаннє ревнували?

Нещодавно, коли Василь Байдак запостив про те, скільки донатів він привіз з туру США.

Яке питання від журналістів дратує найбільше?

Як змінився гумор під час війни / як війна впливає на гумор / а не думаєте піти в президенти.

За що вам соромно з минулого?

Владе, вибач, що кинув в тебе стільцем.

Кому з колег заздрите по-доброму?

Більшості й через купу причин. Перші - це талановиті коміки з крутими кутами зору на тему і формулюваннями.

Можу виділити Єгора Шатайла, Сергія Чиркова, Ганну Кочегуру, Настю Зухвалу, Сергія Ліпка, Євгена Євсюкова.

Ще заздрю комікам з класною імпровізацією: Вася Байдак, Рома Міщеряков. Марку Куцевалову заздрю, що йому так личить образ Лілу. Роману Щербану заздрю його харизмі.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Без чого не уявляєте свій день?

Без балістики.

Що б зараз сказали собі 18-річному?

Хлопче, в майбутньому все буде супер. Навіть не переживай. Але російська мова відкидає тебе назад.