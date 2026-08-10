Стас Боклан сів за кермо машини часу у трейлері "Крашанки 2.0": що відомо про прем'єру

В Україні презентували офіційний трейлер сімейної комедії "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс". У продовженні історії родина Забіяк знову опиниться у центрі неймовірних подій, зокрема героям доведеться мати справу з подорожами в часі.

Що показали у трейлері та коли прем'єра, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Про що буде "Крашанка 2.0"

У новій частині винахідливий Іван Андрійович, якого зіграв Стас Боклан, не відмовляється від ідеї змінити перебіг історичних подій. Після експериментів із ракетою герой береться за значно масштабніший проєкт - створює Машину Квантових Парадоксів.

Для свого винаходу Андрійович перетворює старий бус на машину часу. Разом із онуком Мишком він планує вирушити в минуле, аби спробувати запобігти війні та не допустити низки трагічних подій.

Стас Боклан в ролі Івана Андрійовича (кадр з фільму)

Втім, як це часто трапляється з експериментами винахідника, все швидко йде не за планом. Подорож у часі перетворюється для родини Забіяк на низку несподіваних зустрічей, курйозних ситуацій і нових випробувань.

Чи зможуть вони вплинути на хід історії та що станеться з родиною після втручання у час, стане відомо вже після виходу фільму в кінотеатрах.

А поки глядачі можуть переглянути офіційний трейлер "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс".



Хто зіграв у фільмі та коли прем'єра

До акторського складу комедії увійшли Стас Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, Михайло Пулянський та Володимир Гладкий.

Також у стрічці з'являться відомі українці у камео. Серед них - співачка KOLA, хореографка Олена Шоптенко та чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик.

Актор Володимир Гладкий зазначив, що попри фантастичну складову та пригодницький сюжет, фільм порушує цілком близькі кожному теми - родинні стосунки та взаєморозуміння між поколіннями.

"Все це подано через пригоди, гумор і фантастику. Мені здається, глядачам буде цікаво не лише стежити за сюжетом, а й впізнавати у героях себе та своїх близьких. А ще це той випадок, коли фільм варто дивитися саме в кінотеатрах - разом з друзями і родиною", - сказав він.

Хто зіграв у стрічці "Крашанка 2.0" (кадр з фільму)

Прем'єра стрічки від режисера Тараса Дударя запланована на 8 жовтня 2026 року.

Фільм створила Mamas Film Production, а його дистрибуцією займається Green Light Films.