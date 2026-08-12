"Не все должны быть олигархами": Заднепровский о болезни мамы, профессии сына и гонорары

В Киеве стартовали съемки новой украинской комедии " Скажене Різдво" , которая продолжит историю героев популярной франшизы "Скажене весілля". В свою роль вернулся и Назар Заднепровский, для которого эта киновселенная, по его словам, уже стала своеобразной визитной карточкой.

Во время прошедшего дня Wave RBC.UA пообщалось с актером о его многолетнем сотрудничестве с Юрием Горбуновым, будущем сына в творческой профессии и непростым периодом в семье из-за болезни мамы.

Назар, вы уже не впервые снимаетесь в проектах Юрия Горбунова. Как за это время изменились ваши рабочие отношения? Понимаете ли друг друга уже буквально с полслова?

Возможно, у нас ничего не изменилось в рабочих отношениях, потому что творчески мы понимаем друг друга с полслова.

А вот с Юрой как с продюсером мы особенно хорошо "понимаем друг друга", когда говорим о гонораре.

Поэтому на многое, чтобы не терять дружеские отношения, приходится закрывать глаза и говорить: "Будь оно как будет".

Финансовые вопросы - это финансовые вопросы. Главное, чтобы было творчество.

Для меня "Скажене весілля", эти полные метры, а теперь и "Скажене весілля" - это моя визитная карточка.

Назар Заднепровский (фото: Театр Франко)

Не у каждого актера в Украине, даже народного артиста, есть комедийная трилогия. А теперь это уже будет четвертый фильм.

Я счастлив, что имею этот проект. И счастлив, что в моей жизни есть Юрий Николаевич Горбунов.

Сейчас активно обсуждают историю актрисы Елены Великановой. Она много лет живет в Украине, после начала полномасштабной войны осталась здесь и отказалась от работы в России, но из-за российского паспорта не может работать актрисой. По вашему мнению, должна ли украинская киноиндустрия делать исключения в таких случаях?

Я дал себе обет: вопрос, в котором я не разбираюсь и о котором впервые слышу, я не буду комментировать.

Я от вас сейчас впервые услышал эту историю, честное слово.

У меня уже был случай, когда я в интервью дал ответ на тему, в которой до конца не разобрался – потом выгребал.

Поэтому больше не хочу так поступать. Я даже не знаю, кто эта актриса и о чем конкретно идет речь.

Обычно родители стремятся, чтобы дети выбирали более стабильные профессии, гарантирующие хороший заработок. А вы, напротив, не скрываете, что хотите, чтобы сын пошел по вашему пути. Почему вам это важно?

Я надеюсь, что у него будет два высших образования. Сейчас он кончит то, что сам захотел.

Его действительно интересует все, что связано с деньгами. Молодежь это интересует. Но, слава Богу, он заинтересовался продюсерством, администрированием.

Я хочу, чтобы он потом обязательно попробовал себя еще и в кино. Не будем забегать вперед с планами, но хочу, чтобы он был не только театральным продюсером, администратором или директором.

Назар Заднепровский (скриншот)

Я горжусь тем, что я - четвертое актерское поколение. И хочу, чтобы они гордились тем, что они пятые.

Мой прадед, к примеру, не был актером. Он был заместителем министра культуры в СССР, ректором театрального института и режиссером. То есть, может быть, Миша продолжит династию в другой форме.

Не все могут быть банкирами или олигархами. Есть семьи художников, певцов, артистов балета, есть династии шахтеров или электриков. Не надо этого стыдиться.

Мир был бы просто неинтересным, будь все ходили с мешками денег и все были олигархами. Надо, чтобы он разливался яркими красками.

Ваш отец как-то назвал вас "золотым ребенком", ведь вы всегда рядом с мамой и очень его поддерживаете. Как она сейчас себя чувствует?

Без изменений. Не очень хорошо. Сейчас у меня много работы, поэтому я специально обратился в агентство, и с мамой помогает сиделка.

Когда сиделке нужно уехать домой, я возвращаюсь к маме. Я все умею, потому что три с половиной года все делал сам.

Мама лежащая, плохо ест, принимает много таблеток и лекарств.

Ей 75 лет. Дай Бог нам всем дожить до такого возраста. И одновременно сейчас страдают 18-летние, 20-летние ребята на фронте.

Когда это отдаешь себе отчет, понимаешь, что в моей жизни все еще довольно неплохо.