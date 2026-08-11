"Все, как в концлагере". Полякова поразила заявлениями об Украине и "хороших россиянах"

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, свое отношение к россиянам, поддерживающим Украину, а также скандал вокруг видео с артистом Сергеем Аполлоновым.

Что сказала Полякова о "хороших россиянах"

Артистка объяснила свое отношение к россиянам, которые после начала полномасштабной войны покинули РФ и выступают в поддержку Украины. Она заявила, что не оценивает людей исключительно по их национальности, а считает главными именно их поступки.

В качестве примера певица привела Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые после начала полномасштабной войны покинули Россию. По ее мнению, они потеряли все, "чтобы не оставаться на стороне режима и государства, совершающего агрессию против Украины".

"Я не делю людей на хороших и плохих по национальности. Я оцениваю людей по их поступкам... Эти люди потеряли все. Они поддерживают Украину, как могут. И то, что мы хейтим людей за то, как они поддерживают Украину, так мы с вами поддержки в мире больше не заработаем", - сказала она.

Певица сравнила таких россиян с украинцами, которые могут быть гражданами Украины, но вместе с тем коррумпированы и используют войну для собственного обогащения.

"Делить людей на хороших и плохих по национальности - глупость", - заявила артистка.

Полякова высказалась о "хороших россиянах" (скриншот)

О скандале с Аполлоновым

Певица также отреагировала на критику видео в сети с российским музыкантом-эмигрантом Сергеем Аполоновым, который ходил на интервью к Ксении Собчак. Ролик был снят во время участия артистки в фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии. Полякова утверждает, что не следила за ним и не знала о его предыдущих контактах с российскими деятелями.

"Откуда я это знаю? Я что за ним слежу? Подошел ко мне чувак, который поет какую-то песню и говорит: "Можно с вами сфотографироваться и пройтись под мою песню?" Мне сказали, что у него немецкий паспорт, он живет за границей и не поддерживает путинский режим", - отметила она.

По словам артистки, она находилась на мероприятии, которое поддерживает Украину, поэтому не имела оснований считать Апполонова неприемлемым участником фестиваля.

Об Украине

Реагируя на критику из-за общения с "хорошими россиянами", Полякова дала понять, какой видит ныне атмосферу в стране, в частности, для известных людей.

"И здесь на меня налетает этот хейт. Слушайте, вы скоро так задолбите людей этой изменой. Уже все, как в концлагере. Украина уже не свободная страна. За то, что мы столько лет боремся за то, чтобы быть свободными. Как мы свободны?" - заявила артистка.

"Посмотрите на этих звезд, которые боятся клев открыть. Ты должен все время бояться, что где-то не так кому-то сказал, не с тем сфотографировался, не то сказал в интервью, не так повел себя, где-то там, не заплакал, где надо было. Вы не понимаете, что мы находимся "совке"?" - добавила она.