От "дофаминовых" украшений до странных клатчей: тренды, которые вы могли пропустить

Если полностью менять гардероб пока не хочется, самый простой способ обновить образ – добавить правильные аксессуары. В 2026 году они становятся не финальным штрихом, а самостоятельным заявлением. Wave RBC.UA собрал самые интересные трендовые детали сезона.

В этом сезоне аксессуары становятся особенно важным инструментом самовыражения.

Обручи-зигзаги

Ностальгия по 1990-ми продолжает влиять на моду - в этом сезоне в центре внимания тонкие обручи-зигзаги, вернувшиеся на подиумы вместе с коллекцией Miu Miu осень-зима 2026 года.

Их уже примерили Гейли Бибер и Джиллиан Андерсон. Лучше всего такие аксессуары смотрятся с естественной текстурой волос – особенно с легкими волнами, словно после дня у моря.

Заколки как украшения для волос

Заколки, крабики и другие аксессуары для волос в этом году становятся все более заметными. В фаворитах – модели с природными мотивами: цветами, ракушками, звездами, а также аксессуары из натуральных материалов и в природной палитре.

Их можно носить по одному или комбинировать несколько украшений одновременно, создавая более эклектичный образ.

Банданы и косынки

Шелковые, однотонные, с принтами, вязаные или украшенные декоративными деталями - косынки этим летом стали одним из самых заметных аксессуарных трендов. Среди поклонниц этого приема - Кендалл Дженнер, Эль Фаннинг, Зендея и Флоренс Пью.

Их можно связывать во всю голову, складывать в узкую ленту или завершать образ маленьким бантом.

"Сказочные" брелки на сумках

Сумка больше не нуждается в минималистическом оформлении. В 2026 году дизайнеры предлагают от души украшать ее брелоками и подвесками в форме цветов, животных, еды или других объектов, которые вам нравятся.

Цветные, металлические, с бахромой или маленькими колокольчиками – такие детали придают даже базовому образу индивидуальности.

"Дофаминовые" украшения

После нескольких лет минимализма аксессуары наконец-то позволяют себе быть игривыми. Яркие цвета, игра с объемом и формой, украшения с почти мультяшной эстетикой призваны делать образ более легким и доставлять удовольствие.

Здесь нет правил: чем больше цвета, неожиданнее форма и смелее сочетание – тем интереснее результат.

Подвески на длинных цепях

Длинные цепочки регулярно возвращаются в моду – и 2026-й не стал исключением. Такое украшение хорошо работает как самостоятельный акцент, а несколько подвесок разной длины помогут создать эффект актуальной многослойности.

Акцентные серьги

В этом сезоне серьги не пытаются остаться незаметными. Большие, яркие и скульптурные модели становятся главной деталью образа.

Их преимущество в том, что они способны трансформировать даже самый простой комплект: белая рубашка, джинсы – и одна пара выразительных сережек.

Большие и необычные очки

Очки все меньше напоминают функциональный аксессуар и все больше - часть образа. В тренде большие модели, почти полностью закрывающие лицо, необычные силуэты и яркие цвета.

Для тех, кто предпочитает классику, остается беспроигрышный вариант total black. Но в этом сезоне модные правила позволяют больше.

Сказочные клатчи

Финальный штрих – сумки, которые невозможно не заметить. Сумки и клатчи в форме лобстера, ракушки, пирожные, броненосца, пиццы или даже вазы с цветами превращают аксессуар в главный элемент образа.

Эстетика напоминает культовую сумку-голубя Кэрри Брэдшоу – и это не случайность. Мода снова позволяет аксессуарам быть ироническими, игривыми и немного странными.

В 2026 году аксессуары окончательно выходят из тени. Они больше не просто дополняют образ – они формируют его настроение, характер и даже историю. И, возможно, именно с маленькой детали начинается самая интересная трансформация гардероба.