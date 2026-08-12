Де погуляти в Києві: зірки фільму "Крашанка 2.0" розкрили улюблені місця

У кожного Київ має свій особливий маршрут - місця, пов'язані зі спогадами, важливими людьми чи просто приємними моментами. На тлі виходу офіційного трейлера актори стрічки "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" розповіли, які локації столиці вони люблять найбільше.

Детальніше про це читайте в матеріалі Wave RBC.UA.

Володимир Гладкий

Ярославів Вал. Один з найатмосферніших куточків Києва, який для актора насамперед пов'язаний зі студентськими роками. Тут він навчався в університеті, тому цей район назавжди залишився для нього місцем теплих спогадів.

Поділ. Улюблений район для неспішних прогулянок. Старовинна архітектура, вузькі вулиці та особлива атмосфера роблять Поділ одним із найколоритніших місць столиці.

Майдан Незалежності. Для Володимира це не туристична локація, а символ боротьби українців за свободу.

"Майдан - тому що найзнаковіші події кожного українця відбувалися саме на Майдані. Особливо зараз… Як дивишся на Алею Героїв, прапорці… бачиш, скільки поламаних життів і доль за те, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні", - поділився він.

Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

Михайло Пулянський

Контрактова площа. Одне з найулюбленіших місць актора, звідки часто починаються його прогулянки містом.

Андріївський узвіз. Вулиця, де історія поєднується з мистецтвом. Атмосфера старого Києва та краєвиди роблять її одним із найкрасивіших маршрутів столиці.

Набережна Дніпра. Місце, куди Михайло любить приходити, щоб відпочити, пройтися пішки та насолодитися видом на місто.

ВДНГ. Просторий зелений комплекс, де можна однаково добре провести час із друзями, зайнятися спортом або просто втекти від міської метушні.

Під час прогулянок містом Михайло найчастіше обирає японську кухню, тож після довгого маршруту із задоволенням завершує день у ресторані з суші чи раменом.

Михайло Пулянський (фото: instagram.com/mikhailo_pulianskyi)

Артур Логай

А от для Артура улюблене місце сили в Києві - дім. Після насичених зйомок і постійних поїздок він найбільше цінує домашній затишок, тишу та час із близькими, які допомагають йому відновитися й набратися сил.

Артур Логай з родиною (фото: instagram.com/logai.arthur)