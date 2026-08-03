Летняя выпечка и не только: три десерта с малиной от Лизы Глинской

Они покоряют своим свежим вкусом и простотой приготовления
Лето - лучшее время, чтобы насладиться свежей малиной. Ароматная, сочная и яркая, она легко превращает даже самые простые десерты в настоящее сезонное наслаждение.
Подборкой рецептов для Wave RBC.UA поделилась кондитер и победительница шоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская.
Ингрединты:
Как готовить
Сначала подготовьте основу для чиа-пудинга. В глубокую миску насыпьте семена чиа, после чего залейте их кокосовым молоком.
Тщательно перемешайте смесь ложкой или венчиком, чтобы семена равномерно распределились в жидкости и не образовывались комочки. Далее добавьте подсластитель по вкусу - это может быть натуральный мед или обычный сахар. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы подсластитель полностью растворился и равномерно соединился с молоком.
После этого накройте миску пищевой пленкой или крышкой и поставьте в холодильник примерно на 8-10 часов, а лучше всего - на всю ночь.
Нарежьте персик маленькими кубиками. Далее подготовьте стаканы или другую емкость для подачи чиа-пудинга.
Чиа-пудинг с персиком и малиной (фото предоставлено Лизой)
На дно каждого стакана выложите несколько ложек готового чиа-пудинга. Поверх него равномерно распределите слой нарезанного персика. Затем снова добавьте слой чиа-пудинга, а сверху украсьте свежей малиной.
Лиза Глинская поделилась рецептом чиа-пудингу с персиком и малиной ( (фото предоставлено Лизой)
Расчет на 6 порций (стаканчики по 200 мл):
Для малиного желе нужно:
Для декора необходима свежая малина и мята.
Как готовить
Чтобы приготовить панну-коту, залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут, чтобы он отек. В сотейнике прогрейте молоко и сливки до появления пара. Снимите с плиты и добавьте замоченный желатин.
Далее залейте полученной массой шоколад и взбейте погружным блендером до однородности. Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 2 часа.
Для желе залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут. Проварите малину с сахаром в течение нескольких минут. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
Снимите с плиты, добавьте замоченный желатин и перемешайте хорошо. Вылейте малиновое желе поверх шоколадной панны-коти. Поставьте стаканы в холодильник до полного застывания желе.
В конце украсьте малиной и мятой.
Шоколадная панна-кота с малиной (фото предоставлено Лизой)
Ингредиенты:
Как готовить
В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Далее добавьте сахар, яйца, растительное масло и белый йогурт. Перемешайте с помощью венчика до однородной смеси.
Добавьте измельченный шоколад, малину и осторожно перемешайте. Тестом заполните формочки для мафинов на 2/3.
Выпекайте при температуре 180 градусов с конвекцией 20-25 минут. В конце посыпьте сахарной пудрой.
Малиновые мафины с шоколадом (фото предоставлено Лизой)