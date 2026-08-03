Літня випічка й не тільки: три десерти з малиною від Лізи Глінської

Літо - найкращий час, щоб насолодитися свіжою малиною. Ароматна, соковита й яскрава, вона легко перетворює навіть найпростіші десерти на справжню сезонну насолоду.

Добіркою рецептів для Wave RBC.UA поділилась кондитерка та переможниця шоу "МастерШеф-2" Ліза Глінська.

Чіа-пудинг з персиком і малиною

Інгредінти:

кокосове молоко⁣ - 400 мл, апельсинового соку або грецького йогурту ⁣

насіння чіа - 40 г

мед - 20 г або 10 г кокосового цукру⁣

персики⁣

малина

Як готувати

Спочатку підготуйте основу для чіа-пудингу. У глибоку миску насипте насіння чіа, після чого залийте його кокосовим молоком.

Ретельно перемішайте суміш ложкою або вінчиком, щоб насіння рівномірно розподілилося в рідині й не утворювалися грудочки. Далі додайте підсолоджувач за смаком - це може бути натуральний мед або звичайний цукор. Ще раз добре перемішайте, щоб підсолоджувач повністю розчинився та рівномірно поєднався з молоком.

Після цього накрийте миску харчовою плівкою або кришкою й поставте в холодильник приблизно на 8-10 годин, а найкраще - на всю ніч.

Наріжте персик дрібними кубиками. Далі підготуйте склянки або іншу ємність для подачі чіа-пудингу.

Чіа-пудинг з персиком і малиною (фото надано Лізою)

На дно кожної склянки викладіть кілька ложок готового чіа-пудингу. Поверх нього рівномірно розподіліть шар нарізаного персика. Потім знову додайте шар чіа-пудингу, а зверху прикрасьте свіжою малиною.

Чіа-пудинг з персиком і малиною (фото надано Лізою)

Шоколадна панна-кота з малиною

Розрахунок на 6 порцій (стаканчики по 200 мл):

молоко - 300 мл

вершки (жирність не менше 30%) - 200 мл або 8 ст. л

желатин - 5 г (1 ч. л. силою 200 bloom) + 30 мл води (2 ст. л)

молочний шоколад - 100 г

Для малиного желе потрібно:

малина з кісточкою - 300 г

цукор - 30 г або 4 ч.л

желатин - 8 г + 48 мл води (2,5 ст.л)

Для декору необхідна свіжа малина та м’ята.

Як готувати

Щоб приготувати панну-коту, залийте желатин водою кімнатної температури та залиште на 10 хвилин, щоб він набряк. У сотейнику прогрійте молоко та вершки до появи пару. Зніміть з плити та додайте замочений желатин.

Далі залийте отриманою масою шоколад і збийте занурювальним блендером до однорідності. Розлийте по склянках і поставте в холодильник на 2 години.

Для желе залийте желатин водою кімнатної температури та залиште на 10 хвилин. Проваріть малину з цукром протягом кількох хвилин. Можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди.

Зніміть з плити, додайте замочений желатин і добре перемішайте. Вилийте малинове желе поверх шоколадної панна-коти. Поставте склянки в холодильник до повного застигання желе.

В кінці прикрасьте малиною та м’ятою.

Шоколадна панна-кота з малиною (фото надано Лізою)

Малинові мафіни з шоколадом

Інгредієнти:

яйця - 150 г (3 шт.)

цукор - 140 г (7 ст.л без гірки)

рафінована соняшникова олія - 130 мл (8 ст.л + 2 ч.л)

білий йогурт - 170 г (жирністю 3%)

борошно - 300 г (10 ст.л з гіркою)

розпушувач - 8 г (1 ч.л з гіркою + 1 ч.л без гірки)

ванільний цукор

малина - 200 г (свіжа або заморожена)

чорний або молочний шоколад - 70 г

Як готувати

У великій мисці змішайте борошно, розпушувач та ванільний цукор. Далі додайте цукор, яйця, рослинну олія та білий йогурт. Перемішайте за допомогою вінчика до однорідної консистенції.

Додайте подрібнений шоколад, малину та обережно перемішайте. Тістом заповніть формочки для мафінів на 2/3.

Випікайте при температурі 180 градусів з конвекцією 20-25 хвилин. В кінці посипте цукровою пудрою.

Малинові мафіни з шоколадом (фото надано Лізою)